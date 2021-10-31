Как в СССР снимали Запад

Сегодня, даже с поправкой на карантинные ограничения, не то что у крупных киностудий, но и у студентов киношкол есть возможность выбраться на любую интересную им натуру – были бы деньги. Хоть африканская пустыня, хоть антарктическая станция, хоть центр Манхэттена – приезжай и снимай. В советском кино такой свободы не было и приходилось экранную заграницу “подделывать” местными достопримечательностями.
Вспоминаем самые яркие подмены, появившиеся на киноэкранах.
Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона (1979)
Лондон в Риге
Прибалтику вполне можно назвать “столицей советского Запада” – в частности, в Риге снимались уличные пейзажи Англии, Германии, Швейцарии и многих других стран. Пожалуй, самый яркий и известный пример “подлога” – знаменитая улица Бейкер-стрит, в доме 221Б на которой проживали Холмс и Ватсон Ливанова и Соломина. В реальности фильм снят на улице Яуниела и в окрестностях Латвийской академии художеств и Национального художественного музея.
Семнадцать мгновений весны (1973)
Берн в Риге
И снова столица Латвии – на этот раз в роли Берна накануне краха Рейха. Вообще-то амбиции и финансовые возможности создателей “Семнадцати мгновений весны” позволили многое снять в самом настоящем Берлине, но отдельные сцены были воссозданы в менее экзотических условиях. Так, швейцарским Берном стала Рига – явочная квартира, в которую направлялся профессор Плейшнер, расположилась на улице Яуниела в доме, где сейчас посетителей принимает отель.
Соломенная шляпка (1974)
Париж в Тарту
Красивейший старинный эстонский город Тарту настолько впечатлил советских кинематографистов, что в фильме “Соломенная шляпка” ему доверили стать Парижем. Французскую архитектуру на экране заместила городская Ратушная площадь и, собственно, здание городской администрации – именно сюда прибыл свадебный кортеж Фадинара, а по часам на башне сверял время его будущий тесть.
Приключения Электроника (1979)
Тэймер в Вильнюсе
Съемочная группа телефильма “Приключения Электроника” покаталась по большой стране – картина снималась в России, Украине и Литве. Причем Литовский Вильнюс одновременно сыграл и современную Москву и вымышленный старинный европейский город Тэймер, куда бандиты вывезли Элека. Штаб-квартиру Стампа, например, “сыграл” Тракайский замок, расположенный на озерном острове – готическое сооружение внешне напоминает чешские и немецкие крепости.
Бриллиантовая рука (1968)
Стамбул в Баку
Превратить Баку в Стамбул не составило для команды художников-постановщиков фильма “Бриллиантовая рука” особых проблем – архитектура, цвета и дух двух городов похожи даже без специальных ухищрений. В границах старого города Баку не отличим от османских улиц, а потому сцены с жрицей любви и контрабандистами получились невероятно аутентичными – для полного погружения в стамбульскую жизнь понадобились лишь несколько вывесок с арабской вязью.
Человек-амфибия (1961)
Буэнос-Айрес в Баку
Почти десять лет сценарий приключенческого фильма “Человек-амфибия” лежал на полке – советские кинематографисты не знали, как показать зрителю далекий и загадочный Буэнос-Айрес, не тратя деньги на сложную экспедицию на край земли. Ответ пришел случайно – кто-то прислал авторам картины фото старого города в Баку. Вместе с Крепостной башней Ичери Шехер торговые улочки столицы советского Азербайджана стали идеальной заменой Южной Америке.
Д’Артаньян и три мушкетера (1979)
Париж во Львове
Автор незабываемых советских “Мушкетеров” Георгий Юнгвальд-Хилькевич объездил немало локаций, выбирая места для съемок будущих музыкальных похождений персонажа Михаила Боярского и его друзей. По итогам экспедиций в роли Парижа режиссер видел только украинский Львов, город, щедро украшенный лучшими образцами западноевропейской архитектуры. Здесь “разместился” и Лувр, и особняк Де Тревиля, и резиденция кардинала Ришелье, и домик Бонасье.
Десять негритят (1987)
Англия в Крыму
Поражающий своим природным разнообразием Крым подарил зрителям множество незабываемых кадров из самых любимых кинокартин, в том числе и рассказывающих о заграничной жизни. Наиболее памятным для советских зрителей местом, наверное, стал особняк из детективной драмы Станислава Говорухина “Десять негритят” – в нем с небольшими усилиями можно узнать готический замок “Ласточкино гнездо”, расположившейся близ Ялты.
Всадник без головы (1973)
Техас в Крыму
Ещё один удивительный “крымский фильм” – “Всадник без головы” режиссера Владимира Вайнштока. Картина является совместной советско-кубинской постановкой, а потому многие зрители посчитали, что невероятные пейзажи ленты были сняты на Острове Свободы. Но нет, Куба предоставила только чернокожую массовку, а роль американского среднего запада исполнила континентальная часть Крыма – особенно заметна в кадре Белая скала под Белогорском.
Мираж (1983)
Калифорния в Крыму
Люди советской закалки наверняка помнят остросюжетный фильм Алоиза Бренча “Мираж” – крепкий детектив с погонями, ограблениями и бронированной “Нивой” приводил мальчишек в восторг при каждом показе. Несмотря на то, что лентой занималась Рижская киностудия, натуру снимали в Крыму в окрестностях той же Белой скалы, на старой дороге, соединявшей Ялту и Севастополь, а также у подножья горы Аюдаг, обрамляющей Южный берег полуострова.
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