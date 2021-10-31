Как в СССР снимали Запад

Сегодня, даже с поправкой на карантинные ограничения, не то что у крупных киностудий, но и у студентов киношкол есть возможность выбраться на любую интересную им натуру – были бы деньги. Хоть африканская пустыня, хоть антарктическая станция, хоть центр Манхэттена – приезжай и снимай. В советском кино такой свободы не было и приходилось экранную заграницу “подделывать” местными достопримечательностями.