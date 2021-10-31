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Как в СССР снимали Запад

Как в СССР снимали Запад (11 фото)

Автор:
31 октября 2021 13:19
Метки: история фильма   кино   места съемок   
1249
11

Сегодня, даже с поправкой на карантинные ограничения, не то что у крупных киностудий, но и у студентов киношкол есть возможность выбраться на любую интересную им натуру – были бы деньги. Хоть африканская пустыня, хоть антарктическая станция, хоть центр Манхэттена – приезжай и снимай. В советском кино такой свободы не было и приходилось экранную заграницу “подделывать” местными достопримечательностями.

Вспоминаем самые яркие подмены, появившиеся на киноэкранах.


Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона (1979)

Лондон в Риге

Прибалтику вполне можно назвать “столицей советского Запада” – в частности, в Риге снимались уличные пейзажи Англии, Германии, Швейцарии и многих других стран. Пожалуй, самый яркий и известный пример “подлога” – знаменитая улица Бейкер-стрит, в доме 221Б на которой проживали Холмс и Ватсон Ливанова и Соломина. В реальности фильм снят на улице Яуниела и в окрестностях Латвийской академии художеств и Национального художественного музея.

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Семнадцать мгновений весны (1973)

Берн в Риге

И снова столица Латвии – на этот раз в роли Берна накануне краха Рейха. Вообще-то амбиции и финансовые возможности создателей “Семнадцати мгновений весны” позволили многое снять в самом настоящем Берлине, но отдельные сцены были воссозданы в менее экзотических условиях. Так, швейцарским Берном стала Рига – явочная квартира, в которую направлялся профессор Плейшнер, расположилась на улице Яуниела в доме, где сейчас посетителей принимает отель.

Соломенная шляпка (1974)

Париж в Тарту

Красивейший старинный эстонский город Тарту настолько впечатлил советских кинематографистов, что в фильме “Соломенная шляпка” ему доверили стать Парижем. Французскую архитектуру на экране заместила городская Ратушная площадь и, собственно, здание городской администрации – именно сюда прибыл свадебный кортеж Фадинара, а по часам на башне сверял время его будущий тесть.

Приключения Электроника (1979)

Тэймер в Вильнюсе

Съемочная группа телефильма “Приключения Электроника” покаталась по большой стране – картина снималась в России, Украине и Литве. Причем Литовский Вильнюс одновременно сыграл и современную Москву и вымышленный старинный европейский город Тэймер, куда бандиты вывезли Элека. Штаб-квартиру Стампа, например, “сыграл” Тракайский замок, расположенный на озерном острове – готическое сооружение внешне напоминает чешские и немецкие крепости.

Бриллиантовая рука (1968)

Стамбул в Баку

Превратить Баку в Стамбул не составило для команды художников-постановщиков фильма “Бриллиантовая рука” особых проблем – архитектура, цвета и дух двух городов похожи даже без специальных ухищрений. В границах старого города Баку не отличим от османских улиц, а потому сцены с жрицей любви и контрабандистами получились невероятно аутентичными – для полного погружения в стамбульскую жизнь понадобились лишь несколько вывесок с арабской вязью.

Человек-амфибия (1961)

Буэнос-Айрес в Баку

Почти десять лет сценарий приключенческого фильма “Человек-амфибия” лежал на полке – советские кинематографисты не знали, как показать зрителю далекий и загадочный Буэнос-Айрес, не тратя деньги на сложную экспедицию на край земли. Ответ пришел случайно – кто-то прислал авторам картины фото старого города в Баку. Вместе с Крепостной башней Ичери Шехер торговые улочки столицы советского Азербайджана стали идеальной заменой Южной Америке.

Д’Артаньян и три мушкетера (1979)

Париж во Львове

Автор незабываемых советских “Мушкетеров” Георгий Юнгвальд-Хилькевич объездил немало локаций, выбирая места для съемок будущих музыкальных похождений персонажа Михаила Боярского и его друзей. По итогам экспедиций в роли Парижа режиссер видел только украинский Львов, город, щедро украшенный лучшими образцами западноевропейской архитектуры. Здесь “разместился” и Лувр, и особняк Де Тревиля, и резиденция кардинала Ришелье, и домик Бонасье.


Десять негритят (1987)

Англия в Крыму

Поражающий своим природным разнообразием Крым подарил зрителям множество незабываемых кадров из самых любимых кинокартин, в том числе и рассказывающих о заграничной жизни. Наиболее памятным для советских зрителей местом, наверное, стал особняк из детективной драмы Станислава Говорухина “Десять негритят” – в нем с небольшими усилиями можно узнать готический замок “Ласточкино гнездо”, расположившейся близ Ялты.

Всадник без головы (1973)

Техас в Крыму

Ещё один удивительный “крымский фильм” – “Всадник без головы” режиссера Владимира Вайнштока. Картина является совместной советско-кубинской постановкой, а потому многие зрители посчитали, что невероятные пейзажи ленты были сняты на Острове Свободы. Но нет, Куба предоставила только чернокожую массовку, а роль американского среднего запада исполнила континентальная часть Крыма – особенно заметна в кадре Белая скала под Белогорском.

Мираж (1983)

Калифорния в Крыму

Люди советской закалки наверняка помнят остросюжетный фильм Алоиза Бренча “Мираж” – крепкий детектив с погонями, ограблениями и бронированной “Нивой” приводил мальчишек в восторг при каждом показе. Несмотря на то, что лентой занималась Рижская киностудия, натуру снимали в Крыму в окрестностях той же Белой скалы, на старой дороге, соединявшей Ялту и Севастополь, а также у подножья горы Аюдаг, обрамляющей Южный берег полуострова.

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Метки: история фильма   кино   места съемок   
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65k
Варакин Алексей 4 часа назад
Наверно этот пост несет в себе посыл,что совок за неименим всего мира, мир снимал в Крыму и прибалтике?Так и Парамаунт весь мир снимал в Калифорнии... и Сибирь то же.
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4k
Максим 48 минут назад
Санкт-Петербург Малый проспект Васильевского острова, 76
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1k
-(0)_(0)- 2 часа назад
221B Baker St, London NW1 6XE, Великобритания
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726
Audrius Lape 2 часа назад
Таллинн забыли упомянуть у Электроника.
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570
Сергей 2 часа назад
Какая всё-таки замечательная страна была-Советский Союз....
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8k
MUZSER 3 часа назад
Сергей Соловьёв вспоминал, что через какое-то время после премьеры детектива "Десять негритят" они встретились с Александром Абдуловым, обсудили свои дела и вскользь коснулись фильма. анекдoтов.net Слушай, расскажи, а чем там дело кончилось? Кто подлец-то? спросил Абдулов. Саша, ты обалдел? Ты же там снимался! Ладно книгу не читал, но сценарий-то! . . изумился Соловьёв. Да я сценарий читал до момента, как моего героя на десятой странице убили. Понятия не имею, чем дело закончилось... (с)
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140
Anton Poldnev 3 часа назад
Как тут не вспомнить Остапа Ибрагимовича и сакраментальное: "Всю контрабанду делают в Одессе, на Малой Арнаутской улице"
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10k
3.6o6pa 4 часа назад
Раньше заграницу в СССР снимали, а теперь "Чернобыль" в Будапеште.
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65k
Варакин Алексей 4 часа назад
Городок Вернигероде (Wernigerode) Германия ,где снимался «Тот самый Мюнхгаузен»...снимали и заграницей.

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55k
parallax 5 часов назад
Львов похож на Париж так же, как Саранск на Чикаго.
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