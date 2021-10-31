FISHKINET
Сообщество Юмор 13108 постов • 2744 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
Шутки, которые поймут только жители Северной столицы

Шутки, которые поймут только жители Северной столицы (15 фото)

Автор:
31 октября 2021 09:00
Сообщество : Юмор
Метки: Северная-столица   Юмор   забавно   люди   питер   подборка   фото   
813
15

Санкт-Петербург является вторым по популярности городом в России. Северная столица сильно отличается от Москвы и обладает своей непередаваемой атмосферой, которая постоянно становится темой для шуток в интернете.


Лучшие приколы, посвященные погоде, криминалу и другим особенностям Питера, мы собрали в нашем материале.

×















Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Северная-столица   Юмор   забавно   люди   питер   подборка   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
2
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
81k
Броненосец Потелкам 5 минут назад
Как я понял, Петр 1 подьипал всех, всерьёз и надолго.....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
953
Алексей Попов 18 минут назад
А ещё у них есть "весеннее пальто" и "осенний пуховик" :-)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Усолье - Сибирское - город, в котором все заражено ртутью Усолье - Сибирское - город, в котором все заражено ртутью Страх и трэш: 16 смешных фотографий людей, сделанных во время поездки на американских горках Страх и трэш: 16 смешных фотографий людей, сделанных во время поездки на американских горках Девушка высмеивает стереотипные фотографии Instagram Девушка высмеивает стереотипные фотографии Instagram 16 провальных ситуаций: хотели как лучше, а получилось как всегда 16 провальных ситуаций: хотели как лучше, а получилось как всегда 17 забавных работ от мастера фотошопа 17 забавных работ от мастера фотошопа Проблемы высоких людей, которые не все поймут Проблемы высоких людей, которые не все поймут
AccheDin

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

736384



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Защити свой дом от зомби
1
0
Защити свой дом от зомби
Пост об убойной женской логике
2
163
Пост об убойной женской логике
Набирающие популярность в сообществах
Про надежду и ее роль в жизни человека
0
3
Про надежду и ее роль в жизни человека
О фрилансе простыми словами. Плюсы и минусы
0
10
О фрилансе простыми словами. Плюсы и минусы
Моя Зомби-оборона: игра от Фишек и HIPER
Моя Зомби-оборона: игра от Фишек и HIPER
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Сёмочке было таки всё равно вылетит уже птичка или нет.
4
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#Рецепт#кухня#закрутка#смешные#Россия#животные#Разное#страна
#Юмор#вкусно#кулинария#СССР#кино#подборка#в мире#картинки#прикол#gif
#факты#как приготовить#история#грибная икра#люди#фотографии#блины#панкейк#скандал#приколы

На что жалуетесь?

Вернуться