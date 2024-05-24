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14 ярких фото, которые с одного взгляда возвращают в детство

14 ярких фото, которые с одного взгляда возвращают в детство

Автор:
24 мая 2024 14:16
Сообщество : ФотоМир
Метки: Прикол   воспоминания   детство   забавно   ностальгия   фото из детства   
2973
15

У каждого есть воспоминания, которые тесно связаны с детством. Пользователи в Твиттере поделились картинками того времени, которые сразу вызывают ностальгию. Пост набрал почти 600 тыс. просмотров и более 1 тыс. комментариев с фото.

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Метки: Прикол   воспоминания   детство   забавно   ностальгия   фото из детства   
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12  комментариев
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31k
Serg2001 2 часа назад
Вот мечта маленького коллекционера:
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9k
Джонатан Свифт 18 минут назад
Комментарий к фото
В 80-х в начальных школах такие еще были.
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22k
Mike Miller 42 минуты назад
Комментарий к фото
Я забыл. Не помню звук.
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22k
Mike Miller 43 минуты назад
Комментарий к фото
Оладушки на сковородке из печи.... со сментанкой
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2k
Александр Шевченко 50 минут назад
Да тогда перочинный нож норма, сейчас увидят пи@дец к директору. В 14 лет у меня в лесу не спрашивали егеря, откуда ружьё (дали значит можно), сейчас - тюрьма. Из развлечений среди своих в костёр ампулы , дихлофоски на крайняя шифер, если нет ничего интереснее. Пугачи, самопалы, взрыв пакеты ... за это нынче за терроризм загремишь , а в 80 - е норма. СССР был мирной страной , но гранаты кидать учили.
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9k
Алексей Час назад
Вспомнил и прослезился(
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4k
Enigma Kuutar Час назад
Мммм... Волшебный экран...
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31k
Serg2001 2 часа назад
Комментарий к фото
А такую фигню я как-то раскокал и сказать, что я з@@@лся потом этот порошок от пола отскребать, это значит ничего не сказать...)
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31k
Serg2001 2 часа назад
Комментарий к фото
О! Была у меня такая! Только вместо паровоза был тепловоз. А остальное все то же самое!...) Там еще трансформатор должен быть. Шесть скоростей вперед и шесть назад.
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Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
  • 1701 пост (1653 в горячем)

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