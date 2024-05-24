14 ярких фото, которые с одного взгляда возвращают в детство

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У каждого есть воспоминания, которые тесно связаны с детством. Пользователи в Твиттере поделились картинками того времени, которые сразу вызывают ностальгию. Пост набрал почти 600 тыс. просмотров и более 1 тыс. комментариев с фото.
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