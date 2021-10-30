Чем примечателен новейший корабль для патрулирования Черноморского флота

Эксперт отметил, что корабль в настоящее время должен пройти весь комплекс испытаний, для того, чтобы в дальнейшем полноценно заступить на службу. В ходе проверки будут тестироваться все модули судна: навигация, электрика, силовые установки и комплексы вооружения.

«Сергей Котов» станет четвертым судном проекта. Первые три - «Павел Державин», «Дмитрий Рогачев» и «Василий Быков» уже охраняют российские водные границы от вторжения нарушителей.

«У судна очень хорошая автономность и мореходность. Он может долго находиться на боевом дежурстве. В корабле заложен такой принцип модульности, согласно которому в перспективе на него можно установить крупное ракетное вооружение», - отметил Владимир Шигин. По его словам, новый корабль значительно усилит группировку РФ в Черном море.

«Новая единица техники — это всегда очень здорово. Флот пополняется, что нельзя не назвать положительной новостью», — подчеркнул он.