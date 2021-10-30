Чем примечателен новейший корабль для патрулирования Черноморского флота

В соре вышел новейший российский корабль, предназначенный для патрулирования Черноморского флота. Судно проекта 22160 «Сергей Котов» получило высокую оценку от капитана первого ранга запаса Владимира Шигина.
Эксперт отметил, что корабль в настоящее время должен пройти весь комплекс испытаний, для того, чтобы в дальнейшем полноценно заступить на службу. В ходе проверки будут тестироваться все модули судна: навигация, электрика, силовые установки и комплексы вооружения.
«Сергей Котов» станет четвертым судном проекта. Первые три - «Павел Державин», «Дмитрий Рогачев» и «Василий Быков» уже охраняют российские водные границы от вторжения нарушителей.
«У судна очень хорошая автономность и мореходность. Он может долго находиться на боевом дежурстве. В корабле заложен такой принцип модульности, согласно которому в перспективе на него можно установить крупное ракетное вооружение», - отметил Владимир Шигин. По его словам, новый корабль значительно усилит группировку РФ в Черном море.
«Новая единица техники — это всегда очень здорово. Флот пополняется, что нельзя не назвать положительной новостью», — подчеркнул он.
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Выпуск какого-то вшивого сторожевика, которых должны быть сотни, преподносят, будто большой ракетный корабль или авианосец спущен.
Может я чего и не понимаю, ну не моряк я, но зачем нужно патрулировать Черноморский флот?
вот есть вэлыкий Черноморский флот.
а есть такие резиновые надувные лодки из мордора, которые его патрулируют)))