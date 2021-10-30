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Чем примечателен новейший корабль для патрулирования Черноморского флота

Чем примечателен новейший корабль для патрулирования Черноморского флота (1 фото)

Автор:
30 октября 2021 20:38
Метки: Оружи   война   судно   
594
1

В соре вышел новейший российский корабль, предназначенный для патрулирования Черноморского флота. Судно проекта 22160 «Сергей Котов» получило высокую оценку от капитана первого ранга запаса Владимира Шигина.


Эксперт отметил, что корабль в настоящее время должен пройти весь комплекс испытаний, для того, чтобы в дальнейшем полноценно заступить на службу. В ходе проверки будут тестироваться все модули судна: навигация, электрика, силовые установки и комплексы вооружения.

«Сергей Котов» станет четвертым судном проекта. Первые три - «Павел Державин», «Дмитрий Рогачев» и «Василий Быков» уже охраняют российские водные границы от вторжения нарушителей.

«У судна очень хорошая автономность и мореходность. Он может долго находиться на боевом дежурстве. В корабле заложен такой принцип модульности, согласно которому в перспективе на него можно установить крупное ракетное вооружение», - отметил Владимир Шигин. По его словам, новый корабль значительно усилит группировку РФ в Черном море.

«Новая единица техники — это всегда очень здорово. Флот пополняется, что нельзя не назвать положительной новостью», — подчеркнул он.

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Метки: Оружи   война   судно   
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12  комментариев
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5k
Sanar Час назад
Лучше бы автор мудак оставил эту статью на инглише
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3k
Убийца Прохиндеев 36 минут назад
Чем все фуфлоцирки жидовских колоний "Россияния", "Хохлостан" и пр. на обломках разделенной страны отличаются... да ничем, только масштабом.

Выпуск какого-то вшивого сторожевика, которых должны быть сотни, преподносят, будто большой ракетный корабль или авианосец спущен.
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nickolay Убийца Прохиндеев 23 минуты назад
Зачем сотни? У америкосов всего несколько сотен кораблей, а вы хотите сторожевых чтобы сотни строили? Да вы эксперд
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1k
Бомбардир Час назад
Че за нахрен?
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25k
Dobry vojak Svejk Час назад
И с каких это пор военный корабль стал "судном" ?
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Dobry vojak Svejk Час назад
Зачем нужен российский корабль для "патрулирования российского флота" ? Автор, ты выдыхай иногда.
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2k
lekha-fil 2 часа назад
"Что такое "В соре вышел новейший российский корабль,... . Я имею в виду " в СОРЕ"? Что это? Капитан очевидность?
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464
konstantinkaz2016 2 часа назад
Так корабль или судно?
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10k
котегRUS 2 часа назад
Семь футов под килем!!!
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45k
zloykoyot 2 часа назад
"В соре вышел новейший российский корабль, предназначенный для патрулирования Черноморского флота..."
Может я чего и не понимаю, ну не моряк я, но зачем нужно патрулировать Черноморский флот?
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