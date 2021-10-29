Какие были шансы на выживание у воинов в первых рядах?

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Если посмотреть фильмы исторического жанра, то сражения, происходившие в Древнем мире, выглядят очень зрелищно, ярко. Велись они слаженно, все действия солдат были отточены и продуманы. Пехотинцы в доспехах и с защитой в виде щитов плотным, сплошным слоем наступала на врага. Вперед выставлялись мечи и копья. После этого начинался бой.
Каковы же на самом деле шансы выжить были у тех, кто шел первым в бой, и кого ставили в первые ряды полководцы?
1. Уникальная фаланга – универсальный подход
1. Уникальная фаланга – универсальный подход
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Фалангой называют организованное солдатское построение в виде ровных, плотных шеренг, которое вооружено копьями. Именно так велись сражения в Древнем мире. Таким образом сражались все без исключения армии, в том числе и римляне во время правления царей.
Только 3-4 ряда являлись непосредственными участниками сражения. Те, что находились за ними, были резервом. Они заменяли раненых товарищей и тех, кто устал, оказывали на стоящих впереди давление, как физическое, так и моральное. Этот заградотряд подталкивал передние шеренги вперед и не позволял кому-то из воинов покинуть поле боя, отступить.
Насколько сражение окажется успешным, напрямую зависело от длины боевого порядка и его глубины. В растянутом виде фаланга обеспечивала ширину общего охвата. Чем больше была глубина, тем сильнее был натиск.
Греческий стандартный вариант фаланги в глубину состоял из восьми рядов. Если численность солдат давала возможность, строй углублялся до двенадцати рядов, а в некоторых случаях их было и 25.
Насколько сражение окажется успешным, напрямую зависело от длины боевого порядка и его глубины. В растянутом виде фаланга обеспечивала ширину общего охвата. Чем больше была глубина, тем сильнее был натиск.
Греческий стандартный вариант фаланги в глубину состоял из восьми рядов. Если численность солдат давала возможность, строй углублялся до двенадцати рядов, а в некоторых случаях их было и 25.
Если две враждующие фаланги были равными, то победителем из боя выходила та, в которой были более опытные, мотивированные и защищенные воины. В связи с этим, впереди всегда шли самые надежные и, естественно, сильные.
2. Какие были в первых рядах потери
2. Какие были в первых рядах потери
Как ни странно, но те, кто находился впереди, имели такие же шансы остаться в живых, как и остальные воины. На самом деле, в те времена бой велся несколько иначе, чем показывают на экране. В античный период такие стычки быстро заканчивались. Чем все закончится, можно было спрогнозировать еще до того, как сражение начнется. Достаточно было оценить численность фаланги и вооружение воинов. Чем фаланга глубже, тем быстрее она справлялась с соперником, у которого она была не такой плотной и многочисленной. В результате, противник был вынужден бежать с поля боя.
Воины первых рядов обычно снаряжались поножами, наплечниками, нагрудниками и щитами, которые были достаточно широкими. Все это давало людям возможность выдержать минут десять-пятнадцать боя. По истечении этого времени приближалось логическое завершение столкновения.
Воины первых рядов обычно снаряжались поножами, наплечниками, нагрудниками и щитами, которые были достаточно широкими. Все это давало людям возможность выдержать минут десять-пятнадцать боя. По истечении этого времени приближалось логическое завершение столкновения.
Если же фаланги соперников были по силам равны, ситуация наблюдалась несколько иная. Первые ряды, подталкиваемые остальными, попадали в давку. Обе стороны настолько тесно прижимались одна к другой, что драться просто не было возможности. С небольшими перерывами подобные столкновения могли продолжаться несколько дней кряду. Победа доставалась той фаланге, у которой полководец был более талантливым.
П. Кренц, ученый из Англии, дал оценку таким сражениям. По его мнению, победившая фаланга несла небольшие потери – не более пяти процентов от общей численности солдат. Потери побежденных составляли около четырнадцати процентов. Вероятность не выжить в первом столкновении – сорок процентов. К тому же, в основном люди гибли не в бою, а после его завершения.
Побежденные теряли людей во время преследования их победителями. А те, кто победил, умирали от полученных ранений и возможных заражений, которые были частым явлением в то время.
3. Римский легион
П. Кренц, ученый из Англии, дал оценку таким сражениям. По его мнению, победившая фаланга несла небольшие потери – не более пяти процентов от общей численности солдат. Потери побежденных составляли около четырнадцати процентов. Вероятность не выжить в первом столкновении – сорок процентов. К тому же, в основном люди гибли не в бою, а после его завершения.
Побежденные теряли людей во время преследования их победителями. А те, кто победил, умирали от полученных ранений и возможных заражений, которые были частым явлением в то время.
3. Римский легион
На то, что древнеримская армия была настолько успешной, оказало влияние немало факторов. Прежде всего, свою значимую роль в этом сыграла военная реформа. У римских легионов была иная тактика ведения боя, манипулярная, которая существенно отличалась от уже описанной – фаланги.
Копья стали не главными. На первый план вышел скутум – специальный ростовой щит. Отсутствие фаланги давало воинам преимущество – маневренность, что очень важно. К тому же войско стали делить на манипулы. То есть разные подразделения обрели самостоятельность в действиях.
Но и в этом случае натиск оставался залогом успеха. Шансы победить увеличивались в зависимости от силы толкания противника легионом. В случае затяжного сражения в рядах происходила замена. Те, кто был впереди, по свистку уходили за спины сзади стоящих солдат, а на первый план выходили задние ряды.
Новобранцев всегда ставили впереди легиона. Если после битвы воин оставался жив, то в следующем сражении его уже ставили во 2-м ряду, затем в 3-м и т. д. Этот вид тактики существовал три сотни лет. За это время было проведено много тысяч боев, в которых оставалась в живых не только вся армия, но и немало новичков. Выживание от ряда в данном случае не зависело.
Новобранцев всегда ставили впереди легиона. Если после битвы воин оставался жив, то в следующем сражении его уже ставили во 2-м ряду, затем в 3-м и т. д. Этот вид тактики существовал три сотни лет. За это время было проведено много тысяч боев, в которых оставалась в живых не только вся армия, но и немало новичков. Выживание от ряда в данном случае не зависело.
Все дело было в организованности конкретного подразделения, того, насколько действия всего состава были слаженными, и, естественно, от опыта и навыков человека, находившегося справа от легионера. Именно этот человек собственным щитом и прикрывал воина от ударов. Если боец получал ранение, его сразу же заменял солдат со 2-го ряда. Самые большие потери были после того, как битва заканчивалась. Люди гибли от полученных ранений, болезней, голода и дезертирства.
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Метки: армия битвы война древний мир построения
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