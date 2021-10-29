Какие были шансы на выживание у воинов в первых рядах?

Если же фаланги соперников были по силам равны, ситуация наблюдалась несколько иная. Первые ряды, подталкиваемые остальными, попадали в давку. Обе стороны настолько тесно прижимались одна к другой, что драться просто не было возможности. С небольшими перерывами подобные столкновения могли продолжаться несколько дней кряду. Победа доставалась той фаланге, у которой полководец был более талантливым.



П. Кренц, ученый из Англии, дал оценку таким сражениям. По его мнению, победившая фаланга несла небольшие потери – не более пяти процентов от общей численности солдат. Потери побежденных составляли около четырнадцати процентов. Вероятность не выжить в первом столкновении – сорок процентов. К тому же, в основном люди гибли не в бою, а после его завершения.



Побежденные теряли людей во время преследования их победителями. А те, кто победил, умирали от полученных ранений и возможных заражений, которые были частым явлением в то время.



3. Римский легион