Сорвиголовы, которые построили Эмпайр-стейт-билдинг: фото 1930-1931 годов

Больше, чем сам небоскреб Эмпайр-стейт-билдинг, впечатляют только люди, которые его построили. Эти трудяги работали на огромной высоте и заработали репутацию смельчаков и сорвиголов: они почти не использовали страховочные пояса, беспечно ходили по балкам, подвешенным в сотнях метрах над землей, и даже спали на них. Рабочие магнитом притягивали фотографов из газет и журналов, благодаря чему появилось множество культовых снимков строительства небоскреба.
The New York Times писала, что рабочие «устраивают лучшее в городе шоу под открытым небом. Они поднялись в воздух на стальной балке, которую они затем установили на место, повиснув на тросе и направляя балку ногами, а затем прогулялись по тонкому краю бездны».
Наряду с высотниками над небоскребом трудились бригады отважных клепальщиков, которые вбивали раскаленные клепки в балки, создавая стальной каркас здания.
Лондонская Daily Mail сравнила рабочих с классическими героями: «Они были прямо здесь, во плоти, внешне прозаичные, невероятно беспечные, ползали, лазили, ходили, раскачивались, прыгали на гигантские стальные рамы».
Какими бы бесстрашными ни казались клепальщики и другие рабочие, они никогда не упускали из виду одну опасность: погоду. Когда шел дождь, можно было поскользнуться; когда было очень холодно, онемевшие руки не могли ни за что уцепиться.
Эмпайр-стейт-билдинг, 102-этажный небоскреб со стальным каркасом, который был завершен в Нью-Йорке в 1931 году и до 1972 года считался самым высоким зданием в мире, но его превзошло здание Всемирного торгового центра.
На пике строительства в проекте участвовало более 3500 рабочих; 3439 из них находились на стройке в один день, 14 августа 1930 года. Многие из рабочих были иммигрантами из Ирландии и Италии, а значительное меньшинство – могавки из резервации Канаваке недалеко от Монреаля.
Согласно официальным данным, во время строительства погибли пять рабочих, хотя New York Daily News сообщила о 14 погибших, а заголовок в социалистическом журнале The New Masses распространил необоснованные слухи о 42 смертельных случаях.
Строительство Эмпайр-стейт-билдинг обошлось в 40 948 900 долларов, включая снос здания Уолдорф-Астория (эквивалент 564 491 900 долларов в 2019 году). Это меньше, чем 60 миллионов долларов, заложенных в бюджет на строительство.
Согласно The New York Times, строители и спекулянты недвижимостью предсказывали, что Эмпайр-стейт-билдинг высотой 380 метров будет считаться самым высоким зданием в мире «многие годы», что положит конец великому соперничеству небоскребов Нью-Йорка.
В то время большинство инженеров сходились во мнении, что будет нелегко построить здание выше 370 метров, даже с прочной почвой Манхэттена в качестве фундамента. Технически считалось возможным построить башню высотой до 610 метров, но во время Великой депрессии это сочли неэкономичным.
Эмпайр-стейт-билдинг, самое высокое здание в мире в то время и первое, которое превысило 100 этажей, стало символом города и, в конечном итоге, нации.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Ах да, в священной омериге такого же не было..