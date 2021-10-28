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Сорвиголовы, которые построили Эмпайр-стейт-билдинг: фото 1930-1931 годов

Сорвиголовы, которые построили Эмпайр-стейт-билдинг: фото 1930-1931 годов (27 фото)

Автор:
28 октября 2021 22:08
Сообщество : ФотоМир
Метки: Нью-Йорк   Эмпайр-стейт-билдинг   интересное   небоскреб   старые фотографии   сша   
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Больше, чем сам небоскреб Эмпайр-стейт-билдинг, впечатляют только люди, которые его построили. Эти трудяги работали на огромной высоте и заработали репутацию смельчаков и сорвиголов: они почти не использовали страховочные пояса, беспечно ходили по балкам, подвешенным в сотнях метрах над землей, и даже спали на них. Рабочие магнитом притягивали фотографов из газет и журналов, благодаря чему появилось множество культовых снимков строительства небоскреба.

The New York Times писала, что рабочие «устраивают лучшее в городе шоу под открытым небом. Они поднялись в воздух на стальной балке, которую они затем установили на место, повиснув на тросе и направляя балку ногами, а затем прогулялись по тонкому краю бездны».

Наряду с высотниками над небоскребом трудились бригады отважных клепальщиков, которые вбивали раскаленные клепки в балки, создавая стальной каркас здания.

Лондонская Daily Mail сравнила рабочих с классическими героями: «Они были прямо здесь, во плоти, внешне прозаичные, невероятно беспечные, ползали, лазили, ходили, раскачивались, прыгали на гигантские стальные рамы».

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Какими бы бесстрашными ни казались клепальщики и другие рабочие, они никогда не упускали из виду одну опасность: погоду. Когда шел дождь, можно было поскользнуться; когда было очень холодно, онемевшие руки не могли ни за что уцепиться.

Эмпайр-стейт-билдинг, 102-этажный небоскреб со стальным каркасом, который был завершен в Нью-Йорке в 1931 году и до 1972 года считался самым высоким зданием в мире, но его превзошло здание Всемирного торгового центра.

На пике строительства в проекте участвовало более 3500 рабочих; 3439 из них находились на стройке в один день, 14 августа 1930 года. Многие из рабочих были иммигрантами из Ирландии и Италии, а значительное меньшинство – могавки из резервации Канаваке недалеко от Монреаля.

Согласно официальным данным, во время строительства погибли пять рабочих, хотя New York Daily News сообщила о 14 погибших, а заголовок в социалистическом журнале The New Masses распространил необоснованные слухи о 42 смертельных случаях.

Строительство Эмпайр-стейт-билдинг обошлось в 40 948 900 долларов, включая снос здания Уолдорф-Астория (эквивалент 564 491 900 долларов в 2019 году). Это меньше, чем 60 миллионов долларов, заложенных в бюджет на строительство.

Согласно The New York Times, строители и спекулянты недвижимостью предсказывали, что Эмпайр-стейт-билдинг высотой 380 метров будет считаться самым высоким зданием в мире «многие годы», что положит конец великому соперничеству небоскребов Нью-Йорка.

В то время большинство инженеров сходились во мнении, что будет нелегко построить здание выше 370 метров, даже с прочной почвой Манхэттена в качестве фундамента. Технически считалось возможным построить башню высотой до 610 метров, но во время Великой депрессии это сочли неэкономичным.

Эмпайр-стейт-билдинг, самое высокое здание в мире в то время и первое, которое превысило 100 этажей, стало символом города и, в конечном итоге, нации.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Нью-Йорк   Эмпайр-стейт-билдинг   интересное   небоскреб   старые фотографии   сша   
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schmubu Час назад
тогда походу ТБ вообще никакой не было. и сорвалось только пятеро. удивительно...
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11k
Kucher 15 минут назад
А потом здоровенную обезьяну на эту башню запустили.
Тоже, кстати, без страховки.
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24k
Владимир 49 минут назад
Чем то это неуловимо напоминает "догнать и перегнать"..

Ах да, в священной омериге такого же не было..
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