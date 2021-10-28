Сорвиголовы, которые построили Эмпайр-стейт-билдинг: фото 1930-1931 годов

The New York Times писала, что рабочие «устраивают лучшее в городе шоу под открытым небом. Они поднялись в воздух на стальной балке, которую они затем установили на место, повиснув на тросе и направляя балку ногами, а затем прогулялись по тонкому краю бездны».

Наряду с высотниками над небоскребом трудились бригады отважных клепальщиков, которые вбивали раскаленные клепки в балки, создавая стальной каркас здания.

Лондонская Daily Mail сравнила рабочих с классическими героями: «Они были прямо здесь, во плоти, внешне прозаичные, невероятно беспечные, ползали, лазили, ходили, раскачивались, прыгали на гигантские стальные рамы».