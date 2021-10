Сорвиголовы, которые построили Эмпайр-стейт-билдинг: фото 1930-1931 годов

Согласно официальным данным, во время строительства погибли пять рабочих, хотя New York Daily News сообщила о 14 погибших, а заголовок в социалистическом журнале The New Masses распространил необоснованные слухи о 42 смертельных случаях.

Строительство Эмпайр-стейт-билдинг обошлось в 40 948 900 долларов, включая снос здания Уолдорф-Астория (эквивалент 564 491 900 долларов в 2019 году). Это меньше, чем 60 миллионов долларов, заложенных в бюджет на строительство.

Согласно The New York Times, строители и спекулянты недвижимостью предсказывали, что Эмпайр-стейт-билдинг высотой 380 метров будет считаться самым высоким зданием в мире «многие годы», что положит конец великому соперничеству небоскребов Нью-Йорка.