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Как восстанавливается лес в Австралии после разрушительных пожаров

Как восстанавливается лес в Австралии после разрушительных пожаров (8 фото + 1 тянучка)

Автор:
02 февраля 2021 15:49
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Австралия   было и стало   восстановление   до и после   лесные пожары   природа   
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В декабре 2019 года в Австралии бушевали лесные пожары. Сегодня природа постепенно восстанавливается, но картина еще очень далека от прежней. Ботаник Грег Бурк сделал фотосравнение на примере участка, прилегающего к его дому. Год назад Грегу пришлось в одиночку сражаться с огнем, подступившим к его дому со всех сторон. Он справился и спас дом, но пережитый шок не отпустил его до сих пор.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Австралия   было и стало   восстановление   до и после   лесные пожары   природа   
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Александр Час назад
Так я и писал, что природа возьмёт своё. Меня тут даже заминусили за это)))
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Grandelo 13 минут назад
Без всяких пожаров, с трех сторон природа. Проигрываю... Дервья/кусты прут как на дрожжах, трава/мурава если не косить быстро перестает быть похожей на газон. Кошу-вырубаю бесполезняк... Зарастаю ... Но не сдаюсь.
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Владимир 17 минут назад
А я всегда говорил что Танос был прав !
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