Как восстанавливается лес в Австралии после разрушительных пожаров

В декабре 2019 года в Австралии бушевали лесные пожары. Сегодня природа постепенно восстанавливается, но картина еще очень далека от прежней. Ботаник Грег Бурк сделал фотосравнение на примере участка, прилегающего к его дому. Год назад Грегу пришлось в одиночку сражаться с огнем, подступившим к его дому со всех сторон. Он справился и спас дом, но пережитый шок не отпустил его до сих пор.
Грег Бурк работает в ботаническом саду Голубых гор, и живет рядом, в районе горы Тома (штат Новый Южный Уэльс). В декабре 2019 года ботсад на 80% был разрушен лесными пожарами. Пожар на горе Госперс горел с 26 октября 2019 года по 10 февраля 2020 года, охватив более 500 тысяч гектаров территории.
15 декабря, когда Грег понял, что огонь подходит к его участку, он велел жене и двум своим детям уходить, а сам остался, чтобы попытаться защитить дом. Часть имущества сгорела, но дом удалось спасти. После пожара Грег сделал фотографию выжженного заднего двора и окружающей территории.
Год спустя, в декабре 2020-го, он сделал еще один снимок того же места, на котором можно увидеть, что растительность начала восстанавливаться. Расплавившуюся газонокосилку (сын косил траву на участке, чтобы не допустить приближение огня) оставили как напоминание о произошедшем.
15 декабря, когда Грег понял, что огонь подходит к его участку, он велел жене и двум своим детям уходить, а сам остался, чтобы попытаться защитить дом. Часть имущества сгорела, но дом удалось спасти. После пожара Грег сделал фотографию выжженного заднего двора и окружающей территории.
Год спустя, в декабре 2020-го, он сделал еще один снимок того же места, на котором можно увидеть, что растительность начала восстанавливаться. Расплавившуюся газонокосилку (сын косил траву на участке, чтобы не допустить приближение огня) оставили как напоминание о произошедшем.
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Дом Грега был признан пожарной службой "не поддающимся защите". Поэтому пришлось защищать его в одиночку
Если бы он ушел, дом бы точно сгорел. А так сгорела только веранда и уличная мебель, кое-где остались подпалины, но самоотверженность Грега, который без устали поливал все вокруг водой из шланга, сыграла свою роль.
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Мужчина признается, что даже сейчас его мучают кошмары и воспоминания о том, что тогда происходило
"Вначале это происходило ежедневно, - говорит он. - Например, на меня мог подействовать звук пролетающего вертолета - и все, начиналась паника. Сегодня стало легче, но посттравматический синдром еще не ушел окончательно, хотя я и борюсь с этим".
Грег Бурк по образованию ботаник, поэтому он с удовольствием наблюдает за восстановлением леса и рассказывает об этом
В растительности пока преобладают наиболее живучие виды. На фото - австралийский эндемик, хохлатая трава ежа (Echinopogon ovatus). Снимок сделан Грегом Бурком.
Еще один эндемичный вид - сладкая луковая орхидея (Microtis oblonga) орхидеи. Снято в деревне Белл в Голубых горах. Грег говорит, что орхидеи хорошо заметны, так как конкурирующей растительности не так много.
Еще один вид орхидей - Diuris. По словам Бурка, в этом году в Голубых горах вообще очень много наземных орхидей, в том числе редких и исчезающих видов. Но единственная причина, по которой они так заметны, - то, что другой, более пышной растительности пока маловато.
Помимо растений, он также заметил возвращение животных, птиц, и заметное увеличение количества насекомых. Что касается деревьев, то, по мнению ботаника, им предстоит еще долгий путь к восстановлению, и еще много лет, прежде чем можно будет говорить о нормальном восстановлении леса.
Помимо растений, он также заметил возвращение животных, птиц, и заметное увеличение количества насекомых. Что касается деревьев, то, по мнению ботаника, им предстоит еще долгий путь к восстановлению, и еще много лет, прежде чем можно будет говорить о нормальном восстановлении леса.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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