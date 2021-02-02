Как восстанавливается лес в Австралии после разрушительных пожаров

Грег Бурк работает в ботаническом саду Голубых гор, и живет рядом, в районе горы Тома (штат Новый Южный Уэльс). В декабре 2019 года ботсад на 80% был разрушен лесными пожарами. Пожар на горе Госперс горел с 26 октября 2019 года по 10 февраля 2020 года, охватив более 500 тысяч гектаров территории.



15 декабря, когда Грег понял, что огонь подходит к его участку, он велел жене и двум своим детям уходить, а сам остался, чтобы попытаться защитить дом. Часть имущества сгорела, но дом удалось спасти. После пожара Грег сделал фотографию выжженного заднего двора и окружающей территории.



Год спустя, в декабре 2020-го, он сделал еще один снимок того же места, на котором можно увидеть, что растительность начала восстанавливаться. Расплавившуюся газонокосилку (сын косил траву на участке, чтобы не допустить приближение огня) оставили как напоминание о произошедшем.