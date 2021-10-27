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На смерть Рогожкина

На смерть Рогожкина (3 фото)

Автор:
27 октября 2021 05:46
Метки: Рогожкин   режисер   смерть   
717
3

Умер режиссер Александр Рогожкин. Как-то даже обидно, что почти все сообщения о его смерти в СМИ сопровождаются указанием, что «скончался создатель любимого в народе фильма «Особенности национальной охоты». Я потом прочитал его фильмографию – мать честная! Так это ж, оказывается, он снял «Караул» в 1989 – едва ли не ПЕРВЫЙ в нашем кино фильм о настоящей армейской дедовщине! А я помню, я его смотрел!

По сравнению с «караулом» любой фильм по Стивену Кингу – легкая развлекалочка. «Караул» бьет наотмашь. И это не просто про армию – это про нас, но нас таких, какими мы сами себе не нравимся, про «русский народ добродушный, но не добрый» (Галковский); нет, не добрый ни хрена. В «Карауле» играет Дмитрий Иосифов – повзрослевший Буратино из «Приключений Буратино»; но это в общем всё, что есть в нем веселого.


Зеркало, поднесенное вырождающейся нации – но без всякого алкогольного флера, как в «особенностях». «Караул» с тех пор нигде не показывают, естественно – да и смотреть это никто не хочет; а ведь именно ТАКИЕ фильмы стали фирменным стилем Рогожкина. Потому что вскоре после беспощадного «Караула» он выпускает «Чекиста» (1993).

Про «Чекиста» и сказать нечего. Я охренел, когда прочел в Вики: как, и это тоже Рогожкин??! Если «Караул» мрачный и душевыворачивающий, то «Чекиста» вообще смотреть нельзя – у меня были знакомые мужики, которые после него чуть в обморок не падали. Да, «как кисейные барышни». По названию в общем понятно, о чем он – только там всё показано вообще без скидок: человек «с идеалами» встает на вахту в чекистский конвейер смерти – и постепенно сходит с ума; а вместе с ним почти сходит с ума и зритель.

Чем убийственны «Караул» и «Чекист» для любого русскоязычного, наделенного хоть малейшей толикой воображения? Эффектом присутствия, конечно же. Это реально «ленинградская школа» отечественного кино: Рогожкин, конечно, не Герман, который годами вылизывал каждый кадр, добиваясь стопроцентной достоверности – но и у Рогожкина этот ГРЯЗНЫЙ реализм (а ведь картина России неотделима от грязи, небрежности и более-менее явных следов разрухи) есть везде, и ты смотришь – и понимаешь всем сердцем, что эта хтонь на самом деле никуда не делась, она плещется буквально под ногами, под тонким льдом, и она везде, и что хуже всего – она и в тебе тоже.


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А после «Чекиста» - как раз с перерывом на алкогольную комедию, столь любимую русским народом, Рогожкин выдает еще один шедевр – «Блокпост» (1998). А Рогожкин ведь, кстати, еще и изначально сценарист – то есть фильм у него вдвойне авторский!

«Блокпост» сейчас смотреть удивительно – смотришь и только мысленно отмечаешь: «вот это бы сегодня ни за что не показали… и вот это… и вот это… а вот это – ну точно, ну совсем нет!» А ведь продюсер – тот же Константин Эрнст… Мда, меняется время. «Блокпост» - чем он больше всего противоречит сегодняшнему идиотскому настрою – фильм прежде всего абсолютно пацифистский. Его было бы интересно сравнить с «9 ротой» (Бондарчук его снял по почти такому же сюжету всего каких-то лет 7 спустя, и его тоже упрекали в «пацифизме» и «отсутствии патриотизма») – но как все-таки чувствуется разница! «9 рота» - это уже «вставание с колен», а «Блокпост» - это все-таки пока еще что-то человеческое.

Я, посмотрев «Блокпост», теперь уже даже почти уверен, что Бондарчук просто тупо передрал весь сценарий у Рогожкина, заодно перенеся «от греха» действие из Чечни 90-х в Афган 80-х. И там и там есть сцена зачистки, и там и там почти одинаковые образы «простых русских ребят», увешанных автоматами, там и там романтическая «девушка-давалка», которая обслуживает все подразделение, в Блокпосте в роли командира – Краско, в 9 роте – его вечный партнер по сериалам Пореченков… Разве что в 9 роте все завершается «как положено» - героической битвой с душманами. А у Рогожкина нет.

Не знаю, кому из комментаторов порекомендовать посмотреть Блокпост - наверно, никому. Но если вы - не они, посмотрите. Вам понравится.

А так, в общем, на комедиографа-развлекателя умерший режиссер не тянет вообще никак. Эта его трилогия – «Караул», «Чекист», «Блокпост» - это ведь что, на самом деле? Три невероятных образа национального самоуничтожения в новейшей истории народа: самоуничтожение через тюрьмы (призывная армия – это ведь тоже своего рода тюрьма), самоуничтожение через «органы», самоуничтожение через войны непонятно с кем и непонятно за что.

В принципе, зная О ЧЕМ, сюда можно (и, возможно, нужно) подверстать и «особенности» - как самоуничтожение через пьянство.

Вообще, Рогожкин, если разобраться, был очень злой режиссер. Народ он не любил ни капли – за вырождение. По С.Морозову, главные следы вырождения нации – это нарастание жестокости и глупости, то есть – утрата человечности и вся эта тупая «машинность». Людей – любил, это видно. А народ – нет.

Пусть будет земля ему пухом.


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Метки: Рогожкин   режисер   смерть   
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9k
Бабудай-Ага 3 часа назад
"Караул" жесткий фильм, и почти все правда, я служил в конвое в 90-ых
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371
Елена Букреева 38 минут назад
Ой да ладно выражение. Русские веками так живут и преуспевают. Просто такая национальная особенность )) Надо будет глянуть что за фильмы.
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3k
Горожанин 50 минут назад
Рогожкин прекрасный режиссер. Земля ему пухом. Но вот когда на смерти и памяти человека начинает плясать политизированное либеральное дерьмо и, демагогически прикрываясь художественными произведениями, начинает мазать целый народ черной краской - это показатель устоявшегося рассизма и фашизма в мелкой душенке автора и таких, как он. Русофобия и русофобский откровенный расизм - это ж такой гуманизм, по мысли всех либеральных нацистов и их тусовки. Вот и беспрестанно используют художников, даже их смерть, чтобы излить свое дерьмо на весь народ. Это ж демократично и гуманистично для нацистов всех мастей.
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745
anton Час назад
Мда... особенно упоминание о говнокине Федьки - бурундучка...
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31
Михайло Потапыч 2 часа назад
Ненавидел Страну, которая дала ему всё.
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28k
Антон 2 часа назад
Надо посмотреть, я про "Караул" и "Чекист" даже не слышал.
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