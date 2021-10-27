На смерть Рогожкина

По сравнению с «караулом» любой фильм по Стивену Кингу – легкая развлекалочка. «Караул» бьет наотмашь. И это не просто про армию – это про нас, но нас таких, какими мы сами себе не нравимся, про «русский народ добродушный, но не добрый» (Галковский); нет, не добрый ни хрена. В «Карауле» играет Дмитрий Иосифов – повзрослевший Буратино из «Приключений Буратино»; но это в общем всё, что есть в нем веселого.

Зеркало, поднесенное вырождающейся нации – но без всякого алкогольного флера, как в «особенностях». «Караул» с тех пор нигде не показывают, естественно – да и смотреть это никто не хочет; а ведь именно ТАКИЕ фильмы стали фирменным стилем Рогожкина. Потому что вскоре после беспощадного «Караула» он выпускает «Чекиста» (1993).



Про «Чекиста» и сказать нечего. Я охренел, когда прочел в Вики: как, и это тоже Рогожкин??! Если «Караул» мрачный и душевыворачивающий, то «Чекиста» вообще смотреть нельзя – у меня были знакомые мужики, которые после него чуть в обморок не падали. Да, «как кисейные барышни». По названию в общем понятно, о чем он – только там всё показано вообще без скидок: человек «с идеалами» встает на вахту в чекистский конвейер смерти – и постепенно сходит с ума; а вместе с ним почти сходит с ума и зритель.



Чем убийственны «Караул» и «Чекист» для любого русскоязычного, наделенного хоть малейшей толикой воображения? Эффектом присутствия, конечно же. Это реально «ленинградская школа» отечественного кино: Рогожкин, конечно, не Герман, который годами вылизывал каждый кадр, добиваясь стопроцентной достоверности – но и у Рогожкина этот ГРЯЗНЫЙ реализм (а ведь картина России неотделима от грязи, небрежности и более-менее явных следов разрухи) есть везде, и ты смотришь – и понимаешь всем сердцем, что эта хтонь на самом деле никуда не делась, она плещется буквально под ногами, под тонким льдом, и она везде, и что хуже всего – она и в тебе тоже.