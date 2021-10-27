8 самых дорогих драгоценных камней, проданных на аукционе

Драгоценные камни всегда считались предметами роскоши, дорогими и желанными. Богачи охотно тратят миллионы долларов, чтобы завладеть особенно редкими камнями, которые можно приобрести только на самых престижных аукционах. И в этом рейтинге вы найдете только самые дорогие драгоценные камни, когда-либо ушедшие с молотка.
В 2015 году миллиардер Джозеф Лау купил на аукционе в Женеве кольцо за 28,5 миллиона долларов и назвал его в честь своей семилетней дочери, Жозефины. Бриллиант на этом кольце чрезвычайно редкий: на тот момент в мире было продано лишь два таких бриллианта за 250 лет. Как сообщает The Court Jeweler, это великолепный розовый бриллиант с огранкой типа «кушон», который весит 16,08 карата и находится внутри кольца из платины и золота с бриллиантами поменьше.
Это кольцо содержит один из самых дорогих рубинов в мире. В 2015 году его продали на аукционе Sotheby в Женеве за 30,3 миллиона долларов. Кольцо от Cartier украшает рубин весом 25,59 карата, добытый в Мьянме. Рубин имеет сертифицированный оттенок «голубиная кровь», рядом с ним на кольце расположены еще два бриллианта 2,47 и 2,70 карата соответственно.
В ноябре 2013 года неизвестный покупатель приобрел этот бриллиант на аукционе Christie’s за 35,5 миллиона долларов. Forbes сообщает, что бриллиант называют просто «The Orange», поскольку он в три раза крупнее всех известных оранжевых бриллиантов. Ожидалось, что бриллиант уйдет с молотка за 21 миллион долларов, но он превзошел все ожидания и стал самым дорогим камнем в мире на тот момент.
Этот розовый бриллиант принадлежал к частной коллекции Гарри Уинстона и был продан на аукционе Sotheby’s Magnificent Jewels Sale в Женеве. После того, как Лоуренс Графф приобрел его больше чем за 46 миллионов долларов, бриллиант весом 27,78 карата стал одним из самых дорогих драгоценных камней, когда-либо проданных на аукционе. Графф повторно огранил бриллиант, поэтому его цвет изменился с насыщенного розового на ярко-розовый, что улучшило чистоту камня.
В 2015 году миллиардер из Гонконга Джозеф Лау приобрел на аукционе Sotheby’s не один, а сразу невероятно дорогих и редких бриллианта, и оба назвал в честь дочери: «Милая Жозефина» и «Голубая луна Жозефины». Второй бриллиант обошелся миллиардеру значительно дороже – в 48,4 миллиона долларов. По данным The Things, голубой бриллиант с огранкой типа «кушон» весит 12,03 карата. Купив этот бриллиант, Лау побил собственный рекорд самой дорогой покупки.
Этот алмаз был добыт в Южной Африке в 1918 году, а столетие спустя, в 2018 году, его выставили на аукционе Christie’s. Бриллиант приобрела компания Harry Winston Inc. за 50 миллионов долларов, после чего ее генеральный директор Найла Хайек переименовала камень в «Розовое наследие Уинстона». Бриллиант привлек много внимания, поскольку обладал насыщенностью цвета, присущей только одному из миллиона бриллиантов.
В 2016 году этот ярко-голубой бриллиант весом 14,62 карата, расположенный на платиновом кольце с двумя другими бриллиантами, ушел с молотка на аукционе Christie’s в Женеве за 57,5 миллиона долларов, торги продолжались 20 минут. По сообщению Christie’s, бриллиант назвали в честь его предыдущего владельца сэра Филиппа Оппенгеймера, который руководил корпорацией De Beers Group. Это бриллиант до сих пор остается самым дорогим камнем, когда-либо проданным на аукционе Christie’s.
На огранку этого камня, добытого в 1999 году, у De Beers Group ушло более 20 месяцев. Бриллиант выставили в 2003 году, а в 2005 году его переместили в Национальный исторический музей. Впервые камень попал на аукцион Sotheby's в 2013 году, а затем в 2017 году. В 2017 году этот ярко-розовый бриллиант весом 59,60 карата продали за 72 миллиона долларов компании Chow Tai Fook Enterprises, где его переименовали в CTF Pink Star Diamond в честь владельца компании.
Источник:
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Так можно было ?
Ювелирные оценщики часто встречают людей, которые хотят продать прабабушкино кольцо с большим рубином, но в 99.9% случаев, это стекло или дешевая имитация, увы, но настоящий рубин, даже очень маленький, позволить себе может не каждый, и уж тем более 50, 70 или 100 лет назад.
Современное украшение с драгоценным камнем, обязательно должно иметь сертификат на камень, где должно быть указано тип камня, и если в тексте есть слово "имитация" что опять таки бывает в 99% случаев, то это не драгоценный камень.
А ещё сертификаты подделывают, по этому надо проверять камень на оф сайте, который должен быть указан на сертификате.