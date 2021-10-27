8 самых дорогих драгоценных камней, проданных на аукционе

На огранку этого камня, добытого в 1999 году, у De Beers Group ушло более 20 месяцев. Бриллиант выставили в 2003 году, а в 2005 году его переместили в Национальный исторический музей. Впервые камень попал на аукцион Sotheby's в 2013 году, а затем в 2017 году. В 2017 году этот ярко-розовый бриллиант весом 59,60 карата продали за 72 миллиона долларов компании Chow Tai Fook Enterprises, где его переименовали в CTF Pink Star Diamond в честь владельца компании.