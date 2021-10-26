«Особенности национальной охоты». 10 забавных фактов о самой народной комедии 90-х

Как человек, сам не раз бывавший на охоте, могу подтвердить: многие забавные моменты взяты из реальной жизни. Нарочно такое не придумать. В реальности все происходит даже смешнее. В память об этом замечательном режиссере предлагаю вспомнить, как создавалось бессмертное кино о горе-охотниках.

1. На создание фильма Александра Рогожкина невольно натолкнул его приятель Михаил Кирилюк, ставший потом директор картины. Охоту, как оказалось, тогда практиковали многие работники киностудии. На выходные все вместе выбирались за город и весело проводили время в лесу. Выезжали не столько ради охоты, сколько просто отдохнуть. И вот на такой отдых в один из выходных пригласили и режиссера. Там Рогожкин получил представление, как на самом деле выглядит охота, и решил перенести увиденное на экран.

2. Первоначальная идея кино заключалась в том, чтобы показать настоящую русскую охоту и осудить употребление крепких напитков. Мол, пить – это плохо. Вышло все равно наоборот. Получилось кино о том, как «употребляют» наши люди на охоте. Весело, изобретательно и с огоньком. Фильм вышел очень смешным и понятным каждому русскому зрителю.