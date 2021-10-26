«Особенности национальной охоты». 10 забавных фактов о самой народной комедии 90-х

На днях не стало Александра Рогожкина. Пожалуй, он был самым популярным отечественным режиссером 90-х годов. Снял первые серии знаменитых «Улиц разбитых фонарей», военную драму «Блокпост» и другие фильмы, ставшие культовыми. Но подлинную народную любовь ему принесла фееричная кинокомедия об особенностях национальной охоты.
Как человек, сам не раз бывавший на охоте, могу подтвердить: многие забавные моменты взяты из реальной жизни. Нарочно такое не придумать. В реальности все происходит даже смешнее. В память об этом замечательном режиссере предлагаю вспомнить, как создавалось бессмертное кино о горе-охотниках.
1. На создание фильма Александра Рогожкина невольно натолкнул его приятель Михаил Кирилюк, ставший потом директор картины. Охоту, как оказалось, тогда практиковали многие работники киностудии. На выходные все вместе выбирались за город и весело проводили время в лесу. Выезжали не столько ради охоты, сколько просто отдохнуть. И вот на такой отдых в один из выходных пригласили и режиссера. Там Рогожкин получил представление, как на самом деле выглядит охота, и решил перенести увиденное на экран.
2. Первоначальная идея кино заключалась в том, чтобы показать настоящую русскую охоту и осудить употребление крепких напитков. Мол, пить – это плохо. Вышло все равно наоборот. Получилось кино о том, как «употребляют» наши люди на охоте. Весело, изобретательно и с огоньком. Фильм вышел очень смешным и понятным каждому русскому зрителю.
3. Иностранцем в группе русских охотников должен был стать немец. Но потом для финансирования съемок решили пригласить инвесторов из Финляндии. Страна имела в Европе солидный денежный фонд. Так для привлечения внимания инвесторов на съемках появился финский студент Петербургского театрального института Вилле Хаапасало. Но финны затягивали с решением. Пока они думали и, наконец, дали согласие, фильм уже был снят.
4. Работу над кинокартиной планировали начать летом. Но из-за проблем с деньгами, начало съемок постоянно переносили. В итоге основная работа проходила осенью, вплоть до ноября. Водоемы в Ленинградской области уже начинали замерзать. По утрам, перед съемками приходилось разбивать и разгонять тонкий лед, чтобы артисты могли нормально плавать. Правда, температура воды едва достигала отметки 10 градусов. Актеры согревались горячительными напитками. Тяжелее всего приходилось Алексею Булдакову. Он находился в воде больше всех.
5. Экстремальными получились и съемки в баньке. Помещение топили только по вечерам и после съемок. Если бы в момент работы в баньке была бы высокая температура, то камера просто перестала бы работать. В итоге артисты «парились» в прохладной парилке и использовали мокрые холодные веники.
6. Александр Рогожкин хотел, чтобы герои фильма добыли кабана. В его представлении именно это и была настоящая охота. Но от этой идеи режиссера убедили отказаться. Дикий кабан не поддается дрессировке. Тогда Рогожкин, который по совместительству был еще и автором сценария, прямо по ходу съемок переписал текст. Кабана заменили на медвежонка. Дрессированное животное звали Борей. Его эксплуатировали фотографы на улицах Петербурга – снимали с иностранными туристами.
7. Мишка вел себя вполне добродушно, но артисты предпочли держаться от него подальше. А для съемок эпизода с фотографированием охотников животное пришлось усыпить с помощью… крепкого напитка. Однако в самый разгар работы Боря вдруг проснулся и случайно укусил актера Семена Стругачева. Режиссеру этот эпизод показался забавным, и он включил его в фильм. Общий язык с медведем сразу же нашел актер Виктор Бычков. И животное ответило ему взаимностью.
8. Коровы в первом варианте сценария не было. Историю про то, как ее перевозили в самолете, Рогожкину рассказали летчики. Якобы такой случай произошел на самом деле. Режиссер решил добавить этот эпизод. Так в сценарии появилась буренка. На съемках ее роль «играли» сразу три коровы. Причем, одну из них действительно подвешивали в самолете на гамаке. А чтобы все трое животных были одинаковыми по расцветке, количеству и форме пятен, художники их каждый раз разрисовывали гуашью.
9. Комедия «Особенности национальной охоты» быстро стала популярной. Шутки и фразы из фильма быстро ушли в народ. А актеры прославились на всю страну. Однако Александр Рогожкин весьма иронично воспринял успех своего фильма и долго отказывался снимать продолжение. Но в итоге снял их целых два.
10. По слухам, генерал Александр Лебедь затаил обиду на создателей фильма. Генерала Михалыча он счел неудачной пародией на себя любимого. Но позже состоялось его личное знакомство с актером Алексеем Булдаковым. Генерал и артист быстро нашли общий язык и подружились.
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