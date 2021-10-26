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Авиакомпании России, которых больше не существует

Авиакомпании России, которых больше не существует (41 фото)

Автор:
26 октября 2021 18:02
Сообщество : Путешествия
Метки: авиакомпании   в фотографиях   самолеты   
1101
41

Фотографии самолётов Российских авиакомпаний, которые перестали существовать по различным причинам и в разное время. Делитесь своими воспоминаниями о полётах, а возможно и опытом работы в данных авиакомпаниях. Список далеко не полный...

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Метки: авиакомпании   в фотографиях   самолеты   
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24k
Dobry vojak Svejk 7 часов назад
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7k
Фobosgrunt Час назад
Не знал, что у нас дугласы летали.. Красивый самолет.
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51k
Timofey 3 часа назад
Летал на Krasair в Нью Йорк в 90 х.
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13k
_delphin_ 4 часа назад
На Виме даже в экономе винишко разносили))
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6k
mH 5 часов назад
RIP "Трансаэро". Остальными из этого списка не летал, ХЗ.
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7k
Dima 5 часов назад
Я летал именно на этом самолёте, из Мурманска в Санкт-Петербург. Я специально билет покупал, что бы полеть на АН-24. Мне очень понравился полет, и самолёт. Но современных летать скучно, а вот на АН-24 интересно. Не знаю, доведётся когда нибудь ещё на таком полетать.
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266
Mr.Fix 6 часов назад
Алроса и сейчас летает
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5k
Ruk 7 часов назад
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13k
Паша Эмильевич 7 часов назад
"Трансаэро, трансаэро... Взлетают в небо лайнеры..." До сих пор помню их гимн, который играл при посадке пассажиров в самолёт.
Нравилась мне эта авиакомпания. И Красаир нравился своими ИЛами...
75 самолётных перелетов в 2007 году, чё... Есть что вспомнить.
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130
Антон 7 часов назад
И что? Ну пропали компании с количеством бортов 1-10, купленных на западе из секонд-хенда. Тут радоваться надо.
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8
GIGGS1 klklkl 4 часа назад
Я с вашим комментарием почти полностью согласен, однако про MAX поспорил бы. По мне так прекрасный самолёт. А продолжив вашу мысль могу лишь сказать, что кроме обслуживания немаловажным фактором безаварийной эксплуатации является так же и грамотная летная эксплуатация ВС.
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3k
Вадим Игнатьев 7 часов назад
В Казани в 90ые ещё IDF была. Во второй половине 90х часто на её самолётах летал.Фото самолёта не нашёл.
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13k
куджо 7 часов назад
А/к Байкал
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12k
Хью́берт 7 часов назад
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28k
Антон 7 часов назад
А что осталось? Знаю Аэрофлот, Трансавиа, и всё, пожалуй.
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8k
Андрей А 7 часов назад

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2k
Hunde Beißer2 8 часов назад
Трансаэро угробили кондомы аэрофлотовские!Одну её жаль!
Остальные - шлак!
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