Авиакомпании России, которых больше не существует

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Фотографии самолётов Российских авиакомпаний, которые перестали существовать по различным причинам и в разное время. Делитесь своими воспоминаниями о полётах, а возможно и опытом работы в данных авиакомпаниях. Список далеко не полный...
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Авторский пост
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Метки: авиакомпании в фотографиях самолеты
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Нравилась мне эта авиакомпания. И Красаир нравился своими ИЛами...
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Всегда летать с Трансаэро...
Остальные - шлак!