Интернет-феномен Сохраненки: от пика популярности до нисхождения в небытие

Но все в одночасье рухнуло. В 2017 году администрация «ВКонтакте» сделала альбом по умолчанию закрытым для других пользователей. Если человек хотел, он мог открыть его только определенному кругу лиц или вовсе оставить закрытым.

Многим пользователям это не понравилось. Дело в том, что многие начали использовать «сохраненки» как инструмент слежки за другими людьми. Но ряд пользователей оценили нововведение. Теперь можно было сохранять то, что ты сам захочешь без оглядки на чужое мнение.

Или без оглядки на «уголовку». К 2017 году начало появляться все больше дел «за мемы и репосты». Среди них был и Евгений Корт – он добавил к себе в сохраненные мем с изображением неонациста Максима Марцинкевича (Тесака), который просит персонажа, похожего на поэта Александра Пушкина, «удалиться».