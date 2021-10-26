Интернет-феномен Сохраненки: от пика популярности до нисхождения в небытие

В соцсетях есть множество полезных сервисов. От ботов в Telegram, закладок в Instagram и избранных сообщений (теперь уже во всех сервисах) до «сохраненок» «ВКонтакте».
Впервые сервис «Сохраненных фотографий» появился 10 лет назад – в 2011 году. Тогда администрация ввела функцию под любым изображением «Сохранить к себе», и фотографии автоматически загружались в отдельный альбом.
Пользователи быстро оценили фичу, особенно молодые. И очень быстро удобный сервис внутри соцсети начал набирать популярность. В «сохраненные фотографии» стали добавлять мемы, красивые картинки, интересные фотографии.
Даже появились десятки (если не сотни) сообществ, которые так и назывались – «Сохраненки». В них публиковались красивые изображения, которые можно было добавить к себе, или подборки подписчиков.
Постепенно феномен сохраненных фотографий вырос до определенного культа. Пользователи начали считать, что по сохраненным картинкам можно определить, чем человек интересуется, чем восхищается, что у него на уме в данный момент (по последним картинкам).
Но все в одночасье рухнуло. В 2017 году администрация «ВКонтакте» сделала альбом по умолчанию закрытым для других пользователей. Если человек хотел, он мог открыть его только определенному кругу лиц или вовсе оставить закрытым.
Многим пользователям это не понравилось. Дело в том, что многие начали использовать «сохраненки» как инструмент слежки за другими людьми. Но ряд пользователей оценили нововведение. Теперь можно было сохранять то, что ты сам захочешь без оглядки на чужое мнение.
Или без оглядки на «уголовку». К 2017 году начало появляться все больше дел «за мемы и репосты». Среди них был и Евгений Корт – он добавил к себе в сохраненные мем с изображением неонациста Максима Марцинкевича (Тесака), который просит персонажа, похожего на поэта Александра Пушкина, «удалиться».
В итоге все закончилось благополучно. Корт на свободе, но советует скрывать ото всех свои альбомы или вовсе удалиться из соцсетей.
К слову, основная аудитория сообществ с «сохраненками» -- девушки до 18 лет. Сейчас, видимо, интересы сменились. Видимо все они перешли в Инстаграм.
В итоге сейчас волна популярности «сохраненок» спала. Администраторы связывают это в том числе с тем, что и сама соцсеть потихоньку «загибается». Теперь в сообществах, где раньше постоянно публиковались различные красивые картинки стали появляться мемы, а у новой молодой аудитории – новые интересы.
Источник:
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