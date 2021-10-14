Необычная техника прошлого

Компьютер для африканских детей, русское устройство для знакомств начала 2000-х, карманный телевизор и другие любопытные гаджеты, канувшие в Лету.
Cybiko - это русское изобретение, производившееся на Тайване и продававшееся в США. Устройство предназначалось для подростков и заменяло им смартфон и интернет до смартфонов и интернета. Cybiko выполнял функции мессенджера, сайта для знакомств и игровой консоли. Каждый владелец гаджета при первом включении заполнял анкету, указывая не только ФИО и возраст, но и свои интересы. Когда в радиусе примерно 100 м появлялся ещё один владелец Cybiko, то устройства связывались и можно было переписываться и играть по сети. На экране появлялось сообщение с некоторым количеством сердечек, обозначающих общие интересы. Один гаджет находил другой гаджет и через него также связывался с третьим, который был близко от второго, но далеко от первого, через третий с четвёртым и так далее. Таким образом Cybiko могли объединяться в довольно большую сеть (до 3000 устройств). Правда, в действительности один Cybiko находил другой на расстоянии не дальше, чем 20 м.
Сам Cybiko не мог подключиться к интернету, но его можно было подключить к компьютеру с интернетом и закачивать бесплатные игры и приложения с официального сайта. Устройство располагало 256 Кбайт памяти, а в Cybiko Xtreme было 1536 Кбайт. Дополнительную память можно было подключить через слот внизу устройства. Туда же можно было воткнуть отдельно продававшийся Mp3-плеер.
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Cybiko появился в 2000 году. Стоил гаджет на старте продаж $149,99, что на десять долларов дороже калькулятора, на который он так похож внешне. За год было продано 500 тыс. устройств. В 2001 году производство Cybiko прекратилось, а ещё через пару лет телефоны с доступом в интернет полностью вытеснили Cybiko с рынка.
Задачей создателей XO-1 было сделать ноутбук стоимостью не больше $100 для детей из развивающихся стран. Задумано устройство было в начале 2000-х, когда средняя цена на ноутбук держалась в районе $1000. Компьютеры были разработаны некоммерческой организацией One Laptop Per Child ("одному ребёнку один ноутбук"), основанной под эгидой ООН в 2005 году и закрытой в 2015-м.
Идея организации дать каждому ребёнку в развивающихся странах по ноутбуку потерпела неудачу. Во-первых, не удалось довести цену устройства до $100, производство XO-1обходилось больше чем в $200. Во-вторых, в африканских странах, на которые в первую очередь была нацелена программа, существовали более насущные проблемы с чистой водой, медицинской помощью и одеждой для детей, к тому же там не было интернета. Однако по данным на 2015 год около 3 млн ноутбуков было продано правительствам стран Африки, Южной Америки и Азии.
Уругвай стал первой страной, закупившей для школьников XO-1. К сожалению, это приобретение не повлияло на успехи уругвайских мальчишек и девчонок в учёбе и не увеличило уровень грамотности. Оказалось, что дети используют XO-1 преимущественно для игр. А новостное агентство Нигерии писало в 2007 году по поводу гуманитарной компьютерной помощи из США: "Усилия по продвижению обучения при помощи ноутбуков в начальной школе в Абудже не увенчались успехом, поскольку ученики сидят на сайтах для взрослых".
Компьютер был спроектирован с тем расчётом, что им будут пользоваться дети: резиновый чехол, резиновая клавиатура, ударопрочный корпус. Яркий, но в то же неэнергоёмкий TFT LCD экран с диагональю 19см был создан специально для школ под открытым небом. Ноутбук можно было разложить или перевернуть экран и сложить, превратив его тем самым в планшет. Напоминающий Шрека зелёный ноутбук с рожками-антеннами-защёлками имел процессор AMD Geode LX-700, 256 Мб оперативной памяти и 1Гб флеш-памяти.
Все знают о плеере Sony Walkman, но был ещё и карманный телевизор Sony Watchman. Первый мини-телик Sony выпустила в 1982 году. Производство Watchman было прекращено в 2000 году в связи с распространением цифрового вещания. FD-10A - самая популярная модель Watchman, а всего было создано 65 моделей. FD-10A появляется в ряде голливудских фильмов 1980-х, самые известные из которых "Человек дождя" и "Уолл-Стрит". Телевизор работал от четырёх батареек АА и имел экран диагональю 5 см.
Блогер подключил FD-10A к PS4 Pro и сыграл на крошечном экране в Horizon Zero Dawn.
Мини-компьютер Chumby появился в 2008 году. В США устройство стоило $179.95. Тогда же Chumby был назван журналом Wired один из лучших гаджетов года. Chumby - это радио-будильник для прикроватной тумбочки, но только c сенсорным экраном (диагональ 8,9 см), интернетом и в кожаном чехле. Гаджет мог по Wi-Fi подсоединяться к интернету, умел показывать погоду, время и календарь, с его помощью можно было отправлять письма, проигрывать музыку с флешки и слушать радио (Fm-тюнер был во второй модели Chumby One). Его также можно было использовать для просмотра новостей, картинок, социальных сетей. Chumby не был переносным и питался от сети.
Внутри у Chumby было 64 Мбайт SDRAM и 64 Мбайт флеш-памяти.
Популярностью устройство не пользовалось, в 2012 году компания Chumby Industries, Inc. разорилась, а производство и поддержка устройств были прекращены.
Компания Sony в 2010 году выпустила Dash, похожий на Chumby и работающий с такими же приложениями. Поддержка Dash была официально прекращена в 2017 году.
Gizmondo считается самой неудачной портативной игровой консолью. Она создавалась английской компанией Tiger Telematics, чтобы составить конкуренцию приставкам от Nintendo и Sony, однако за год было продано всего 25 тыс. консолей. Продажи Gizmondo стартовали в марте 2005-го, но уже в феврале 2006-го компания стала банкротом, производство Gizmondo было прекращено, а руководитель Gizmondo Europe был обвинён в связях со шведской мафией и попал в тюрьму.
В 2005 году гаджет стоил 229 фунтов, а версия, показывающая пользователю рекламу на основе его месторасположения, стоила 129 фунтов. Забавно, что система умной рекламы Smart Adds так и не была запущена, поэтому владельцы более дешёвой версии оказались в выигрыше.
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Для Gizmondo успели выпустить только 14 игр из 30 запланированных. Консоль была оснащена TFT дисплеем с диагональю 7 см и разрешением 320 × 240 пикселей, 1,2 Мбайт графической памяти и 128 Мбайт оперативки.
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