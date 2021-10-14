Необычная техника прошлого

Задачей создателей XO-1 было сделать ноутбук стоимостью не больше $100 для детей из развивающихся стран. Задумано устройство было в начале 2000-х, когда средняя цена на ноутбук держалась в районе $1000. Компьютеры были разработаны некоммерческой организацией One Laptop Per Child ("одному ребёнку один ноутбук"), основанной под эгидой ООН в 2005 году и закрытой в 2015-м.

Идея организации дать каждому ребёнку в развивающихся странах по ноутбуку потерпела неудачу. Во-первых, не удалось довести цену устройства до $100, производство XO-1обходилось больше чем в $200. Во-вторых, в африканских странах, на которые в первую очередь была нацелена программа, существовали более насущные проблемы с чистой водой, медицинской помощью и одеждой для детей, к тому же там не было интернета. Однако по данным на 2015 год около 3 млн ноутбуков было продано правительствам стран Африки, Южной Америки и Азии.

Уругвай стал первой страной, закупившей для школьников XO-1. К сожалению, это приобретение не повлияло на успехи уругвайских мальчишек и девчонок в учёбе и не увеличило уровень грамотности. Оказалось, что дети используют XO-1 преимущественно для игр. А новостное агентство Нигерии писало в 2007 году по поводу гуманитарной компьютерной помощи из США: "Усилия по продвижению обучения при помощи ноутбуков в начальной школе в Абудже не увенчались успехом, поскольку ученики сидят на сайтах для взрослых".