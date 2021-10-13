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Человечество создавало выдающиеся сооружения на протяжении многих тысяч лет. Строительство древних сооружений, таких как пирамиды Египта, до сих пор продолжает озадачивать инженеров. В нашем списке - 10 современных инженерных чудес, которые раздвигают границы возможного и доказывают, что при желании и правильно поставленной цели люди могут достичь очень многого.
1. Трансконтинентальная железная дорога
На снимке: Строительство участка Union Pacific Трансконтинентальной железной дороги через мост Devil’s Gate, штат Юта, 1869 г.
Закон о Тихоокеанской железной дороге 1862 года официально разрешил строительство трансконтинентальной железной дороги через Америку. Компания Central Pacific Railroad проложила пути к востоку от Сакраменто, Калифорния, а компания Union Pacific Railroad проложила пути, двигаясь на запад от Омахи, Небраска.
Закон о Тихоокеанской железной дороге 1862 года официально разрешил строительство трансконтинентальной железной дороги через Америку. Компания Central Pacific Railroad проложила пути к востоку от Сакраменто, Калифорния, а компания Union Pacific Railroad проложила пути, двигаясь на запад от Омахи, Небраска.
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Трансконтинентальная железная дорога сыграла важную роль в расширении США на запад. Строительство было завершено в 1869 году, что позволило сократить расходы и время в пути. До строительства Трансконтинентальной железной дороги путешествие по стране стоило почти 1000 долларов. После - всего 150 долларов. Точно так же время в пути было сокращено с нескольких месяцев до недели (даже чуть меньше).
2. Система метро Нью-Йорка
На снимке: Строители работают в туннеле метро Нью-Йорка, начало 20 века.
Бостон был первым американским городом, который открыл систему метро в 1897 году. Семь лет спустя, в 1904 году, Нью-Йорк последовал его примеру. Деревянная обшивка и мосты покрывали конструкцию, чтобы нормальное движение транспорта не было нарушено во время строительства метро.
Бостон был первым американским городом, который открыл систему метро в 1897 году. Семь лет спустя, в 1904 году, Нью-Йорк последовал его примеру. Деревянная обшивка и мосты покрывали конструкцию, чтобы нормальное движение транспорта не было нарушено во время строительства метро.
На снимке: Строительство тоннеля метро на Юнион-сквер, 1901 год.
В американских системах метро с самого начала использовались поезда с электроприводом, в то время как в лондонском метро (а это первое метро в мире, начало строительства - 1963 г.) по-прежнему использовались поезда с паровой тягой. Метро Нью-Йорка в настоящее время является крупнейшей в мире системой скоростного транспорта с 472 действующими станциями.
В американских системах метро с самого начала использовались поезда с электроприводом, в то время как в лондонском метро (а это первое метро в мире, начало строительства - 1963 г.) по-прежнему использовались поезда с паровой тягой. Метро Нью-Йорка в настоящее время является крупнейшей в мире системой скоростного транспорта с 472 действующими станциями.
3. Плотина Гувера
На снимке: Строители внутри туннеля плотины Гувера. На этой фотографии показан процесс затирки в отводном туннеле № 4.
Другого проекта, подобного строительству плотины Гувера в 1930-х годах, не было. Планирование плотины потребовало более 30 лет исследований, лоббирования, организации и проектирования. Фактическое строительство плотины проходило с 1931 по 1936 год.
Другого проекта, подобного строительству плотины Гувера в 1930-х годах, не было. Планирование плотины потребовало более 30 лет исследований, лоббирования, организации и проектирования. Фактическое строительство плотины проходило с 1931 по 1936 год.
На снимке: Строящаяся плотина Гувера (известна также как Боулдер-Дэм), около 1933 года.
В 1930-е годы не было ни одной достаточно крупной компании, чтобы взяться за строительство такого уникального гидротехнического сооружения, как плотина Гувера. Шесть строительных компаний объединились в Six Companies Inc. Во время строительства в общей сложности погибли 96 человек. Плотина Гувера позволила построить различные города, такие как Лас-Вегас и Феникс.
В 1930-е годы не было ни одной достаточно крупной компании, чтобы взяться за строительство такого уникального гидротехнического сооружения, как плотина Гувера. Шесть строительных компаний объединились в Six Companies Inc. Во время строительства в общей сложности погибли 96 человек. Плотина Гувера позволила построить различные города, такие как Лас-Вегас и Феникс.
4. Панамский канал
На снимке: Строительство Панамского канала, 1907 год.
Панамский канал связывает между собой Атлантический и Тихий океан. Соединенные Штаты начали строительство канала в 1904 году после неудачной попытки французов связать два океана вместе в 1880 году. Канал был завершен десятью годами позже и официально открыт в 1914 году.
Панамский канал связывает между собой Атлантический и Тихий океан. Соединенные Штаты начали строительство канала в 1904 году после неудачной попытки французов связать два океана вместе в 1880 году. Канал был завершен десятью годами позже и официально открыт в 1914 году.
На снимке: Рабочие стоят рядом со строящейся системой шлюзов Эсклусас де Гатун (замки Панамского канала).
Открытие Панамского канала полностью изменило мировые торговые пути. Однако люди, работающие на канале, столкнулись с рядом различных тропических заболеваний, включая малярию и желтую лихорадку. По оценкам, десять процентов из 56 000 человек, работавших на канале, погибли. В 1999 году Панама взяла на себя полный контроль над каналом.
Открытие Панамского канала полностью изменило мировые торговые пути. Однако люди, работающие на канале, столкнулись с рядом различных тропических заболеваний, включая малярию и желтую лихорадку. По оценкам, десять процентов из 56 000 человек, работавших на канале, погибли. В 1999 году Панама взяла на себя полный контроль над каналом.
5. Мост Золотые ворота - висячий мост в Сан-Франциско, Калифорния
На снимке: Строительство моста Золотые Ворота.
Названный одним из семи чудес современного мира, мост Золотые Ворота был открыт в 1937 году. В течение 27 лет это был самый длинный подвесной мост в мире, и в нем использовалось столько кабеля, что можно трижды облететь земной шар. Мост был спроектирован таким образом, чтобы иметь возможность перемещаться более чем на два фута (0,6 м) в поперечном направлении (чтобы выдерживать сильный ветер).
Названный одним из семи чудес современного мира, мост Золотые Ворота был открыт в 1937 году. В течение 27 лет это был самый длинный подвесной мост в мире, и в нем использовалось столько кабеля, что можно трижды облететь земной шар. Мост был спроектирован таким образом, чтобы иметь возможность перемещаться более чем на два фута (0,6 м) в поперечном направлении (чтобы выдерживать сильный ветер).
На снимке: Рабочие на мосту Золотые Ворота.
При строительстве моста Золотые Ворота были введены новые правила и процедуры техники безопасности для строителей, возводящих мосты. На рабочих впервые надели каски, а под настилом моста была подвешена защитная сетка, чтобы задержать людей в случае их падения. Эта сеть в конечном итоге спасла жизни 19 рабочих.
При строительстве моста Золотые Ворота были введены новые правила и процедуры техники безопасности для строителей, возводящих мосты. На рабочих впервые надели каски, а под настилом моста была подвешена защитная сетка, чтобы задержать людей в случае их падения. Эта сеть в конечном итоге спасла жизни 19 рабочих.
6. Эмпайр Стейт Билдинг
На снимке: Строители празднуют завершение важного этапа работ на Эмпайр-стейт-билдинг, около 1930 г.
После завершения строительства в 1931 году Эмпайр-стейт-билдинг до 1971 года был самым высоким зданием в мире. В 1972 году официально открылся Всемирный торговый центр One World Trade Center, который забрал у Эмпайр-стейт-билдинг это звание.
После завершения строительства в 1931 году Эмпайр-стейт-билдинг до 1971 года был самым высоким зданием в мире. В 1972 году официально открылся Всемирный торговый центр One World Trade Center, который забрал у Эмпайр-стейт-билдинг это звание.
На снимке: Строители кладут балку во время строительства Эмпайр-стейт-билдинг, 1931 г.
Несмотря на впечатляющий размер и сложность проекта, на проектирование, планирование и строительство Эмпайр-стейт-билдинг ушло всего 20 месяцев. Однако строительство здания было завершено в разгар Великой депрессии и изначально считалось финансовым провалом, поскольку высотка была предназначена в первую очередь для размещения корпоративных офисов в Нью-Йорке. Верхняя половина Эмпайр-стейт-билдинг оставалась пустой большую часть 1930-х годов. Только во время Второй мировой войны здание начало приносить прибыль.
Несмотря на впечатляющий размер и сложность проекта, на проектирование, планирование и строительство Эмпайр-стейт-билдинг ушло всего 20 месяцев. Однако строительство здания было завершено в разгар Великой депрессии и изначально считалось финансовым провалом, поскольку высотка была предназначена в первую очередь для размещения корпоративных офисов в Нью-Йорке. Верхняя половина Эмпайр-стейт-билдинг оставалась пустой большую часть 1930-х годов. Только во время Второй мировой войны здание начало приносить прибыль.
7. Система межштатных автомагистралей США
На снимке: Строительство межштатной автомагистрали, 1967 г.
Увидев во время Второй мировой войны, насколько эффективна сеть немецких автобанов, американский президент Дуайт Д. Эйзенхауэр подписал Закон о федеральной автостраде 1956 года, который вылился в крупнейший в мировой истории проект общественных работ. Закон о федеральных автомагистралях разрешил строительство сети автомагистралей протяженностью 41 000 миль (66 000 км), которые соединят вместе разные штаты.
Увидев во время Второй мировой войны, насколько эффективна сеть немецких автобанов, американский президент Дуайт Д. Эйзенхауэр подписал Закон о федеральной автостраде 1956 года, который вылился в крупнейший в мировой истории проект общественных работ. Закон о федеральных автомагистралях разрешил строительство сети автомагистралей протяженностью 41 000 миль (66 000 км), которые соединят вместе разные штаты.
На снимке: Строительство межштатной автомагистрали, 1964 г.
Этот проект в полной мере отражал социальные страхи того времени. Система автомагистралей между штатами была предназначена для усиления национальной обороны и обеспечения плавной и быстрой эвакуации крупных городов в случае атомной атаки (напомним, это были времена холодной войны). Система автомагистралей между штатами имеет протяженность более 74 000 км и сыграла важную роль в росте американских пригородов в 1960-е годы.
Этот проект в полной мере отражал социальные страхи того времени. Система автомагистралей между штатами была предназначена для усиления национальной обороны и обеспечения плавной и быстрой эвакуации крупных городов в случае атомной атаки (напомним, это были времена холодной войны). Система автомагистралей между штатами имеет протяженность более 74 000 км и сыграла важную роль в росте американских пригородов в 1960-е годы.
8. Тоннель под Ла-Маншем
На снимке: Предварительное строительство тоннеля под Ла-Маншем около Эйклиффа, Дувр, Великобритания, март 1974 года. Проект был приостановлен и возобновлен в 1980-х годах.
Завершенный в 1994 году тоннель под Ла-Маншем соединяет Великобританию и Европу. В его нынешнем виде он является самым длинным подводным тоннелем в мире. Тоннель под Ла-Маншем состоит из трех тоннелей, идущих параллельно друг другу. В среднем тоннели проходят примерно на 45 метров ниже морского дна.
Завершенный в 1994 году тоннель под Ла-Маншем соединяет Великобританию и Европу. В его нынешнем виде он является самым длинным подводным тоннелем в мире. Тоннель под Ла-Маншем состоит из трех тоннелей, идущих параллельно друг другу. В среднем тоннели проходят примерно на 45 метров ниже морского дна.
На снимке: Британские рабочие TransManche Link позируют перед проходческой машиной для туннелей
22 мая 1991 г. во время стыковки в Северной галерее тоннеля под Ла-Маншем.
Тоннель под Ла-Маншем был выбран в качестве одного из семи современных чудес света в 1994 году. Канал резко сократил время в пути между Великобританией и континентальной Европой. Например, до открытия тоннеля требовалось от шести до семи часов на поезде и пароме, чтобы добраться из Лондона в Париж. Поезда, использующие туннель под Ла-Маншем, теперь могут совершить ту же поездку всего за два с половиной часа.
22 мая 1991 г. во время стыковки в Северной галерее тоннеля под Ла-Маншем.
Тоннель под Ла-Маншем был выбран в качестве одного из семи современных чудес света в 1994 году. Канал резко сократил время в пути между Великобританией и континентальной Европой. Например, до открытия тоннеля требовалось от шести до семи часов на поезде и пароме, чтобы добраться из Лондона в Париж. Поезда, использующие туннель под Ла-Маншем, теперь могут совершить ту же поездку всего за два с половиной часа.
9. Плотина Итайпу
На снимке: Строящаяся плотина Итайпу на реке Парана, на границе Бразилии и Парагвая.
Плотина Итайпу - одна из крупнейших гидроэлектростанций в мире. На ней установлено 20 массивных турбогенераторов, которые могут вырабатывать 14 000 мегаватт электроэнергии. Плотина была построена совместным предприятием Парагвая и Бразилии и завершена в 1991 году после почти 18 лет строительства.
Плотина Итайпу - одна из крупнейших гидроэлектростанций в мире. На ней установлено 20 массивных турбогенераторов, которые могут вырабатывать 14 000 мегаватт электроэнергии. Плотина была построена совместным предприятием Парагвая и Бразилии и завершена в 1991 году после почти 18 лет строительства.
На снимке: Плотина Итайпу, Бразилия. Дамба создает озеро, затопляющее 570 километров лесов и сельскохозяйственных угодий на границе Бразилии и Парагвая для пополнения запасов воды для крупнейшей в мире гидроэлектростанции.
Инженеры выбрали для конструкции полую гравитационную плотину, потому что для нее требовалось меньше бетона, чем для сплошной гравитационной дамбы. Плотина Итайпу обеспечивает 25% энергоснабжения Бразилии и 78% энергоснабжения Парагвая.
Инженеры выбрали для конструкции полую гравитационную плотину, потому что для нее требовалось меньше бетона, чем для сплошной гравитационной дамбы. Плотина Итайпу обеспечивает 25% энергоснабжения Бразилии и 78% энергоснабжения Парагвая.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Исторические факты здания и сооружения инженерное искусство инженерные проекты как это было строительство факты
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Странная какая-то подборка.. Да и современными многие из этих сооружений можно назвать с большой натяжкой.