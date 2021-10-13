10 современных инженерных чудес

На снимке: Британские рабочие TransManche Link позируют перед проходческой машиной для туннелей

22 мая 1991 г. во время стыковки в Северной галерее тоннеля под Ла-Маншем.



Тоннель под Ла-Маншем был выбран в качестве одного из семи современных чудес света в 1994 году. Канал резко сократил время в пути между Великобританией и континентальной Европой. Например, до открытия тоннеля требовалось от шести до семи часов на поезде и пароме, чтобы добраться из Лондона в Париж. Поезда, использующие туннель под Ла-Маншем, теперь могут совершить ту же поездку всего за два с половиной часа.