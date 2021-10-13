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10 современных инженерных чудес

10 современных инженерных чудес (20 фото)

Автор:
13 октября 2021 15:03
Сообщество : Исторические факты
Метки: Исторические факты   здания и сооружения   инженерное искусство   инженерные проекты   как это было   строительство   факты   
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Человечество создавало выдающиеся сооружения на протяжении многих тысяч лет. Строительство древних сооружений, таких как пирамиды Египта, до сих пор продолжает озадачивать инженеров. В нашем списке - 10 современных инженерных чудес, которые раздвигают границы возможного и доказывают, что при желании и правильно поставленной цели люди могут достичь очень многого.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Исторические факты   здания и сооружения   инженерное искусство   инженерные проекты   как это было   строительство   факты   
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SolomonA 47 минут назад
Плотина Гувера не входит даже в десятку. Ее высота 221 м, Нурекская ГЭС (СССР, сейчас Таджикистан) имеет высоту 300 м..
Странная какая-то подборка.. Да и современными многие из этих сооружений можно назвать с большой натяжкой.
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