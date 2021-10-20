Великобритания начнет делать монеты из мусора

Британский монетный двор принял решение заняться переработкой отходов от электроники и стал сотрудничать с канадским стартапом Excir, разработавшим химические растворы для извлечения серебра и золота из микросхем. Двор также отметил, что технологии позволяют получать металлы "с высокой степенью чистоты". Этот способ уже применяется, однако не в таких больших масштабах, как это планируется при запуске отдельного завода. В монетном дворе заявили, что завод будет построен в ближайшие два года и сможет перерабатывать сотни тонн старых гаджетов в сотни кг драгметаллов.