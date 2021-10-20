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Великобритания начнет делать монеты из мусора

Великобритания начнет делать монеты из мусора (4 фото)

Автор:
20 октября 2021 18:32
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: великобритания   гаджеты   деньги   интересное   новости   переработка мусора   природа   
443
4
Пустить на это благое дело собираются старые, никому не нужные гаджеты.

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Метки: великобритания   гаджеты   деньги   интересное   новости   переработка мусора   природа   
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8  комментариев
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12k
net Час назад
Уже всё это у всех есть. Но тут же британия, конечно они первые это делать начали))) в России например 1,4 млн тонн в год металлов из техники и гаджетов "добывают" .
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3k
a_komolow 17 минут назад
" Царская Водка" в помощь!
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11k
Bill Полчаса назад
Правильной дорогой идете, товаристчи! Скоро ваша валюта и будет оцениваться как мусор.
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246
Pterocactus 41 минуту назад
Что, Африка уже не принимает старую электронику?
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