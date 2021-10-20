Великобритания начнет делать монеты из мусора

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Пустить на это благое дело собираются старые, никому не нужные гаджеты.
Королевский монетный двор Великобритании хочет выпускать монеты из переработанных отходов от старых гаджетов. Страна планирует построить в Уэльсе завод, где будет извлекать из мусора драгоценные металлы.
Серебро и золото обладают высокой проводимостью и их часто используют в печатных платах ноутбуков, телефонов и аналогичного электронного оборудования. Эти драгметаллы проблематично извлекать из деталей и поэтому они попадают на свалки или же сжигаются.
Британский монетный двор принял решение заняться переработкой отходов от электроники и стал сотрудничать с канадским стартапом Excir, разработавшим химические растворы для извлечения серебра и золота из микросхем. Двор также отметил, что технологии позволяют получать металлы "с высокой степенью чистоты". Этот способ уже применяется, однако не в таких больших масштабах, как это планируется при запуске отдельного завода. В монетном дворе заявили, что завод будет построен в ближайшие два года и сможет перерабатывать сотни тонн старых гаджетов в сотни кг драгметаллов.
А сколько же мусора во всем мире от электроприборов? Аналитики подсчитали, что в конце 2021 год объем таких отходов достигнет 57,4 млн тонн и это больше по весу, чем Великая Китайская стена. К 2030 году на свалках будет оказываться по 74 млн тонн ненужной техники. Это очень влияет на ухудшение экологической ситуации.
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