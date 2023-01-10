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20 книг, которые были сочтены опасными для подрастающего поколения в США

20 книг, которые были сочтены опасными для подрастающего поколения в США

Автор:
10 января 2023 16:53
Сообщество : Жизнь в США
Метки: США   детские книги   жизнь в сша   запреты   запрещенные книги   книги   ну и ну   оказывается   подростковые книги   
2433
21
Запрет на книги кажется пережитком прошлого, ведь темные времена, когда книги сжигали на площадях, давно позади. Однако в последние несколько лет уверенность в этом постепенно тает, ведь запрет на книги снова "в моде". Например, школьные советы в США часто налагают запреты и ограничения на детскую и подростковую литературу. Вот несколько примеров.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: США   детские книги   жизнь в сша   запреты   запрещенные книги   книги   ну и ну   оказывается   подростковые книги   
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14  комментариев
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51k
dima423 2 часа назад
А в смысле запретили? вообще запретили? Типа невозможно купить или скачать гари поттера или властелина колец? Или библия больше не продается в магазинах и за ее хранение в тюрьму сажают?)
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5k
Fishki_surfer 5 минут назад
>> "Маус" научно-популярный графический роман об опыте отца Шпигельмана, пережившего Холокост. В графическом романе евреи изображены мышами, нацисты кошками, а американские солдаты собаками.

Все так, только "научно-популярный" тут совсем ни при чем.
Еще, в романе поляки изображены в виде свиней.
В США "Мауса" дети проходят в восьмом классе средней школы.
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13k
Александр 13 минут назад
Вот эту забыли!
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29k
Владимир 53 минуты назад
О, кстати, у них Приключения Тома Сойера запрещены..
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29k
Владимир 58 минут назад
Комментарий к фото
Вот это конечно жесть. У них там парады педерастов, открытая педерастия и смена пола для несовершеннолетних, гормональные терапии и все такое. И тут пусечки, религиозные родители считают что их детишкам не подходит детская сказка..
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51
Натали Тихонова Владимир Полчаса назад
Комментарий к фото
Ну гей -парадом и сменой пола их уже не напугать,а вот страшная сказочка про красную простыню или зелёные пальцы это,наверное,для детишек страшно
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4k
solovei7 Час назад
Амиши, они повсюду)
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44k
Соломей Час назад
они ещё и Марка Твена запретили.потому что он негров неграми называл.
А вот майн кампф не запретили.
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4k
Атомный Крот Час назад
Забавно читать аргументацию про "злых духов".

При том, что в Америке официально разрешена деятельность Церкви Сатаны.
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22k
hebpat Час назад
Пункт 9. Теперь я знаю, что вдохновило Smokie на написание песни Who the F.u.c.k Is Alice
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12k
Ivan 2 часа назад
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