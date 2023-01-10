20 книг, которые были сочтены опасными для подрастающего поколения в США

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Запрет на книги кажется пережитком прошлого, ведь темные времена, когда книги сжигали на площадях, давно позади. Однако в последние несколько лет уверенность в этом постепенно тает, ведь запрет на книги снова "в моде". Например, школьные советы в США часто налагают запреты и ограничения на детскую и подростковую литературу. Вот несколько примеров.
1. "Мост в Терабитию" (Кэтрин Патерсон)
О чем:
Две подруги, Лесли и Джесси, создают себе воображаемое волшебное королевство в лесу. Это история о судьбоносной дружбе двух детей, которые раскрывают лучшее друг в друге.
Почему запретили:
Это произведение пришлось не по нраву большому числу родителей, в основном религиозным людям. Они считают, что элементы фэнтези приукрашивают колдовство и зло. Также в упрек ставится использование слова "Господь" в светском смысле и продвижение светского гуманизма и религии новой эры. Те, кто выступил за запрет, также считают оскорбительным, что дети используют мир фантазий для решения повседневных проблем в своей жизни.
Две подруги, Лесли и Джесси, создают себе воображаемое волшебное королевство в лесу. Это история о судьбоносной дружбе двух детей, которые раскрывают лучшее друг в друге.
Почему запретили:
Это произведение пришлось не по нраву большому числу родителей, в основном религиозным людям. Они считают, что элементы фэнтези приукрашивают колдовство и зло. Также в упрек ставится использование слова "Господь" в светском смысле и продвижение светского гуманизма и религии новой эры. Те, кто выступил за запрет, также считают оскорбительным, что дети используют мир фантазий для решения повседневных проблем в своей жизни.
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2. "Властелин колец" (Дж. Р. Р. Толкин)
О чем:
Вы наверняка знаете или хотя бы слышали о "Властелине колец". Фродо Бэггинс и его друг Сэмуайз присоединяются к товариществу во главе с волшебником Гэндальфом, чтобы разрушить Кольцо Всевластия.
Почему запретили:
Христианские группы десятилетиями заявляли, что книга является антирелигиозной и сатанинской. Их совершенно не смутил тот факт, что она была написана как христианская аллегория набожным христианином.
Вы наверняка знаете или хотя бы слышали о "Властелине колец". Фродо Бэггинс и его друг Сэмуайз присоединяются к товариществу во главе с волшебником Гэндальфом, чтобы разрушить Кольцо Всевластия.
Почему запретили:
Христианские группы десятилетиями заявляли, что книга является антирелигиозной и сатанинской. Их совершенно не смутил тот факт, что она была написана как христианская аллегория набожным христианином.
3. Серия книг о Гарри Поттере (Джоан Роулинг)
О чем:
Вам даже не нужно читать эти книги, чтобы знать историю о мальчике-волшебнике, который выжил. Уж фильмы вы точно видели.
Почему запретили:
Опять же, "некоторые группы" людей утверждают, что книги пропагандируют колдовство, неповиновение и "слишком мрачны".
Согласно изданию "Вашингтон пост", один пастор из Нэшвилла, штат Теннесси, заявил: "Проклятия и заклинания, использованные в книгах, являются настоящими проклятиями и заклинаниями, и человек, читая их, рискует вызвать злых духов".
Вам даже не нужно читать эти книги, чтобы знать историю о мальчике-волшебнике, который выжил. Уж фильмы вы точно видели.
Почему запретили:
Опять же, "некоторые группы" людей утверждают, что книги пропагандируют колдовство, неповиновение и "слишком мрачны".
Согласно изданию "Вашингтон пост", один пастор из Нэшвилла, штат Теннесси, заявил: "Проклятия и заклинания, использованные в книгах, являются настоящими проклятиями и заклинаниями, и человек, читая их, рискует вызвать злых духов".
4. "Жутко громко и запредельно близко" (Джонатан Сафран Фоер)
О чем:
Девятилетний Оскар находит ключ в вазе, оставленной его отцом, умершим во время теракта 11 сентября. Книга следует за ним в его путешествии, чтобы узнать о ключе и отце, который его оставил.
Почему запретили:
Хотя книга представляет собой волнующее исследование горя, психических заболеваний, личности и последствий трагедии 11 сентября для множества людей, она все же была запрещена. Нашлись родители, которые сочли произведение "чрезвычайно вульгарным" из-за сексуальных сцен… с точки зрения понимания девятилетнего ребенка.
Девятилетний Оскар находит ключ в вазе, оставленной его отцом, умершим во время теракта 11 сентября. Книга следует за ним в его путешествии, чтобы узнать о ключе и отце, который его оставил.
Почему запретили:
Хотя книга представляет собой волнующее исследование горя, психических заболеваний, личности и последствий трагедии 11 сентября для множества людей, она все же была запрещена. Нашлись родители, которые сочли произведение "чрезвычайно вульгарным" из-за сексуальных сцен… с точки зрения понимания девятилетнего ребенка.
5. "Милые кости" (Элис Сиболд)
О чем:
Девочка-подросток в своем личном раю наблюдает, как ее родители и друзья разбираются с ее изнасилованием и убийством. Наблюдая за тем, как они пытаются жить дальше, она должна смириться со своей смертью.
Почему запретили:
Очевидно, что при том, как произошла смерть девушки, не обошлось без ситуаций, связанных с сексом. И это, понятное дело, вызвало некоторое беспокойство у родителей. Большинство людей, выступавших против книги, не согласились с представленной в ней версией "Небес". Они ужасаются и обижаются на эту библейскую версию.
Девочка-подросток в своем личном раю наблюдает, как ее родители и друзья разбираются с ее изнасилованием и убийством. Наблюдая за тем, как они пытаются жить дальше, она должна смириться со своей смертью.
Почему запретили:
Очевидно, что при том, как произошла смерть девушки, не обошлось без ситуаций, связанных с сексом. И это, понятное дело, вызвало некоторое беспокойство у родителей. Большинство людей, выступавших против книги, не согласились с представленной в ней версией "Небес". Они ужасаются и обижаются на эту библейскую версию.
6. "Темные начала" (Филип Пуллман)
О чем:
Это трилогия фэнтезийных книг, рассказывающих о двух детях, путешествующих по трем отдельным параллельным вселенным.
Почему запретили:
Хотя книги наполнены ведьмами и говорящими животными, серию ругают не за оккультизм, а за скорее за то, что произведения критикуют христианство.
Это трилогия фэнтезийных книг, рассказывающих о двух детях, путешествующих по трем отдельным параллельным вселенным.
Почему запретили:
Хотя книги наполнены ведьмами и говорящими животными, серию ругают не за оккультизм, а за скорее за то, что произведения критикуют христианство.
7. "Тринадцать причин почему" (Джей Эшер)
О чем:
Ханна Бейкер оставляет серию из семи кассет после самоубийства. Каждая из кассет рассказывает о причине ее действий и предназначена для прослушивания конкретным человеком.
Почему запретили:
Это книга, посвященная издевательствам, самоубийству и проблеме согласия (Ханна подвергается сексуальному насилию). Вместо того, чтобы использовать книгу в качестве отправной точки для разговоров о темной стороне подросткового возраста, с которой приходится сталкиваться каждому ребенку, многие родители решили похоронить ее и укрыть своих детей от реальности.
Ханна Бейкер оставляет серию из семи кассет после самоубийства. Каждая из кассет рассказывает о причине ее действий и предназначена для прослушивания конкретным человеком.
Почему запретили:
Это книга, посвященная издевательствам, самоубийству и проблеме согласия (Ханна подвергается сексуальному насилию). Вместо того, чтобы использовать книгу в качестве отправной точки для разговоров о темной стороне подросткового возраста, с которой приходится сталкиваться каждому ребенку, многие родители решили похоронить ее и укрыть своих детей от реальности.
8. Библия (издание для школ)
О чем:
Книга христианской веры раскололась на ветхий и новый заветы. В Ветхом Завете рассказывалось о сотворении мира и его ранней истории. Новый Завет посвящен Иисусу и его влиянию на евреев того времени.
Почему запретили:
По нескольким причинам, включая сексуальное содержание и пропаганду насилия. Некоторые также заявили, что книга продвигает определенную религиозную точку зрения (что звучит забавно, если бы это был Коран, большинство бы вообще не беспокоилось). Противники книги также ссылаются на отделение церкви от государства как на причину убрать Библию из школ и публичных библиотек.
Книга христианской веры раскололась на ветхий и новый заветы. В Ветхом Завете рассказывалось о сотворении мира и его ранней истории. Новый Завет посвящен Иисусу и его влиянию на евреев того времени.
Почему запретили:
По нескольким причинам, включая сексуальное содержание и пропаганду насилия. Некоторые также заявили, что книга продвигает определенную религиозную точку зрения (что звучит забавно, если бы это был Коран, большинство бы вообще не беспокоилось). Противники книги также ссылаются на отделение церкви от государства как на причину убрать Библию из школ и публичных библиотек.
9. "Правда об Алисе" (Дженнифер Матьё)
О чем:
Элис Франклин — старшеклассница, о которой ходят слухи, что она переспала с двумя парнями за одну ночь.
Когда через пару недель один из них погибает в автокатастрофе, Алису обвиняют в том, что она в этот момент вела с ним интимную переписку, отправляя смс, что стало причиной его смерти. Это история о слухах, слатшейминге и влиянии лжи на жизнь молодой девушки.
Почему запретили:
Из описания видно, что книга затрагивает очень зрелые темы для своей целевой юношеской аудитории. Книгу обвинили в обилии тем для взрослых. Хотя она посвящена не этому, а проблемам издевательств, лжи и слухов, которые незаслуженно могут обрушиться на юную девушку и нанести ей большую травму.
Элис Франклин — старшеклассница, о которой ходят слухи, что она переспала с двумя парнями за одну ночь.
Когда через пару недель один из них погибает в автокатастрофе, Алису обвиняют в том, что она в этот момент вела с ним интимную переписку, отправляя смс, что стало причиной его смерти. Это история о слухах, слатшейминге и влиянии лжи на жизнь молодой девушки.
Почему запретили:
Из описания видно, что книга затрагивает очень зрелые темы для своей целевой юношеской аудитории. Книгу обвинили в обилии тем для взрослых. Хотя она посвящена не этому, а проблемам издевательств, лжи и слухов, которые незаслуженно могут обрушиться на юную девушку и нанести ей большую травму.
10. "Чужая ненависть" (Энджи Томас)
О чем:
Книга рассказывает о 16-летней афроамериканке по имени Старр Картер, которая путешествует по двум мирам: живет она в бедном районе, а учится в престижной частной школе (в основном для белых). Героиня становится свидетелем того, как ее друг детства был застрелен белым полицейским, она заявляет об этом, и вся ее жизнь меняется.
Почему запретили:
Вдохновленная движением Black Lives Matter, книга была оспорена родителями в различных школьных округах с преобладанием белого населения. Они ссылались на вульгарные и бесчувственные выражения, упоминания об употреблении наркотиков и темы для взрослых, затронутые в произведении. Также за запрет книги выступили полицейские организации, назвав ее инструментом идеологической обработки и ненависти к полиции. Тот факт, что книга повествует о реальных повседневных проблемах афроамериканского сообщества, был оставлен за скобками.
Книга рассказывает о 16-летней афроамериканке по имени Старр Картер, которая путешествует по двум мирам: живет она в бедном районе, а учится в престижной частной школе (в основном для белых). Героиня становится свидетелем того, как ее друг детства был застрелен белым полицейским, она заявляет об этом, и вся ее жизнь меняется.
Почему запретили:
Вдохновленная движением Black Lives Matter, книга была оспорена родителями в различных школьных округах с преобладанием белого населения. Они ссылались на вульгарные и бесчувственные выражения, упоминания об употреблении наркотиков и темы для взрослых, затронутые в произведении. Также за запрет книги выступили полицейские организации, назвав ее инструментом идеологической обработки и ненависти к полиции. Тот факт, что книга повествует о реальных повседневных проблемах афроамериканского сообщества, был оставлен за скобками.
11. "Шоколадная война" (Роберт Кормье)
О чем:
В Тринити, католической средней школе для мальчиков, ежегодно проводится распродажа шоколадных батончиков. Собранные средства идут на финансирование школьных организаций.
Один мальчик, депрессивный ребенок по имени Джерри, ищущий смысл в смерти своей матери и горе отца, решает, что не собирается ничего продавать после того, как им манипулирует один из популярных мальчиков. Это вызывает переворот в иерархии школы.
Почему запретили:
Во-первых, книга критикует католическую церковь. Во-вторых, пропагандирует нонконформизм. В-третьих, это вызов беспрекословной лояльности к двуличным лидерам. И взрослые, похоже, не хотят, чтобы молодежь читала такие книги и впитывала такие идеи.
В Тринити, католической средней школе для мальчиков, ежегодно проводится распродажа шоколадных батончиков. Собранные средства идут на финансирование школьных организаций.
Один мальчик, депрессивный ребенок по имени Джерри, ищущий смысл в смерти своей матери и горе отца, решает, что не собирается ничего продавать после того, как им манипулирует один из популярных мальчиков. Это вызывает переворот в иерархии школы.
Почему запретили:
Во-первых, книга критикует католическую церковь. Во-вторых, пропагандирует нонконформизм. В-третьих, это вызов беспрекословной лояльности к двуличным лидерам. И взрослые, похоже, не хотят, чтобы молодежь читала такие книги и впитывала такие идеи.
12. "Угадай, что?" (Мем Фокс)
О чем:
Это детская книжка с картинками о пожилой женщине, которая, кажется, обладает "ведьминскими" качествами. Книга предназначен для раннего чтения, чтобы помочь детям научиться читать с повторяющимися фразами.
Почему запретили:
Некоторые родители посчитали, что книга продвигает оккультизм и что, поскольку старушка оказывается настоящей ведьмой, книга изображает ведьм в положительном свете. А это недопустимо.
Это детская книжка с картинками о пожилой женщине, которая, кажется, обладает "ведьминскими" качествами. Книга предназначен для раннего чтения, чтобы помочь детям научиться читать с повторяющимися фразами.
Почему запретили:
Некоторые родители посчитали, что книга продвигает оккультизм и что, поскольку старушка оказывается настоящей ведьмой, книга изображает ведьм в положительном свете. А это недопустимо.
13. "Загадочное ночное убийство собаки" (Марк Хэддон)
О чем:
Кристофер — 15-летний одаренный математик с поведенческими проблемами (возможно, в результате высокофункционального аутизма). Его жизнь переворачивается после того, как он находит собаку своего соседа мертвой от ножевого ранения. Расследуя убийство, он узнает о своей жизни гораздо больше, чем мог себе представить.
Почему запретили:
Некоторые родители жаловались на оскорбительные выражения и ощущение, что книга пропагандирует атеизм.
Кристофер — 15-летний одаренный математик с поведенческими проблемами (возможно, в результате высокофункционального аутизма). Его жизнь переворачивается после того, как он находит собаку своего соседа мертвой от ножевого ранения. Расследуя убийство, он узнает о своей жизни гораздо больше, чем мог себе представить.
Почему запретили:
Некоторые родители жаловались на оскорбительные выражения и ощущение, что книга пропагандирует атеизм.
14. "Клянусь честью" (Марион Дейн Бауэр)
О чем:
Тони не очень хорошо плавает, но принимает вызов, чтобы посоревноваться со своим лучшим другом Джоэлом на опасном участке реки. Когда Джоэл добирается до финиша, Тони нигде нет. Теперь Джоэлу предстоит смириться с последствиями случившегося.
Почему запретили:
Ненормативная лексика — в книге есть слова "ад", "черт" и "черт возьми". Кроме того, запрет из-за "неуместного секса" (пара сидит слишком близко друг к другу в машине). А еще потому, что "слишком мрачно и депрессивно". Мол, подрастающему поколению такое вредно.
Тони не очень хорошо плавает, но принимает вызов, чтобы посоревноваться со своим лучшим другом Джоэлом на опасном участке реки. Когда Джоэл добирается до финиша, Тони нигде нет. Теперь Джоэлу предстоит смириться с последствиями случившегося.
Почему запретили:
Ненормативная лексика — в книге есть слова "ад", "черт" и "черт возьми". Кроме того, запрет из-за "неуместного секса" (пара сидит слишком близко друг к другу в машине). А еще потому, что "слишком мрачно и депрессивно". Мол, подрастающему поколению такое вредно.
15. "Что-то случилось в нашем городе: детская история о расовой несправедливости" (Марианна Челано, Мариэтта Коллинз и Энн Хазард)
О чем:
Две семьи обсуждают расистскую стрельбу полиции, произошедшую в их городе.
Почему запретили:
Восемь из 10 книг, подпадающих под запрет, посвящены расовой несправедливости. Это то, что большинство консервативных школьных округов в США не хотят обсуждать. Так что книга, в которой рассказывается о жестокости полиции, белых привилегиях и социальной несправедливости, будет однозначно оспорена и, скорее всего, запрещена.
Две семьи обсуждают расистскую стрельбу полиции, произошедшую в их городе.
Почему запретили:
Восемь из 10 книг, подпадающих под запрет, посвящены расовой несправедливости. Это то, что большинство консервативных школьных округов в США не хотят обсуждать. Так что книга, в которой рассказывается о жестокости полиции, белых привилегиях и социальной несправедливости, будет однозначно оспорена и, скорее всего, запрещена.
16. "Ты здесь, Бог? Это я, Маргарет" (Джуди Блюм)
О чем:
Молодая девушка, которая не имеет религиозной принадлежности из-за межконфессионального брака ее родителей, пытается справиться с беспокойством по поводу новых жизненных проблем, таких как мальчики, бюстгальтеры и месячные. Это очень популярная книга среди школьников из-за того, что они отождествляют себя с главной героиней.
Почему запретили:
Некоторые люди считают, что христианские персонажи в этом произведении изображаются в негативном свете, и что такие темы, как менструация, не следует обсуждать столь открыто.
Молодая девушка, которая не имеет религиозной принадлежности из-за межконфессионального брака ее родителей, пытается справиться с беспокойством по поводу новых жизненных проблем, таких как мальчики, бюстгальтеры и месячные. Это очень популярная книга среди школьников из-за того, что они отождествляют себя с главной героиней.
Почему запретили:
Некоторые люди считают, что христианские персонажи в этом произведении изображаются в негативном свете, и что такие темы, как менструация, не следует обсуждать столь открыто.
17. "Почти идеально" (Брайан Катчер)
О чем:
Логан узнает, что его девушка изменила ему, и знакомится с новенькой в школе по имени Сейдж. Когда Сейдж говорит Логану, что она трансгендер, Логан должен справиться со своими растущими чувствами к ней.
Почему запретили:
Многие люди выступили против этого произведения как "порнографического и явно оскорбительного".
Логан узнает, что его девушка изменила ему, и знакомится с новенькой в школе по имени Сейдж. Когда Сейдж говорит Логану, что она трансгендер, Логан должен справиться со своими растущими чувствами к ней.
Почему запретили:
Многие люди выступили против этого произведения как "порнографического и явно оскорбительного".
18. "Мурашки по коже" (Р. Л. Стайн)
О чем:
"Мурашки по коже" — одна из самых продаваемых книжных серий всех времен, насчитывающая более 130 наименований. Эти страшные сказки, хотя и посвящены ужасным темам, обычно имеют неожиданный поворотный финал, предназначенный для того, чтобы вызвать у читателей… ну… мурашки по коже!
Почему запретили:
Удивительно, но почти нет обвинений в том, что эти книжки "злые" или "сатанинские". Родители, выступившие за запрет, посчитали их слишком страшными.
"Мурашки по коже" — одна из самых продаваемых книжных серий всех времен, насчитывающая более 130 наименований. Эти страшные сказки, хотя и посвящены ужасным темам, обычно имеют неожиданный поворотный финал, предназначенный для того, чтобы вызвать у читателей… ну… мурашки по коже!
Почему запретили:
Удивительно, но почти нет обвинений в том, что эти книжки "злые" или "сатанинские". Родители, выступившие за запрет, посчитали их слишком страшными.
19. "Маус" (Арт Шпигельман)
О чем:
"Маус" — научно-популярный графический роман об опыте отца Шпигельмана, пережившего Холокост. В графическом романе евреи изображены мышами, нацисты — кошками, а американские солдаты — собаками.
Почему запретили:
Некоторые школьные советы по всем США ссылались на насилие (речь идет о Второй мировой войне и Холокосте), наготу (мыши отправляются в газовые камеры), ненормативную лексику и описание самоубийств.
"Маус" — научно-популярный графический роман об опыте отца Шпигельмана, пережившего Холокост. В графическом романе евреи изображены мышами, нацисты — кошками, а американские солдаты — собаками.
Почему запретили:
Некоторые школьные советы по всем США ссылались на насилие (речь идет о Второй мировой войне и Холокосте), наготу (мыши отправляются в газовые камеры), ненормативную лексику и описание самоубийств.
20. "Я, Эрл и умирающая девушка" (Джесси Эндрюс)
О чем:
Старшеклассники Грег и Эрл — одиночки, которые тайно снимают короткометражные фильмы. Узнав, что одна из его подруг детства, Рэйчел, умирает, Грег возрождает их дружбу и знакомит ее с Эрлом.
Почему запретили:
Ненормативная лексика. А ведь речь идет о старшеклассниках-одиночках и их умирающей подруге. Конечно, они должны объясняться на языке Шекспира и никак иначе! Верно?
Старшеклассники Грег и Эрл — одиночки, которые тайно снимают короткометражные фильмы. Узнав, что одна из его подруг детства, Рэйчел, умирает, Грег возрождает их дружбу и знакомит ее с Эрлом.
Почему запретили:
Ненормативная лексика. А ведь речь идет о старшеклассниках-одиночках и их умирающей подруге. Конечно, они должны объясняться на языке Шекспира и никак иначе! Верно?
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: США детские книги жизнь в сша запреты запрещенные книги книги ну и ну оказывается подростковые книги
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Все так, только "научно-популярный" тут совсем ни при чем.
Еще, в романе поляки изображены в виде свиней.
В США "Мауса" дети проходят в восьмом классе средней школы.
А вот майн кампф не запретили.
При том, что в Америке официально разрешена деятельность Церкви Сатаны.