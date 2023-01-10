20 книг, которые были сочтены опасными для подрастающего поколения в США

О чем:



Элис Франклин — старшеклассница, о которой ходят слухи, что она переспала с двумя парнями за одну ночь.



Когда через пару недель один из них погибает в автокатастрофе, Алису обвиняют в том, что она в этот момент вела с ним интимную переписку, отправляя смс, что стало причиной его смерти. Это история о слухах, слатшейминге и влиянии лжи на жизнь молодой девушки.



Почему запретили:



Из описания видно, что книга затрагивает очень зрелые темы для своей целевой юношеской аудитории. Книгу обвинили в обилии тем для взрослых. Хотя она посвящена не этому, а проблемам издевательств, лжи и слухов, которые незаслуженно могут обрушиться на юную девушку и нанести ей большую травму.