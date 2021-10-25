Короткий и содержательный разговор охранника с нарушителем общественного порядка

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Темнокожий парень попытался запугать охранника. Мужчина оказался крепким орешком и быстро остудил пыл агрессора.
Нарвался и опал как озимые.
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