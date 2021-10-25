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Короткий и содержательный разговор охранника с нарушителем общественного порядка

Короткий и содержательный разговор охранника с нарушителем общественного порядка (1 фото + 1 видео)

Автор:
25 октября 2021 13:51
Сообщество : Криминал
Метки: Юмор   в мире   видео   конфликт   нападение   охранник   удар   
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Темнокожий парень попытался запугать охранника. Мужчина оказался крепким орешком и быстро остудил пыл агрессора.
Нарвался и опал как озимые.

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Метки: Юмор   в мире   видео   конфликт   нападение   охранник   удар   
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14  комментариев
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2k
salim777 43 минуты назад
- QR код есть?
- Нет, но я всё равно пройду.
- Не положено!
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455
Сигизмунд Лазаревич Минуту назад
С неграми только так.
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1k
Ясный Пень 4 минуты назад
A можно это зациклить на бесконечный повтор , только негра каждый раз нового ?
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36k
Лесли 🥰 11 минут назад
Ловко он его выволок))) как мешок
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5k
евгений 11 минут назад
Судя по ценнику в евро это на Западе. А у нас бы затаскали по судам за такое.
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1k
azuver 18 минут назад
Отлично поставленный удар у мужика.
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29k
Седой 20 минут назад
Раз десять посмотрел...
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3k
Максим Полчаса назад
Без маски в магаз хотел пройти
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8k
кот базилий Полчаса назад
Надо было за ногу вытаскивать, как мешок с дерьмом.
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8k
ЗА КИБЕРНЕТИКУ Полчаса назад
негры всех уже достали им люлей скоро только ленивый не отвесит
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4k
VL 39 минут назад
Красавчик!!! Молодец!!!
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