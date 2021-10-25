Пермяк с "розочкой" ограбил магазин "ради мамы"

Молодой человек тысячу раз извинился за свой поступок перед продавщицей и признался, что сам готов зареветь. Но в его искренность верится с трудом.
В воскресенье днём в продуктовый магазин на улице Вижайской ворвался грабитель и приставил осколок бутылки к горлу продавщицы, потребовав деньги из кассы. Но типичное ограбление перестало быть таковым, когда молодой человек принялся извиняться перед сотрудницей магазина, объясняя, что деньги ему нужны для тяжелобольной мамы, которая ждёт операции.
"Деньги сюда дала. У мамы операция. Извини, пожалуйста, Я тебе их завтра отдам", - говорит "вежливый" грабитель, угрожая продавщице "розочкой"
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Действительно ли молодой человек ограбил магазин из-за операции для мамы, предстоит выяснить полиции. Но вряд ли это как-то сильно повлияет на срок наказания. "Заботливому сыну" грозит до 7 лет по ч. 2 ст. 161 УК ("Грабёж").
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Знаете что такое "дегенерат" ?
- У нас на углу Боиште и Катержинской улицы, осмелюсь доложить, тоже жил один дегенерат. Отец его был польский граф, а мать - повивальная бабка. Днем он подметал улицы, а в кабаке не позволял себя звать иначе, как граф."
©Я.Гашек
"Похождения бравого солдата Швейка".
"Статья 162. Разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия"