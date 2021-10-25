Пермяк с "розочкой" ограбил магазин "ради мамы"

В воскресенье днём в продуктовый магазин на улице Вижайской ворвался грабитель и приставил осколок бутылки к горлу продавщицы, потребовав деньги из кассы. Но типичное ограбление перестало быть таковым, когда молодой человек принялся извиняться перед сотрудницей магазина, объясняя, что деньги ему нужны для тяжелобольной мамы, которая ждёт операции.