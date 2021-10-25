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Пермяк с "розочкой" ограбил магазин "ради мамы"

Пермяк с "розочкой" ограбил магазин "ради мамы" (1 фото + 1 видео)

Автор:
25 октября 2021 10:45
Сообщество : Криминал
Метки: вежливость   видео   магазин   ограбление   пермь   полиция   
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Молодой человек тысячу раз извинился за свой поступок перед продавщицей и признался, что сам готов зареветь. Но в его искренность верится с трудом.

В воскресенье днём в продуктовый магазин на улице Вижайской ворвался грабитель и приставил осколок бутылки к горлу продавщицы, потребовав деньги из кассы. Но типичное ограбление перестало быть таковым, когда молодой человек принялся извиняться перед сотрудницей магазина, объясняя, что деньги ему нужны для тяжелобольной мамы, которая ждёт операции.

Действительно ли молодой человек ограбил магазин из-за операции для мамы, предстоит выяснить полиции. Но вряд ли это как-то сильно повлияет на срок наказания. "Заботливому сыну" грозит до 7 лет по ч. 2 ст. 161 УК ("Грабёж").

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Метки: вежливость   видео   магазин   ограбление   пермь   полиция   
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2k
Михаил 39 минут назад
Как бы на разбой больше смахивает.
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500
vijilante 13 минут назад
"- Вы,голубчик, дегенерат.
Знаете что такое "дегенерат" ?
- У нас на углу Боиште и Катержинской улицы, осмелюсь доложить, тоже жил один дегенерат. Отец его был польский граф, а мать - повивальная бабка. Днем он подметал улицы, а в кабаке не позволял себя звать иначе, как граф."
©Я.Гашек
"Похождения бравого солдата Швейка".
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9k
Обама Бараков Полчаса назад
Может быть ошибаюсь, но вроде как это уже не грабёж, а разбой.
"Статья 162. Разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия"
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2k
Sergius SPb 39 минут назад
Биомусор вонючий. В шахты на Новую землю.
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