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Японские судьи нагло отобрали «золото» у гимнастки Ангелины Мельниковой

Японские судьи нагло отобрали «золото» у гимнастки Ангелины Мельниковой (1 фото)

Автор:
24 октября 2021 19:50
Метки: Ангелина Мельникова   Россия   Япония   гимнастика   золото   победу украли   спорт   
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Японские судьи отобрали «золото» у российской спортсменки Ангелины Мельниковой на чемпионате мира в Китакюсю.


Арбитры украли победу россиянки, пересмотрев результаты гимнасток в вольных упражнениях.


Мельникова набрала ровно 14,000 балла, а ее соперница – японка Маи Мураками – не дотянула, но благодаря поддержке судей, добавивших ей еще 0,1 балла, якобы «победила». Протест российской команды арбитры предсказуемо отклонили, подтерев себе задницу олимпийским девизом.


«Протест не приняли. То, что нам ответили на подачу протеста, я даже говорить не буду. Это было ужасно. Мне очень жаль, я расстроена. Сделала, что могла, выполнила свой максимум. Одно из лучших моих исполнений вольных упражнений», — написала расстроенная россияночка в Instagram.

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До этого Мельникова успела взять «золото» в индивидуальном многоборье и «бронз» в опорном прыжке, но это не значит, что неудачница Мураками имела право украсть победу российской спортсменки. Или опять СМИ начнут писать, что японка ни в чем не виновата, судьи так решили и вообще Россия вся на допинге? Этого бреда мы уже наслушались, когда летом еврейка, облажавшаяся во время выступления, по воле судей (и их беспримерной наглости!), якобы победила на Олимпиаде. Ситуация опять повторилась.


В Японии вывели местную спортсменку на первое место. Интересно, она осознает, что ее сделали просто воровкой и лузером? Она не смогла честно победить и выглядит теперь как жалкая неудачница. Позорище японское!


К слову, Мураками судейский подлог позволил завершить спортивную карьеру с «золотом». Получается, хотела красиво уйти за чужой счет? А кто на следующем чемпионате решит также уйти, украв победу у россиян?


Хреновая складывается тенденция. Про чистоту спорта можно смело забыть, причем иностранные арбитры не устают нам об этом напоминать. Или это нам так намекают, что при проведении чемпионата в России можно засуживать иностранцев, если вдруг появится такое желание? Пример нам уже показали.


В завершение хотела бы поздравить нашу девочку с «золотом» и послать лучики поноса судьям-недоумкам и японке-позорнице. Это мое личное мнение, которое с вашим может не совпадать.

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Метки: Ангелина Мельникова   Россия   Япония   гимнастика   золото   победу украли   спорт   
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11k
кира Час назад
Не умеют наши и не хотят отстаивать спортсменов. Попробовали бы японцы засудить американца, США бы такой визг подняли, туши свет! А наши накрапали бумажонку, типа, мы протестуем, и этим дело кончилось. И так повторяется из раз в раз. Наших можно гнобить, засуживать, обвинять в употреблении допинга, мы ходим, облитые помоями и не вякаем. А с других спортсменов как с гуся вода. Допинг? Нет, это меня трахнули не вовремя или "я самый больной на свете..."
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−25
Lux Indique 8 минут назад
почему вы считаете их нашими ? ))) ну что за скрепное мышление, в основном они живут и тренируются за пределами рф, сейчас даже с белыми флагами ходют )) вместо триколора, а вы тут так переживаете)
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3k
a_komolow 13 минут назад
Честного спорта уже давно нет!
Политика, склоки, скандалы
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23k
Юрьевич Полчаса назад
"Протест российской команды арбитры предсказуемо отклонили, подтерев себе задницу олимпийским девизом."

Да потому что профессионалов нет. Блатные наверное поехали - типа члены команды... ни протест грамотно подать, ни судебный иск. Да что я говорю, вы сами таких как, например, мутко видели.
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499
vijilante 38 минут назад
Кароч' предлогаем найти почту этой японской спортсменки (мниться нам что это не сложно)и завалить её настоятельными рекомендациями совершить «тобикоми».
И на сайты местных газет сообщить (тоже наверное не проблема) что ей регулярно поступают такие предложения. И пояснить почему.
Пресса раздует скандал (почти наверняка) и результаты возможно пересмотрят.
Вполне реальный план, только надо чтоб много людей подписалось на этот кипежь.
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4k
Shtoppi 58 минут назад
<<Протест российской команды арбитры предсказуемо отклонили, подтерев себе задницу олимпийским девизом.>>
Олимпиады уже давно стали бизнесом и средством политического давления, а попросту говоря - дерьмом. Так что нет ничего удивительного, что там так часто подтираются, и не только девизами, себе или кому-то во благо и конечно же не бесплатно.
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522
Мы Ул Час назад
Они еще перед Россией за Пёрл-харбор не ответили!
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522
Мы Ул Час назад
Раздвигал им веки и метко срал в глаза!
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280
Knives22 2 часа назад
Столько желчи в статье, смотрите не захлебнитесь.
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330
Мурчелло Knives22 52 минуты назад
Так схавай эту желчь.
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280
Knives22 Светлана Светличная 20 минут назад
Ну а тогда зачем во всем этом участвовать? Зачем платить миллионы во всякие международные спортивные комитеты? Ах да спортсмены "всю жизнь тренировались ради этого". Миллионы тратятся общие на пару человек, которым родители и садисты тренера с малолетства жизнь сломали. Которые к 30 годам пенсионеры. Большой спорт это уже давно не про здоровый образ жизни. Так почему мы все должны оплачивать это? Много кому в нашей стране сдались девочки гимнастки или здоровые лбы катающиеся на санках с ледяной горки? А кроме этого они больше ничего и не умеют. Лично для меня нет особой разницы между гимнастками и стриптизершей на шесте. Так почему на одну государство должно тратить деньги, а другая этому государству налоги должна платить. Не участвовать в этом цирке, а сэкономленные деньги на любительский спорт потратить. Позаботившись тем самым о здоровье нации и заодно дать при этом новые рабочие места.
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50k
smakido 2 часа назад
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14k
Александр 2 часа назад
"Спорт вне политики" давно уже превратилось из лозунга в красивую фразу...
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159k
☭Cheкаво☭ 2 часа назад
Ну, япошки вошли во вкус, еще с Олимпиады, русофобские падали в виде Судей, создали там прецедент, отдали медаль золотую криворукой еврейке.
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