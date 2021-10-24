Японские судьи нагло отобрали «золото» у гимнастки Ангелины Мельниковой





Арбитры украли победу россиянки, пересмотрев результаты гимнасток в вольных упражнениях.





Мельникова набрала ровно 14,000 балла, а ее соперница – японка Маи Мураками – не дотянула, но благодаря поддержке судей, добавивших ей еще 0,1 балла, якобы «победила». Протест российской команды арбитры предсказуемо отклонили, подтерев себе задницу олимпийским девизом.





«Протест не приняли. То, что нам ответили на подачу протеста, я даже говорить не буду. Это было ужасно. Мне очень жаль, я расстроена. Сделала, что могла, выполнила свой максимум. Одно из лучших моих исполнений вольных упражнений», — написала расстроенная россияночка в Instagram.

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До этого Мельникова успела взять «золото» в индивидуальном многоборье и «бронз» в опорном прыжке, но это не значит, что неудачница Мураками имела право украсть победу российской спортсменки. Или опять СМИ начнут писать, что японка ни в чем не виновата, судьи так решили и вообще Россия вся на допинге? Этого бреда мы уже наслушались, когда летом еврейка, облажавшаяся во время выступления, по воле судей (и их беспримерной наглости!), якобы победила на Олимпиаде. Ситуация опять повторилась.





В Японии вывели местную спортсменку на первое место. Интересно, она осознает, что ее сделали просто воровкой и лузером? Она не смогла честно победить и выглядит теперь как жалкая неудачница. Позорище японское!





К слову, Мураками судейский подлог позволил завершить спортивную карьеру с «золотом». Получается, хотела красиво уйти за чужой счет? А кто на следующем чемпионате решит также уйти, украв победу у россиян?





Хреновая складывается тенденция. Про чистоту спорта можно смело забыть, причем иностранные арбитры не устают нам об этом напоминать. Или это нам так намекают, что при проведении чемпионата в России можно засуживать иностранцев, если вдруг появится такое желание? Пример нам уже показали.





В завершение хотела бы поздравить нашу девочку с «золотом» и послать лучики поноса судьям-недоумкам и японке-позорнице. Это мое личное мнение, которое с вашим может не совпадать.