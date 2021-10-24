"Почему на черноморском побережье Турции практически нет туристических курортов?"

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Любители турецких курортов наверняка замечали, что основное направление местного туризма сосредоточено на берегах Средиземного, Мраморного и Эгейского морей. В это же время север страны остается невостребованным местом для пляжного отдыха.
Почему воды Чёрного моря не пользуются популярностью у туристов?
Почему воды Чёрного моря не пользуются популярностью у туристов?
Турецкой Республике принадлежит почти 1700 км черноморского побережья. Курорты в этом регионе есть, однако их количество и загруженность сильно уступают Средиземноморью.
Всё дело из-за более прохладного климата, обуславливающего короткий туристический сезон, а также сложного рельефа прибрежной зоны. Пляжный сезон на Черном море продолжается с начала июня и по конец сентября. Вода здесь прогревается максимум до +24°C.
Для российского туриста, привыкшего к сочинским курортам, такая температура покажется нормальной, но для более избалованных солнцем европейцев вода окажется недостаточно теплой. Для сравнения, на побережье Анталии люди купаются с апреля и по ноябрь, а средняя температура воды летом достигает +28,5°C.
Кроме того, черноморское побережье отличается гористой местностью. Постройка отелей в регионе выходит дороже. Здесь практически нет длинных песчаных пляжей, а вместо них под ногами булыжники, крупный щебень и галька.
Всё дело из-за более прохладного климата, обуславливающего короткий туристический сезон, а также сложного рельефа прибрежной зоны. Пляжный сезон на Черном море продолжается с начала июня и по конец сентября. Вода здесь прогревается максимум до +24°C.
Для российского туриста, привыкшего к сочинским курортам, такая температура покажется нормальной, но для более избалованных солнцем европейцев вода окажется недостаточно теплой. Для сравнения, на побережье Анталии люди купаются с апреля и по ноябрь, а средняя температура воды летом достигает +28,5°C.
Кроме того, черноморское побережье отличается гористой местностью. Постройка отелей в регионе выходит дороже. Здесь практически нет длинных песчаных пляжей, а вместо них под ногами булыжники, крупный щебень и галька.
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Есть исключение из правил – берега Черного моря в европейской части Турции. Однако курортов здесь немного и, как правило, они перегружены местными жителями и туристами с ближнего зарубежья.
Оба фактора делают туристический бизнес более выгодным в южных регионах страны на турецкой Ривьере. Это же направление в основном отрабатывают российские турфирмы.
Чем может порадовать турецкое Причерноморье?
Оба фактора делают туристический бизнес более выгодным в южных регионах страны на турецкой Ривьере. Это же направление в основном отрабатывают российские турфирмы.
Чем может порадовать турецкое Причерноморье?
Плюсы северной Турции скажутся в более демократичных ценах, привычном летнем климате и меньшем количестве людей. Минусы – в худшей инфраструктуре и малочисленности отелей «всё включено».
Обычно туроператоры выделяют города Амасру, Синоп, Самсун и Трабзон. Красивые гавани, древние крепостные стены, мечети и мавзолеи вместе с экзотичной ближневосточной архитектурой и природой этих курортов способны поразить даже самого искушённого туриста.
Обычно туроператоры выделяют города Амасру, Синоп, Самсун и Трабзон. Красивые гавани, древние крепостные стены, мечети и мавзолеи вместе с экзотичной ближневосточной архитектурой и природой этих курортов способны поразить даже самого искушённого туриста.
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Краткий ответ - нафига, когда есть более тёплое средизерноморкое побережье с песчаными пляжами!