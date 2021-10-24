"Почему на черноморском побережье Турции практически нет туристических курортов?"

Турецкой Республике принадлежит почти 1700 км черноморского побережья. Курорты в этом регионе есть, однако их количество и загруженность сильно уступают Средиземноморью.



Всё дело из-за более прохладного климата, обуславливающего короткий туристический сезон, а также сложного рельефа прибрежной зоны. Пляжный сезон на Черном море продолжается с начала июня и по конец сентября. Вода здесь прогревается максимум до +24°C.



Для российского туриста, привыкшего к сочинским курортам, такая температура покажется нормальной, но для более избалованных солнцем европейцев вода окажется недостаточно теплой. Для сравнения, на побережье Анталии люди купаются с апреля и по ноябрь, а средняя температура воды летом достигает +28,5°C.



Кроме того, черноморское побережье отличается гористой местностью. Постройка отелей в регионе выходит дороже. Здесь практически нет длинных песчаных пляжей, а вместо них под ногами булыжники, крупный щебень и галька.