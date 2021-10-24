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Почему на черноморском побережье Турции практически нет туристических курортов?

Почему на черноморском побережье Турции практически нет туристических курортов? (3 фото)

Автор:
24 октября 2021 14:13
Метки: Турция   турецкое Причерноморье   туризм   туроператоры   черное море   
1713
3
Любители турецких курортов наверняка замечали, что основное направление местного туризма сосредоточено на берегах Средиземного, Мраморного и Эгейского морей. В это же время север страны остается невостребованным местом для пляжного отдыха.
Почему воды Чёрного моря не пользуются популярностью у туристов?
Турецкой Республике принадлежит почти 1700 км черноморского побережья. Курорты в этом регионе есть, однако их количество и загруженность сильно уступают Средиземноморью.

Всё дело из-за более прохладного климата, обуславливающего короткий туристический сезон, а также сложного рельефа прибрежной зоны. Пляжный сезон на Черном море продолжается с начала июня и по конец сентября. Вода здесь прогревается максимум до +24°C.

Для российского туриста, привыкшего к сочинским курортам, такая температура покажется нормальной, но для более избалованных солнцем европейцев вода окажется недостаточно теплой. Для сравнения, на побережье Анталии люди купаются с апреля и по ноябрь, а средняя температура воды летом достигает +28,5°C.

Кроме того, черноморское побережье отличается гористой местностью. Постройка отелей в регионе выходит дороже. Здесь практически нет длинных песчаных пляжей, а вместо них под ногами булыжники, крупный щебень и галька.
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Есть исключение из правил – берега Черного моря в европейской части Турции. Однако курортов здесь немного и, как правило, они перегружены местными жителями и туристами с ближнего зарубежья.

Оба фактора делают туристический бизнес более выгодным в южных регионах страны на турецкой Ривьере. Это же направление в основном отрабатывают российские турфирмы.

Чем может порадовать турецкое Причерноморье?
Плюсы северной Турции скажутся в более демократичных ценах, привычном летнем климате и меньшем количестве людей. Минусы – в худшей инфраструктуре и малочисленности отелей «всё включено».

Обычно туроператоры выделяют города Амасру, Синоп, Самсун и Трабзон. Красивые гавани, древние крепостные стены, мечети и мавзолеи вместе с экзотичной ближневосточной архитектурой и природой этих курортов способны поразить даже самого искушённого туриста.

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Метки: Турция   турецкое Причерноморье   туризм   туроператоры   черное море   
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1k
-(0)_(0)- 3 часа назад
А где на Черном море вообще песчаные пляжи? этому побережью, как и самому Черному морю всего то 6-6.5 тысяч лет.. Есть но мало, очень мало...не успели волны накатать песочку...
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548
aa7172159 4 минуты назад
Наверное потому же, почему их не особо много на берегах северного ледовитого океана.
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23k
Юрьевич Полчаса назад
"Почему на черноморском побережье Турции практически нет туристических курортов?"

Краткий ответ - нафига, когда есть более тёплое средизерноморкое побережье с песчаными пляжами!
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7k
Garpia121 Час назад
А может все дело в качестве и чистоте черноморской воды? Целенаправленно канализацию туда сливают в надежде что море все переварит.
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526
Мы Ул Час назад
Почему-почему... да потому что в бинокль Геленджик видно! ))))
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5k
Ruk 3 часа назад
ездил 4 года назад на машине вокруг Чёрного моря, по берегу от Херсона до Поти, чуть больше месяца, очень классное там побережье, красиво, много мест где можно подьехать к воде (совершенно бесплатно), чисто, народа мало, цены невысокие, местные доброжелательные. с нашим побережьем ЧМ не сравнить.
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−1
931773@avgust-shop.ru 3 часа назад
не нужен мне берег турецкий и африка мне не нужна
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11k
G@M 3 часа назад
И малая солёность Чёрного моря.
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Николай Николаенко

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