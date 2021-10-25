15 снимков, которые могут привести ваши мозги в режим замешательства

Наше воображение любит выдумывать то, чего не существует. Иногда вещи и ракурсы любят играть в сложную игру с нашим мозгом и заставляют нас сомневаться в реальности. Многие любят разглядывать сбивающие с толку изображения и пытаться в них разобраться. Смотрите далее в посте запутанные кадры.

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Собака в парике 0 Источник:

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В форме для льда у рыбы вырос плавник акулы 0 Источник:

Девочка левитирует 0 Источник:

И брауни 0 Источник:

Сколько не смотрел, так и не понял 0 Источник:

Это будет сложная поездка 0 Источник:

Наш кот выглядит как вышивка на стуле 0 Источник:

Это татуировка

Автомобиль припаркован на скейтборде

У девушки не одна нога 0 Источник:

Котёнок с собачьими лапами 0 Источник:

Это фото получилось, когда мы выехали на неровную часть дороги 0 Источник:

Отражение в зеркале ванной комнаты, создаёт впечатление, что это кинотеатр на открытом воздухе 0 Источник:

Создаётся впечатление, что кошка без задних лап 0 Источник: