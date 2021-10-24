Рейтинги Байдена обрушились как никогда в истории

Кто знает, что бы было, если бы в 1987 году, когда Байден первый раз объявил о своих претензиях на президентский престол, он не прервал свою предвыборную кампанию. Возможно, именно тогда и было его время, так как сейчас, спустя 33 года, Байден уже не тот амбициозный и прямолинейный правитель, каким был раньше. Даже на посту прислужника Барака Обамы он был намного свежее, ем сейчас. Время, бессердечная ты… ну да ладно.

Разочарование от президентства Джо Байдена не заставило себя ждать. По данным исследований американского института общественного мнения Gallup, от 56% рейтинга поддержки 46-го президента США не осталось и следа. Теперь ему доверяют лишь 44,7% американцев.

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Более 11% за девять месяцев – результат не только удивительный, но и рекордный. До такого спада раньше Барак Обама только доходил. Интересно, что и в его случае одно из веских слов в политике имел наш старичок Джо.

А вот специалисты Квиннипэкского университета рисуют куда более печальную картину для Байдена. Если в середине лета больше половины американцев всецело поддерживали Байдена, то уже в октябре 53% жителей США выразили крайнее недовольство политикой 78-летнего демократа. Верными его взглядам остались лишь 38% американцев.

В Белом доме такие цифры объясняют внешними обстоятельствами. По их убеждению, на рейтинги президента повлиял коронавирус, вот они и «захандрили». Как это связано – не ясно. Байден еще в начале года обещал выплатить чуть ли не по 2 тысячи долларов поддержки в одни руки, чего ругаться? Получили, но мало? Или не получили?

В общем, там не так все просто, но одно точно – на одну корону все валить нельзя. Тут еще и полный провал в Афганистане припомнить можно, да и в принципе не особо линейную политику действующей администрации. Еще свежо предание, как громогласно Байден и Ко в самом начале отменяли принятые Трампом законы, называя их «варварскими», которые потом с минимальной оглаской возвращали обратно. В вопросе тех же мексиканских мигрантов, например, все-таки решили не держать их у себя на границе, а отправить по домам, хотя раньше чуть ли не расизмом это называли.