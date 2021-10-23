15 человек, которым попались редкости - одна на миллион

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Мир полон впечатляющих событий, которые даже кажутся невероятными. К счастью, почти у каждого есть камера под рукой, и они могут легко поделиться своими удивительными встречами. В данной подборке вы увидите самые яркие примеры таких находок.
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Детский хирург тратит время на вырезание и окрашивание клейких пластырей, чтобы заклеивать швы и немного поднять настроение маленьким пациентам
Мы нашли эту лампочку в антикварном магазине, она использовалась в 1930 году в масонском храме, и свет отражает звезду
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Титанический!!!! Сука, ржу в голос!
Ага и вонища стоит на всю комнату небось. У меня такой однажды цвёл, как выяснилось цветочек пахнет тухлым мясом ну или чем-то очень похожим.
Афтар ТИТАНИЧЕСКИМ усилием смог сляпать сей пост.
Может даже уроки не сделал,а пост - да.