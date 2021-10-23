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15 человек, которым попались редкости - одна на миллион

15 человек, которым попались редкости - одна на миллион (16 фото)

Автор:
23 октября 2021 23:50
Сообщество : ФотоМир
Метки: Невероятные   Одна на миллион   Удивительные   встречи   камера   редкости   
1410
16
Мир полон впечатляющих событий, которые даже кажутся невероятными. К счастью, почти у каждого есть камера под рукой, и они могут легко поделиться своими удивительными встречами. В данной подборке вы увидите самые яркие примеры таких находок.
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Метки: Невероятные   Одна на миллион   Удивительные   встречи   камера   редкости   
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6  комментариев
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503
Мы Ул Час назад
"Рентген кошки, у неё титанический протез"
Титанический!!!! Сука, ржу в голос!
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2k
Дмитрий Полчаса назад
Наш суккулент расцвёл сразу 14 цветами.

Ага и вонища стоит на всю комнату небось. У меня такой однажды цвёл, как выяснилось цветочек пахнет тухлым мясом ну или чем-то очень похожим.
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26
VanDeath Час назад
Аффтар, убейся ап стену. Это неуважение к читателю использовать кривущий гугл перевод. И у кошки не титанический протез, а остеосинтез с титановой пластиной, бестолочь
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488
vijilante VanDeath Полчаса назад
Ну зачем так грубо ?
Афтар ТИТАНИЧЕСКИМ усилием смог сляпать сей пост.
Может даже уроки не сделал,а пост - да.
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