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15 совершенно невероятных снимков, которые выглядят как Фотошоп

15 совершенно невероятных снимков, которые выглядят как Фотошоп (16 фото)

Автор:
07 сентября 2021 22:10
Сообщество : ФотоМир
Метки: Любоваться   Невероятные   Постигать   Прекрасен   мир   совершенно   фотошоп   
1729
16

Наш мир прекрасен - нужно просто уметь постигать его красоту. К счастью, благодаря усилиям фотографов у нас есть возможность регулярно любоваться необычными, увлекательными и вдохновляющими изображениями, истинная ценность которых заключается в том, что они полностью натуральны, и не подвергались редактированию. Смотрите чудесные фотографии далее в посте.

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Метки: Любоваться   Невероятные   Постигать   Прекрасен   мир   совершенно   фотошоп   
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1  комментарий
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711
Палыч 2 часа назад
не подвергались редактированию ©
========
Абсолютная ложь. Их как минимум обрезали, а это уже редактирование.
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