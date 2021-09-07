15 совершенно невероятных снимков, которые выглядят как Фотошоп

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Наш мир прекрасен - нужно просто уметь постигать его красоту. К счастью, благодаря усилиям фотографов у нас есть возможность регулярно любоваться необычными, увлекательными и вдохновляющими изображениями, истинная ценность которых заключается в том, что они полностью натуральны, и не подвергались редактированию. Смотрите чудесные фотографии далее в посте.
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Работа французского художника Жоржа Русо, который создает свои красочные, интригующие образы в заброшенных зданиях, которые должны быть снесены
Гора Тяньцзы в Китае, которая послужила источником вдохновения для фильма Джеймса Кэмерона "Аватар"
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Абсолютная ложь. Их как минимум обрезали, а это уже редактирование.