"Земляне" спустя 35 лет: Киселев и Романов думают о воссоединении группы

Группа "Земляне" появилась в 1978 году. Известность пришла после исполнения песни "Красный конь" в 1979 году. После было еще много хитов, которые любят и помнят до сих пор, а наиболее известные композиции коллектива: "Трава у дома", "Каскадеры", "Прости, Земля", "Маленький кораблик", "Путь домой", "Взлетная полоса", "Поверь в мечту".