"Земляне" спустя 35 лет: Киселев и Романов думают о воссоединении группы

Последний раз "Земляне" выступали классическом составом 35 лет назад. Сейчас отцы-основатели коллектива Владимир Киселев - музыкальный продюсер, владелец "Русской Медиагруппы" - и гитарист Игорь Романов раздумывают над воссоединением группы.
Перым шагом станет выступление в прежнем составе на XXVI церемонии вручения премии “Золотой граммофон”. Мероприятие пройдет 10 декабря в Москве. На сцену выйдут лидер-гитарист группы Игорь Романов и продюсер и барабанщик Владимир Киселев. Киселев в последние годы является продюсером и худруком молодого состава "Землян", он добавил, что новая программа будет сделана совместно с Романовым и молодым коллективом.
"Самое большое счастье - это наши песни. Может, это прозвучит самонадеянно, но, мне кажется, их до сих пор поют все поколения. Ведь хорошие песни можно петь независимо от возраста", - сказал Киселев.
Предполагается, что возвращение к истокам будет не разовым событием, а новым этапом в истории группы. СМИ активно следят за общением рок-звезд, подмечая, что они регулярно встречаются. Поклонники с нетерпением ждут и гадают, когда любимые артисты объявят о воссоединении?
Группа "Земляне" появилась в 1978 году. Известность пришла после исполнения песни "Красный конь" в 1979 году. После было еще много хитов, которые любят и помнят до сих пор, а наиболее известные композиции коллектива: "Трава у дома", "Каскадеры", "Прости, Земля", "Маленький кораблик", "Путь домой", "Взлетная полоса", "Поверь в мечту".
А вы ждете воссоединения группы?
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Deep Purple устроит? И что для тебя значит "успешность"?
Не нужно разочаровывать старых поклонников.
Как правило, при воссоединение после стольких лет ничего хорошего не получается.
А для того, чтобы на "граммофоне" спеть пару песен, воссоединение не обязательно.
(ЛИЧНОЕ мнение)