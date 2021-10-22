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"Земляне" спустя 35 лет: Киселев и Романов думают о воссоединении группы

"Земляне" спустя 35 лет: Киселев и Романов думают о воссоединении группы (5 фото)

Автор:
22 октября 2021 06:56
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: звезды   земляне   знменитости   фото   шоу бизнес   
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Последний раз "Земляне" выступали классическом составом 35 лет назад. Сейчас отцы-основатели коллектива Владимир Киселев - музыкальный продюсер, владелец "Русской Медиагруппы" - и гитарист Игорь Романов раздумывают над воссоединением группы.

Перым шагом станет выступление в прежнем составе на XXVI церемонии вручения премии “Золотой граммофон”. Мероприятие пройдет 10 декабря в Москве. На сцену выйдут лидер-гитарист группы Игорь Романов и продюсер и барабанщик Владимир Киселев. Киселев в последние годы является продюсером и худруком молодого состава "Землян", он добавил, что новая программа будет сделана совместно с Романовым и молодым коллективом.



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"Самое большое счастье - это наши песни. Может, это прозвучит самонадеянно, но, мне кажется, их до сих пор поют все поколения. Ведь хорошие песни можно петь независимо от возраста", - сказал Киселев.





Предполагается, что возвращение к истокам будет не разовым событием, а новым этапом в истории группы. СМИ активно следят за общением рок-звезд, подмечая, что они регулярно встречаются. Поклонники с нетерпением ждут и гадают, когда любимые артисты объявят о воссоединении?




Группа "Земляне" появилась в 1978 году. Известность пришла после исполнения песни "Красный конь" в 1979 году. После было еще много хитов, которые любят и помнят до сих пор, а наиболее известные композиции коллектива: "Трава у дома", "Каскадеры", "Прости, Земля", "Маленький кораблик", "Путь домой", "Взлетная полоса", "Поверь в мечту".

А вы ждете воссоединения группы?


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Метки: звезды   земляне   знменитости   фото   шоу бизнес   
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14k
Booka1a 2 часа назад
очередная "группа одной песни" решила поднять деньжат на новогодних корпоративах?
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63k
Доктор Джонс 8 минут назад
Ан нет... Умерла так умерла...
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2k
Sergius SPb 23 минуты назад
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2k
Alex Полчаса назад
А есть хоть одна группа, которая после длинного перерыва восстановилась и стала вновь успешной?
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325
Мурчелло 38 минут назад
Зачем это нужно?Поезд молодости и славы давно ушел.
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691
ezh28 40 минут назад
чушь
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212k
Барон Мюнхгаузен. Час назад
Я почему-то против.
Не нужно разочаровывать старых поклонников.
Как правило, при воссоединение после стольких лет ничего хорошего не получается.
А для того, чтобы на "граммофоне" спеть пару песен, воссоединение не обязательно.
(ЛИЧНОЕ мнение)
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