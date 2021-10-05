20 дизайнерских решений, которые собьют с толку любого

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Творческие люди двигают наш мир вперед, но иногда их заносит, и их работы напоминают театр абсурда. Многие дизайнеры становятся всемирно известными, но некоторые их решения заставляют окружающих воскликнуть: "Почему?!" В этом посте вы увидите некоторые работы, которые не получится быстро забыть...
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