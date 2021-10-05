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20 дизайнерских решений, которые собьют с толку любого

20 дизайнерских решений, которые собьют с толку любого (21 фото)

Автор:
05 октября 2021 23:45
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Собьют с толку   абсурд   дизайнеры   заносит   работы   решения   
1133
21
Творческие люди двигают наш мир вперед, но иногда их заносит, и их работы напоминают театр абсурда. Многие дизайнеры становятся всемирно известными, но некоторые их решения заставляют окружающих воскликнуть: "Почему?!" В этом посте вы увидите некоторые работы, которые не получится быстро забыть...
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Метки: Собьют с толку   абсурд   дизайнеры   заносит   работы   решения   
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11k
поручик Ржевский 2 часа назад
Пельмени в Японии. (дорогие наверное...)

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Свои Пять Копеек 2 часа назад
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Mamin Sibiriak 2 часа назад
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