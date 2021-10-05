20 дизайнерских решений, которые собьют с толку любого

Творческие люди двигают наш мир вперед, но иногда их заносит, и их работы напоминают театр абсурда. Многие дизайнеры становятся всемирно известными, но некоторые их решения заставляют окружающих воскликнуть: "Почему?!" В этом посте вы увидите некоторые работы, которые не получится быстро забыть...

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Чтобы никто не перепутал 0 Источник:

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Мама сказала не надевать мини-юбку 0 Источник:

Слишком реалистично 0 Источник:

Нужно больше объятий? Купи подушку 0 Источник:

Как дать понять человеку, что он тебе не нравится? 0 Источник:

Пустышки для ребёнка 0 Источник:

Кто же такое придумал? 0 Источник:

Теперь можно обойтись без педикюра 0 Источник:

Гиппотомобиль 0 Источник:

Просто ваза 0 Источник:

Не для слабонервных 0 Источник:

Очень вкусные трубочки, но конечно выглядят не очень 0 Источник:

Тапки Чубакки 0 Источник:

Вдохновение посещает дизайнеров обуви повсюду 0 Источник:

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Как вам такой десерт? 0 Источник:

Странный костюмчик 0 Источник: