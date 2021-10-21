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Интересные фотографии 1990 -х

Интересные фотографии 1990 -х (35 фото)

Автор:
21 октября 2021 21:10
Метки: Россия   интересно   люди   страна   фотографии   
1421
35
Фото из России и не только 1990-х годов.
Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того чтобы вы ссорились, эти фото чтобы помнили те кто забыл и увидели те кто на горшке сидел!
И для многих вспомнить молодость свою!
Приятного вам просмотра!, не ругайтесь.
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Метки: Россия   интересно   люди   страна   фотографии   
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17k
Dr.CrAzY 2 часа назад
интересные фото из 90х ))
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9k
Владимир Час назад
"Гуманитарная помощь из США", не, не штатовская, норвежская.

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93
Foma Kiniaev 2 часа назад
Отличные атмосферные фото. группа стдк! только сейчас вспомнил что были такие. и даночка борисова конечно. кто ж её не вожделел)
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24k
Dobry vojak Svejk 2 часа назад
...Сфотографировалась на фоне "военной тряпочки"...
Шалава - мягко сказано
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11k
Bill 2 часа назад
Целый год зарплаты не было. Жили на "гуманитарную помощь". Какие-то стремные банки непонятно с чем. Малолетнему сыну полагалось 2 банки в день. Но поскольку есть ЭТО было невозможно - мне в пункте выдачи вываливали каждый раз целую сетку склянок (чтобы самим не выбрасывать). Я сливал это говнище в канализацию, а банки нес в пункт приема стеклотары. На вырученные деньги шел ночью на хлебопекарню - и там ночной сторож "продавал" (т.е. воровал на складе) мне через дырку в заборе 1-2 булки. Поскольку днем этих денег от стеклотары не хватало даже чтобы купить хлеба.
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452
Мы Ул 2 часа назад
Я ее знаю. Учились вместе. Катя Юрочкина.

Уехала в пендосию барелинить, потом вернулась. Встречались пару раз. Сейчас вроде опять в пендостане.
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452
Мы Ул 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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15k
Alex ASK 2 часа назад
Юра Клинских на фоне Пермского цирка
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460
vijilante Alex ASK 2 часа назад
В '97-м он выступал и в Минске,я был на его концерте. Все песни он пел "вживую".
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