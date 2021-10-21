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35
Фото из России и не только 1990-х годов.
Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того чтобы вы ссорились, эти фото чтобы помнили те кто забыл и увидели те кто на горшке сидел!
И для многих вспомнить молодость свою!
Приятного вам просмотра!, не ругайтесь.
Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того чтобы вы ссорились, эти фото чтобы помнили те кто забыл и увидели те кто на горшке сидел!
И для многих вспомнить молодость свою!
Приятного вам просмотра!, не ругайтесь.
2.
"Просмотр эротики 5 рублей"
Торговцы печатной продукции на одном из стихийных рынков. Россия, 90-е.
Торговцы печатной продукции на одном из стихийных рынков. Россия, 90-е.
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4.
Американский религиозный деятель Билли Грэм выступает с проповедью в «Олимпийском», Москва, Россия, 1992 год.
8.
Член казанской ОПГ задержан сотрудниками УГРО за ограбление проституток.
Ленинград, сентябрь 1991 года.
Ленинград, сентябрь 1991 года.
11.
"Борис Березовский принимает гостей".
Дом приемов «ЛогоВАЗа» на Новокузнецкой улице в Москве, 1997 год.
Дом приемов «ЛогоВАЗа» на Новокузнецкой улице в Москве, 1997 год.
35.
Ведущая программы "Армейский магазин" семнадцатилетняя Дана Борисова, 1994 год.
«Армейский магазин» задумывался как телепроект, пришедший на замену передаче «Служу Советскому Союзу!». Первый выпуск программы вышел 31 декабря 1993 года на телеканале "ТВ-6". Создателем программы был Александр Ильин, ранее работавший военкором на Гостелерадио СССР, он решил, что новое шоу должно освещать жизнь служащих в армии в новом ракурсе: поменьше идеологии, и побольше развлекательного контента.
«Мы старались делать позитивную программу о людях в погонах в то время, когда Вооруженные силы упоминались в СМИ лишь в негативном контексте, и практически все телеканалы уже отказались от военного контента. В итоге, - программа «Армейский магазин» входила в десятку самых рейтинговых проектов на отечественном ТВ», - рассказывает о создании передачи Ильин.
Чтобы заинтересовать публику, Ильин решил приглашать в «Армейский магазин» звезд шоу-бизнеса, отслуживших в армии, которые бы рассказывали свои армейские истории. Для привлечения ещё большего интереса аудитории у Александра появилась соведущая Дана Борисова.
Дана о начале работы в Армейском магазине": - «Мне было 17 лет, я только поступила в МГУ, и у моего парня папа работал режиссером на телевидении. Как-то он мне сказал: «Короче, там ведущую ищут». Я намазалась, прихожу. Прочитала какую-то басню на фоне военной тряпочки. Вскоре мне позвонили и сказали, что меня взяли на работу. Сказали: «Будете ездить по частям, по погранзаставам». Мне даже зарплату пообещали. Из-за съемок пришлось взять академический отпуск в университете».
Белокурая телеведущая мгновенно покорила публику. «Мы получали мешки писем от поклонников Даны, из мест заключения, из армии, с гражданки, от родителей солдат и матросов», - вспоминает Александр.
В 1996 году Дана впервые попала на обложку мужского журнала. А в феврале 1997 года вышел Playboy c ее фото на обложке. "Ее называли русской Мэрилин Монро, поднимающей боевой дух армии. Не могу вспомнить издания, которое не отметилось бы интервью с Даной Борисовой и не поместило бы на свою обложку ее фотографию! В конце 90-х она была одной из самых популярных звезд на отечественном ТВ» - рассказывает Ильин.
В начале 2000-х Дану заменила в кадре бывшая солистка группы «Девочки» Татьяна Герасимова. По словам Ильина, у Борисовой из-за напряженного графика съемок участились нервные срывы. «Мы жили и дышали программой. При этом придумывали и умели делать все сами. Кроме оператора и монтажёра, в штате лет пять не было никого. Но напряженное творчество и сверхпопулярность бесследно не прошли!
Уже в 1998 году вместе с кризисом в стране программу тоже настиг первый кризис. Дана стала пропускать съёмки, забросила учебу в университете, участились нервные срывы, она захотела уйти из проекта. Ей казалось, что ее везде ждут и примут. Я не препятствовал, и вскоре ее уход действительно состоялся.
Предыдущая часть здесь: Интересные фотографии 1990 -х#top-comments-3979282-0
«Армейский магазин» задумывался как телепроект, пришедший на замену передаче «Служу Советскому Союзу!». Первый выпуск программы вышел 31 декабря 1993 года на телеканале "ТВ-6". Создателем программы был Александр Ильин, ранее работавший военкором на Гостелерадио СССР, он решил, что новое шоу должно освещать жизнь служащих в армии в новом ракурсе: поменьше идеологии, и побольше развлекательного контента.
«Мы старались делать позитивную программу о людях в погонах в то время, когда Вооруженные силы упоминались в СМИ лишь в негативном контексте, и практически все телеканалы уже отказались от военного контента. В итоге, - программа «Армейский магазин» входила в десятку самых рейтинговых проектов на отечественном ТВ», - рассказывает о создании передачи Ильин.
Чтобы заинтересовать публику, Ильин решил приглашать в «Армейский магазин» звезд шоу-бизнеса, отслуживших в армии, которые бы рассказывали свои армейские истории. Для привлечения ещё большего интереса аудитории у Александра появилась соведущая Дана Борисова.
Дана о начале работы в Армейском магазине": - «Мне было 17 лет, я только поступила в МГУ, и у моего парня папа работал режиссером на телевидении. Как-то он мне сказал: «Короче, там ведущую ищут». Я намазалась, прихожу. Прочитала какую-то басню на фоне военной тряпочки. Вскоре мне позвонили и сказали, что меня взяли на работу. Сказали: «Будете ездить по частям, по погранзаставам». Мне даже зарплату пообещали. Из-за съемок пришлось взять академический отпуск в университете».
Белокурая телеведущая мгновенно покорила публику. «Мы получали мешки писем от поклонников Даны, из мест заключения, из армии, с гражданки, от родителей солдат и матросов», - вспоминает Александр.
В 1996 году Дана впервые попала на обложку мужского журнала. А в феврале 1997 года вышел Playboy c ее фото на обложке. "Ее называли русской Мэрилин Монро, поднимающей боевой дух армии. Не могу вспомнить издания, которое не отметилось бы интервью с Даной Борисовой и не поместило бы на свою обложку ее фотографию! В конце 90-х она была одной из самых популярных звезд на отечественном ТВ» - рассказывает Ильин.
В начале 2000-х Дану заменила в кадре бывшая солистка группы «Девочки» Татьяна Герасимова. По словам Ильина, у Борисовой из-за напряженного графика съемок участились нервные срывы. «Мы жили и дышали программой. При этом придумывали и умели делать все сами. Кроме оператора и монтажёра, в штате лет пять не было никого. Но напряженное творчество и сверхпопулярность бесследно не прошли!
Уже в 1998 году вместе с кризисом в стране программу тоже настиг первый кризис. Дана стала пропускать съёмки, забросила учебу в университете, участились нервные срывы, она захотела уйти из проекта. Ей казалось, что ее везде ждут и примут. Я не препятствовал, и вскоре ее уход действительно состоялся.
Предыдущая часть здесь: Интересные фотографии 1990 -х#top-comments-3979282-0
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Метки: Россия интересно люди страна фотографии
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Шалава - мягко сказано
Уехала в пендосию барелинить, потом вернулась. Встречались пару раз. Сейчас вроде опять в пендостане.