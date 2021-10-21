Фото из России и не только 1990-х годов.

Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того чтобы вы ссорились, эти фото чтобы помнили те кто забыл и увидели те кто на горшке сидел!

И для многих вспомнить молодость свою!

Приятного вам просмотра!, не ругайтесь.

1. 0 Ирина Салтыкова отдыхает с друзьями. Россия, 1999 год.

2. 0 "Просмотр эротики 5 рублей"

Торговцы печатной продукции на одном из стихийных рынков. Россия, 90-е.

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3. 0 Наташа Королёва. Россия, конец 90-х.

4. 0 Американский религиозный деятель Билли Грэм выступает с проповедью в «Олимпийском», Москва, Россия, 1992 год.

5. 0 Борис Моисеев выбирает творог на рынке в Минске, 1996 год.

6. 0 Новосибирск 90-е.

7. 0 Валдис Пельш с поклонницами. Россия середина 90-х.

8. 0 Член казанской ОПГ задержан сотрудниками УГРО за ограбление проституток.

Ленинград, сентябрь 1991 года.

9. 0 Далай-лама XIV в Туве, 1992 год.

10. 0 Внутри ночного клуба "Up and Down" на Зубовском бульваре. Москва, 1994 год.

11. 0 "Борис Березовский принимает гостей".

Дом приемов «ЛогоВАЗа» на Новокузнецкой улице в Москве, 1997 год.

12. 0 Бурное празднование Дня России. Москва, 12 июня 1996 года.

13. 0 Гуманитарная помощь из США, Россия, 90-е.

14. 0 Фермер из Украины продает мясо на одной из московских улиц. 19 января 1994 год.

15. 0 Фото с открытие первого рублевого казино в СССР «Клуб №», 18 апреля 1991 год.

16. 0 Бездомный сидит перед витриной со своей кошкой. 22 декабря 1995 год.

17. 0 Девушки наслаждаются тёплым летним днём. Москва, 1999 год.

18. 0 "Фото с фанатами "

На концерте группы "С.Т.Д.К." на рынке "Юнона" в Санкт-Петербурге, 1998 год

19. 0 Сергей Супонев и Николай Фоменко. Россия, вторая половина 90-х.

20. 0 Маленький мажор, 1998 год.

21. 0 Пако Рабан и его модели во время французской недели высокой моды в Москве.



21 ноября 1994 год.

22. 0 Ольга Орлова и ромашки. Россия, 1997 год.

23. 0 Юрий Лужков и Алла Пугачёва, 1999 год.

24. 0 Белорусский милиционер рядом со своей патрульной Волгой, начало 90-х.

25. 0 Юрий Хой на фоне афиши "Сектора газа". Россия, 1997 год.

26. 0 На занятиях 90-е.

27. 0 Ирина Салтыкова на съёмках клипа «Серые глаза», 1995 год.

28. 0 Певица Натали, 90-е годы.

29. 0 "Фото с постоянными покупателями"

Россия, вторая половина 90-х.

30. 0 Разнообразные товары на стихийном рынке. Россия, 90-е годы.

31. 0 Реклама одного из самых недорогих мобильных телефонов. Минск, 1996 год.

32. 0 Шура с фанатками. Россия, конец 90-х.

33. 0 Первый московский рейв «Gagarin Party», 1991 год.

34. 0 Михаил Круг возле своего автомобиля Mercedes W140. Россия, 90-е годы.