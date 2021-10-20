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Начну пожалуй с момента когда Форреста просят выступить на антивоенном митинге. Все кто смотрел фильм помнят что у него в какой-то момент отключается микрофон и слышим мы следующее: ....
Начну пожалуй с момента когда Форреста просят выступить на антивоенном митинге. Все кто смотрел фильм помнят что у него в какой-то момент отключается микрофон и слышим мы следующее: «Это все, что я хочу сказать об этом». Но на самом деле, Форрест говорил вот что: «Когда люди уходят во Вьетнам, они возвращаются к своим мамам без ног. А иногда они не возвращаются вовсе. Это плохо» - вот такая речь осталась за кадром.
Возможно не все знают, но фильм был снят по одноименному роману Уинстона Грума. И в данной книге главный герой предстает перед нами бездушным циником. Кстати, знаменитая фраза Форреста из фильма «Жизнь как коробка шоколадных конфет» в книге звучит так: «Быть идиотом – это тебе не коробка конфет». Чувствуете разницу в характерах персонажей?
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У книги про Форреста Гампа есть продолжение, оно было написано уже после выхода фильма, и в ней Форрест знакомиться с актером Томом Хэнксом. Хэнкс отказался сниматься во второй части картины, сказав что сиквел – это худшее, что можно сделать с фильмом.
Во время съемок сцен с пробежками Форреста по стране, Тома переодически подменяли другим человеком – дублером актера стал его брал Джим.
Во время съемок сцен с пробежками Форреста по стране, Тома переодически подменяли другим человеком – дублером актера стал его брал Джим.
Думаю что каждый кто смотрел фильм в первый раз, наблюдая сцену игры Форреста в пинг понг, думал что Хэнкс просто Бог данной игры. Но на самом деле мячик который летал по столу был дорисован с помощью компьютерной графики и таким образом он всегда попадал точно в ракетку.
К тому же, когда Форреста учили играть в пинг понг, ему говорили никогда не отрывать взгляд от шарика, поэтому во всех кадрах, в которых герой играет, он никогда не моргает. Зато на всех фотографиях во время игры, он был запечатлен с закрытыми глазами.
К тому же, когда Форреста учили играть в пинг понг, ему говорили никогда не отрывать взгляд от шарика, поэтому во всех кадрах, в которых герой играет, он никогда не моргает. Зато на всех фотографиях во время игры, он был запечатлен с закрытыми глазами.
Хэнкс согласился сниматься в фильме без гонорара, при условии что он получит часть прибыли которую принесет лента. Так актер стал богаче примерно на 40 млн. долларов.
А коронное «Меня зовут Форест, Форест Гамп» было придумано актером во время съемок. Фраза очень понравилась режиссеру, поэтому было решено оставить её в фильме.
А коронное «Меня зовут Форест, Форест Гамп» было придумано актером во время съемок. Фраза очень понравилась режиссеру, поэтому было решено оставить её в фильме.
Малозначимая, но интересная деталь, которую вы могли не заметить. Когда по сюжету фильма случается переход и Форрест оказывается в более старшем возрасте, в начале каждого такого отрезка герой всегда одет в голубую клетчатую рубашку.
Как вы считаете, вы когда-нибудь выдели человека по имени Сэмми Ли Дэвис? Если вы смотрели картину о Форресте, то можете смело отвечать «да». В 1968 году его наградили медалью Почета за службу во Вьетнаме. Этот момент был отснят на пленку и при производстве фильма сцену с награждением Гампа не снимали. Голову актера просто наложили поверх лица Дэвиса при помощи компьютерной графики.
Том Хэнкс согласился сниматься в картине через полтора часа после того, как ему показали сценарий. Единственным требованием актера было то, чтобы в фильме содержались исторические отсылки. Если вы их не заметили, то я расскажу о некоторых:
1.В фильме говорится, что главного героя назвали в честь Натана Бедфорда Форреста. Это реально существовавший человек, генерал армии США. В свое время он был обвинен в убийстве большого количества безоружных чернокожих людей во время Гражданской войны. После ее окончания Форрест стал одним из инициаторов создания Ку-клукс-клана.
1.В фильме говорится, что главного героя назвали в честь Натана Бедфорда Форреста. Это реально существовавший человек, генерал армии США. В свое время он был обвинен в убийстве большого количества безоружных чернокожих людей во время Гражданской войны. После ее окончания Форрест стал одним из инициаторов создания Ку-клукс-клана.
2.Тем символичнее выглядит встреча Гампа с "Черными пантерами" после митинга. Ведь активист "пантер" обвиняет Форреста в расизме из-за наличия у него военной формы. Кстати, группировка "Черные пантеры" тоже существовала на самом деле и занималась агрессивной борьбой с расизмом.
3.Поступая в колледж, Форрест упоминает какие-то "угрозы губернатора" при интеграции учебного заведения. Речь здесь идет о событиях 1963 года. Университет Алабамы впервые принял на обучение троих чернокожих студентов. Им просто не могли отказать: их личные дела выглядели идеально. Тогда губернатор Алабамы Джордж Уоллес, будучи убежденным расистом, сам перекрыл вход в учебное заведение неугодным студентам. Ситуация разрешилась только благодаря вмешательству президента Кеннеди.
4.Пробежка Форреста по стране тоже является отсылкой к реальным событиям. В 1982 году Луис Педро Фигероа пробежал от Нью-Джерси до Сан-Франциско, чтобы выказать поддержку обществу борьбы с раком. «Я просто ставлю одну ногу впереди другой», — говорил Фигероа, когда его спрашивали о том, как ему удается так долго бежать.
5.Кстати, вы поняли из фильма, что Гамп причастен к отстранению президента Никсона? Когда Форрест пытается уснуть в номере отеля «Уотергейт», он звонит техникам, чтобы пожаловаться на то, что в комнате напротив ходят люди с фонариками, и просит проверить проводку. А затем мы узнаем, что Никсон вынужденно уходит в отставку. В 1972 году в одном из номеров «Уотергейта» базировался штаб демократов. Никсон подослал людей, которые должны были установить там прослушку. Шпионов поймали благодаря бдительному охраннику отеля. В фильме же, видимо, его роль отдали Форресту, пожаловавшемуся на мелькание фонариков.
6.Когда сюжет близится к финалу, Дженни рассказывает Форресту о том, что больна неизвестным вирусом и врачи не знают, как ей помочь. Именно в это время ученые впервые написали в научном журнале о СПИДе. Поэтому диагноз Дженни почти очевиден.
5.Кстати, вы поняли из фильма, что Гамп причастен к отстранению президента Никсона? Когда Форрест пытается уснуть в номере отеля «Уотергейт», он звонит техникам, чтобы пожаловаться на то, что в комнате напротив ходят люди с фонариками, и просит проверить проводку. А затем мы узнаем, что Никсон вынужденно уходит в отставку. В 1972 году в одном из номеров «Уотергейта» базировался штаб демократов. Никсон подослал людей, которые должны были установить там прослушку. Шпионов поймали благодаря бдительному охраннику отеля. В фильме же, видимо, его роль отдали Форресту, пожаловавшемуся на мелькание фонариков.
6.Когда сюжет близится к финалу, Дженни рассказывает Форресту о том, что больна неизвестным вирусом и врачи не знают, как ей помочь. Именно в это время ученые впервые написали в научном журнале о СПИДе. Поэтому диагноз Дженни почти очевиден.
Интересно то, что студия Warner Bros. Отказалась от прав на Форреста Гампа, вместо него купив права на ленту «Приказано уничтножить». Им показалось что образа чудного парня было достаточно в фильме «Человек Дождя» и зритель не увидит на экране ничего нового.
Сейчас же фильм храниться в библиотеке Конгресса, потому что имеет огромную культурную, историческую и эстетическую ценность для страны.
Сейчас же фильм храниться в библиотеке Конгресса, потому что имеет огромную культурную, историческую и эстетическую ценность для страны.
Выход фильма припал на 1994 год, то время выдалось золотым для Голливуда, потому что в это же время вышли такие картины как «Криминальное чтиво», «Побег из шоушенка» и «Король лев», вместе с «Гампом» попавшие на первые позиции рейтинга в списке величайшего кино всех времен.
Авторский пост
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Метки: факты фильм форест гамп
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