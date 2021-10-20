4.Пробежка Форреста по стране тоже является отсылкой к реальным событиям. В 1982 году Луис Педро Фигероа пробежал от Нью-Джерси до Сан-Франциско, чтобы выказать поддержку обществу борьбы с раком. «Я просто ставлю одну ногу впереди другой», — говорил Фигероа, когда его спрашивали о том, как ему удается так долго бежать.



5.Кстати, вы поняли из фильма, что Гамп причастен к отстранению президента Никсона? Когда Форрест пытается уснуть в номере отеля «Уотергейт», он звонит техникам, чтобы пожаловаться на то, что в комнате напротив ходят люди с фонариками, и просит проверить проводку. А затем мы узнаем, что Никсон вынужденно уходит в отставку. В 1972 году в одном из номеров «Уотергейта» базировался штаб демократов. Никсон подослал людей, которые должны были установить там прослушку. Шпионов поймали благодаря бдительному охраннику отеля. В фильме же, видимо, его роль отдали Форресту, пожаловавшемуся на мелькание фонариков.



6.Когда сюжет близится к финалу, Дженни рассказывает Форресту о том, что больна неизвестным вирусом и врачи не знают, как ей помочь. Именно в это время ученые впервые написали в научном журнале о СПИДе. Поэтому диагноз Дженни почти очевиден.