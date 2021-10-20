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"Советский Мориарти" Виктор Евграфов ушел из жизни

"Советский Мориарти" Виктор Евграфов ушел из жизни (5 фото)

Автор:
20 октября 2021 18:14
Метки: актер   мориарти   смерть   
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На 74 году жизни скончался заслуженный артист России Виктор Евграфов, известный старшему поколению по роли профессора Мориарти в "классическом" Шерлоке Холмсе. После окончания кинокарьеры артист и каскадер жил и работал в родной Самарской области. Много лет он преподавал в Институте культуры.

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Заслуженный артист России Виктор Евграфов , известный по роли профессора Мориарти в легендарной советской экранизации Шерлока Холмса, родился и вырос в Куйбышеве. Он мечтал стать военным и даже окончил сержантскую школу, но в 24-летнем возрасте поступил в ГИТИС. За время своей карьеры он снялся как актер и каскадер более чем в 30 фильмах.

В начале профессионального пути Евграфов работал в Ленинградском театре юного зрителя по приглашению худрука Зиновия Корогодского.

- Я всегда мечтал играть Гамлета, в этом театре как раз была постановка одноименной пьесы. Когда освободилась главная роль, я приехал работать в ТЮЗ. Однако Корогодский не разрешил мне ее сыграть, сославшись на мою неопытность. А мне не хотелось быть актером второго плана, -Евграфов.

Из Ленинградского ТЮЗа Виктор Евграфов ушел в студию исторического трюка. Его заметили во время проб на фильм "Ярославна, королева Франции" случайно - он подводил лошадь и попал в кадр. И получил роль монаха. В итоге, как рассказ актер, позже Корогодский все-таки ему роль Гамлета, но Евграфов отказался - выбрал кинематограф.

На съемках немецко-российского телефильма "В империи орлов" 1996 года Виктор Евграфов получил тяжелую травму, в результате чего пережил клиническую смерть. После долгой реабилитации он оставил кино и сосредоточился на преподавании.


На родину, в Самарскую область, он вернулся в 2000-х. Руководил студией исторического трюка "Коловрат", преподавал в Волжском университете имени Татищева в Тольятти, а позже перебрался в Самару и преподавал в Самарском государственном институте культуры. Преподавать в СГИКе Евграфову заведующий кафедрой Юрий Паршин . Встретились они в день рождения артиста, 10 октября.

- Мы решили, что он поведетет какие-то дисциплины: эстрадный конферанс, сценическое движение - как базовую его дисциплину - и пластическую культуру режиссера. Сразу мы оформили индивидуальный план. Потом дальше уже стали планировать некоторые программы, Партии композиции, концертные номера, рассказывает.

В один из юбилеев института Виктора Евграфова поставил номер, который принял с большим восторгом: на сцене Театра Оперы и Балет сражались два фехтовальщика, студенты театрального отделения в черной одежде составляли пластический фон номера. Для номеров, которые он ставил, Евграфов приносил много реквизита из своих запасов: оружие, костюмы и даже седла. Последние его работы были посвящены роли женщины в Великой Отечественной войне.

Студенты Института культуры организовывали выставки картин и фотографий артиста в Доме журналиста. По словам Юрия Паршина, у его художественных работ было "очень необычное письмо".

Виктор Евграфов любил рассказывать о своем прошлом в кино. В последние годы он много выезжал на места съемок. Был в Швейцарии, где проходила встреча с поклонниками. Актер, по словам коллеги, любил показывать памятную медаль, выпущенную в Великобритании, на которой он изображен в роли Мориарти.

- Он очень разговорчивый был, все вузе его знали, очень ждали встреч с ним, - говорит Паршин. - Когда мы проводили консультации с абитуриентами, рассказывали про преподавателей, мы говорили, что сценическое движение ведет Виктор Иванович Евграфов, заслуженный артист России. Это всегда вызывало интерес, студенты бежали на его занятия. Еще он работал с некоторыми индивидуально - с теми, кто был особенно выразительным. А некоторые ребята занимались с ним, готовясь к поступлению в московские вузы. Много было таких абитуриентов, он помогал подготовиться. Потом Виктор Иванович приходил и говорил: «Помните парня с гитарой?

Виктор Евграфов очень верил в своих студентов. Он был убежден, что самарцы могут конкурировать с выпускниками московских театральных вузов. Говорил, что в Самаре мало театров, поэтому талантливые актеры из СГИКа вынуждены уезжать в другие города.


В конце апреля этого года Евграфов отправился в последнюю творческую поездку - в город Белорецк в Башкортостане. На открытие детской киношколы "Акбузат" актера пригласил его друг, руководитель и преподаватель школы, кинорежиссер Салават Вахитов . Вместе с Виктором Евграфовым в поездку отправился студент четвертого курса режиссуры театрализованных представлений и праздников Кирилл Кузнецов .

- В первый день проходили тренинги по актерскому и режиссерскому мастерству. Также Виктору Ивановичу организовали показ отрывков детских фильмов. На второй день в кинотеатре "Металлург" была встреча для всех желающих. Виктор Иванович рассказывал о себе и своих работах. Отвечал на вопросы. Показывали отрывки фильмов, в которых он снимался. В общем, просто творческая встреча. На третий день мы с ним провели мастер-класс по пластическому мастерству, фехтованию, падению в театре-студии "Ровесник", - рассказывает Кирилл Кузнецов.

Собеседник говорит, что у студентов всегда были хорошие отношения с Евграфовым: "Наверное, самый понимающий преподаватель на нашей кафедре.

Виктор Евграфов до последнего занимался со студентами в СГИКе, пока не ушел на больничный.


Он заболел 10 октября, в свой 73-й день рождения. Как сообщают коллеги артиста, он тяжело переносил коронавирус, у него была пневмония. Незадолго до смерти его выписали из больницы.

- Я ему позвонил, поздравлял. Спрашивал, как он. «Да вот, - говорит - температуру не могу сбить», - говорит Юрий Паршин. - Я ему предложил сыграть роль Аксакова, мы ведь готовились к открытию сквера. До этого мы организовали большой форум "Семейство Аксаковых - гордость Отечества", и там Виктор Иванович как раз играл Аксакова.

На предложение Паршина Евграфов ответил, что с удовольствием поучаствовал бы, но плохо себя чувствует. "Давайте в следующий раз" - сказал он. Это стало последним предложением о сотрудничестве.

Позже артиста госпитализировали с пневмонией, 25% легких. После выписки врачи просили понаблюдать за ним. Выпускница института Ольга Соломантина забрала преподавателя к себе, но он настоял, чтобы его вернули домой. Накануне смерти Юрий Паршин ему звонил. "Мы должны были встретиться, поговорить о наших делах. Этот разговор так и не состоялся".

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров направил правительственную телеграмму с соболезнованиями родственникам, друзьям и коллегам Виктора Евграфова.

"Без сомнений, каждый, кто знал Виктора Ивановича, в эти дни переживает боль невосполнимой утраты. Глубоко скорбим вместе с родными и близкими, коллегами и поклонниками. Память об этом удивительнейшем человеке навсегда сохранится в наших сердцах", - написал глава региона.

Предполагается, что Евграфова похоронят на "Аллее актеров" Самарского городского кладбища.

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Метки: актер   мориарти   смерть   
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465
Haron 8 часов назад
Прекрасный актер! Но, в приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона его озвучивал Олег Даль, что предало его персонажу особой харизмы.
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3k
Юра Гагарин 3 часа назад
самый лучший Мориарти
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15k
Corvus Corax 7 часов назад
"Преподавать в СГИКе Евграфову заведующий кафедрой Юрий Паршин"
"В один из юбилеев института Виктора Евграфова поставил номер, который принял с большим восторгом: на сцене Театра Оперы и Балет"
Тупой копипастер текст вычитать не может?
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1k
Oldman 7 часов назад
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21
Anton Poldnev 7 часов назад
Зачем прививаться? То, что люди мрут, это пропаганда власти (с) Особо одарённые активисты. Очень жаль замечательного актёра. Я сегодня друга похоронил. Корона. 35 лет. Осталась жена и двое детей. И действительно, зачем?
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21
Anton Poldnev Serg2001 6 часов назад
В каком месте я говорил, что речь конкретно о нем? Я что-то пропустил?
Я написал это тем кто на всех ресурсах пищит, что всё врёт путинская пропаганда. И не надо никаких масок, а прививка это чипирование и никакой пользы от неё нет. Вот для них и был комментарий. На Фишках их тоже предостаточно.
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