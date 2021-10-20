"Советский Мориарти" Виктор Евграфов ушел из жизни

Заслуженный артист России Виктор Евграфов , известный по роли профессора Мориарти в легендарной советской экранизации Шерлока Холмса, родился и вырос в Куйбышеве. Он мечтал стать военным и даже окончил сержантскую школу, но в 24-летнем возрасте поступил в ГИТИС. За время своей карьеры он снялся как актер и каскадер более чем в 30 фильмах.

В начале профессионального пути Евграфов работал в Ленинградском театре юного зрителя по приглашению худрука Зиновия Корогодского.

- Я всегда мечтал играть Гамлета, в этом театре как раз была постановка одноименной пьесы. Когда освободилась главная роль, я приехал работать в ТЮЗ. Однако Корогодский не разрешил мне ее сыграть, сославшись на мою неопытность. А мне не хотелось быть актером второго плана, -Евграфов.

Из Ленинградского ТЮЗа Виктор Евграфов ушел в студию исторического трюка. Его заметили во время проб на фильм "Ярославна, королева Франции" случайно - он подводил лошадь и попал в кадр. И получил роль монаха. В итоге, как рассказ актер, позже Корогодский все-таки ему роль Гамлета, но Евграфов отказался - выбрал кинематограф.

На съемках немецко-российского телефильма "В империи орлов" 1996 года Виктор Евграфов получил тяжелую травму, в результате чего пережил клиническую смерть. После долгой реабилитации он оставил кино и сосредоточился на преподавании.



