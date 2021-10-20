Как сражался на фронте великий актёр Владимир Этуш

Кстати, награду герою командир полка вручил "на бегу", во время очередного боя, боясь, что Владимир Абрамович может просто не успеть её получить. Об этом тоже знаменитый актёр часто говорил в своих интервью. Как высказывался он и о том, что несмотря на войну и творящийся хаос, самое главное - это человек.

Через несколько дней после боя за Куйбышево, у села Ворошиловка Владимир Этуш получил тяжелое ранение, после чего был комиссован и отправлен домой в звании старшего лейтенанта.