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Как сражался на фронте великий актёр Владимир Этуш

Как сражался на фронте великий актёр Владимир Этуш (12 фото)

Автор:
20 октября 2021 17:02
Метки: СССР   война   история   факты   
544
12
Он поднял батальон в смертельную атаку под Донецком в сентябре 1943 года.
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Метки: СССР   война   история   факты   
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3k
Дмитрий 44 минуты назад
Шляпу сними!
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14k
Слева танки 59 минут назад
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3k
Игорь 2 часа назад
Герой. но не он один .
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