Как сражался на фронте великий актёр Владимир Этуш

544
12
Он поднял батальон в смертельную атаку под Донецком в сентябре 1943 года.
Актер Владимир Абрамович Этуш (1922-2019) - помощник начальника штаба 581-го Краснознамённого полка стрелкового полка по тылу, который в сентябре 1943 года поднял формирование в атаку на гитлеровцев.
Владимир Этуш в 1940 году поступил в Театральное училище имени Б.В. Щукина, в котором проучился до своего решения добровольцем уйти на фронт в октябре 1941 года.В первые месяцы войны студенты училища были направлены в район Вязьмы для рытья противотанковых рвов, а после возвращения домой Владимир Абрамович решил уйти на фронт.
×
581-й стрелковый полк 151-й стрелковой дивизии Южного фронта, в котором служил Владимир Этуш, прошёл тяжелейшие бои под Ростовом-на-Дону, участвовал в сражениях на территории Осетии и Ингушетии, а затем громил противника на украинской земле.
Сам будущий известный актёр за это время прошёл суровую школу жизни: от окончания школы военных переводчиков (прим. - Владимир Этуш знал хорошо немецкий язык), после которой он часто участвовал в допросе пленных, до лейтенанта административной службы, помощника начальника штаба 581-го полка. И несколько раз был ранен.
А за бой у города Моспино Донецкой области Владимир Абрамович награжден орденом "Красная Звезда".
А за бой у города Моспино Донецкой области Владимир Абрамович награжден орденом "Красная Звезда".
7 сентября 1943 года лейтенант административной службы Этуш был направлен в один из батальонов полка, который вёл затяжной бой с гитлеровцами в районе Моспино.
"...Мы окопались и не могли сдвинуться с места тринадцать суток. Нам ежедневно приходили приказы к наступлению. Но как можно было поднять бойцов под шквальным огнем? На тринадцатые сутки сидеть в неглубоком окопчике было невыносимо. С благословления комбата я поднял бойцов и мы побежали..."
(Из интервью Владимира Этуша)
Воодушевив бойцов, Владимир Абрамович поднял их в атаку, после чего удалось выбить противника. Через неделю будущий великий актёр вместе с сослуживцами одним из первых ворвался в село Куйбышево (прим. автора - ныне это посёлок Бильмак Запорожской области. До Моспино - 121 км. по прямой), освободив населенный пункт от гитлеровцев.
(Из интервью Владимира Этуша)
Воодушевив бойцов, Владимир Абрамович поднял их в атаку, после чего удалось выбить противника. Через неделю будущий великий актёр вместе с сослуживцами одним из первых ворвался в село Куйбышево (прим. автора - ныне это посёлок Бильмак Запорожской области. До Моспино - 121 км. по прямой), освободив населенный пункт от гитлеровцев.
Кстати, награду герою командир полка вручил "на бегу", во время очередного боя, боясь, что Владимир Абрамович может просто не успеть её получить. Об этом тоже знаменитый актёр часто говорил в своих интервью. Как высказывался он и о том, что несмотря на войну и творящийся хаос, самое главное - это человек.
Через несколько дней после боя за Куйбышево, у села Ворошиловка Владимир Этуш получил тяжелое ранение, после чего был комиссован и отправлен домой в звании старшего лейтенанта.
Через несколько дней после боя за Куйбышево, у села Ворошиловка Владимир Этуш получил тяжелое ранение, после чего был комиссован и отправлен домой в звании старшего лейтенанта.
Через несколько дней после боя за Куйбышево, у села Ворошиловка Владимир Этуш получил тяжелое ранение, после чего был комиссован и отправлен домой в звании старшего лейтенанта.
В 1945 году Владимир Абрамович окончит училище имени Б.В. Щукина, в которое поступил до войны, чтобы посвятить себя творческой профессии и войти в историю советского кинематографа как один из выдающихся и талантливых актёров.
Авторский пост
Еще крутые истории!
- 19 фото "до и после", которые точно вас порадуют
- Люди, которые не думали, не гадали, а случайно нашли клад
- Неприятности никогда не дремлют
- Как я встретила вашего папу: забавные истории о том, как познакомились родители
86
Понравилось86
Новости партнёров