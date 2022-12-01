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Фотографии из сельскохозяйственного календаря Jungbauernkalender с молодыми фермерами, который ежегодно выпускается в женском и мужском варианте. Здесь - фройляйн с пивом.
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