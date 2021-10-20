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Плюющийся вандал в красноярском лифте

Плюющийся вандал в красноярском лифте (1 фото + 2 видео)

Автор:
20 октября 2021 08:10
Сообщество : Жить в России
Метки: вандал   вандализм   видео   камера   красноярск   лифт   плевок   
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Возраст и серьезное лицо не говорят о наличии ума. В лифте одного из домов в Красноярске камера наблюдения запечатлела плюющегося мужчину, который пинал двери и стены.

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Метки: вандал   вандализм   видео   камера   красноярск   лифт   плевок   
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8  комментариев
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8k
Кенвуд 57 минут назад
Как-то не усмотрел в этом говне мужчину
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36k
Alex 11 минут назад
Вот ган**н. Унылое говно, а не человек
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9k
Serg 16 минут назад
ему надо было подняться на этом лифте на 16 этаж, и троса крепления кабины перерезать
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1k
Lovels Travel 19 минут назад
Полгода ему на принудительные работы, может станет понимать хоть что-то.
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92
Feud Полчаса назад
Привит?
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39k
dima423 46 минут назад
может он больной какой то и нам его пожалеть надо дружно?? хотя я бы лучше его скинул с высокого этажа в шахту лифта, если ему не понравилось что лифт медленно едет, пусть спускается быстрее...
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3.6o6pa 50 минут назад
Биомусор обыкновенный. Компост с ушами.
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