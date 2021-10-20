Плюющийся вандал в красноярском лифте

253
1
2
Возраст и серьезное лицо не говорят о наличии ума. В лифте одного из домов в Красноярске камера наблюдения запечатлела плюющегося мужчину, который пинал двери и стены.
Во время подъема на лифте мужчина плевался, бил по кнопкам и стенам и срывал информационные листы
Спускался он уже на другом лифте, однако вновь не удержался от плевков
Источник:
Ссылки по теме:
- В Москве парень спас пса, повисшего на зажатом в лифте поводке
- В Красногорске взбесившийся лифт едва не угробил девушку
- «Если я проиграю, то засужу вас»: российский теннисист едва не сломал руку, столкнувшись с камерой на турнире в США
- Медведь заявился в дом жителей Красноярского края, как в свою берлогу
- «Ты ездишь на шушлайке, мальчик»: очередная пьяная пассажирка устроила скандал в такси
26
Понравилось26
Новости партнёров