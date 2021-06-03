В Израиле нашли древний амулет от сглаза

Амулет возрастом 1500 лет, который когда-то был призван защищать женщин и детей от злого глаза, был идентифицирован археологами. Интересно, что открытие случилось только сейчас, хотя амулет был найден еще 40 лет назад. Ожерелье-подвеска, датируемое примерно V веком, было обнаружено 40 лет назад в деревне Арбель в Галилее одним из первых ее жителей по имени Това Хавив. Недавно, после его смерти, подвеска была передана Управлению древностей Израиля одним из членов семьи.

Известный как "печать Соломона", амулет имеет форму треугольника. На одной его стороне изображена фигура всадника на лошади, голова которого окружена нимбом. Видно, как всадник бросает сферу в женскую фигуру, символизирующую Гелло - мифическую ведьму-похитительницу детей. Вокруг идет надпись надпись на греческом языке, которая переводится как "Единый Бог, побеждающий зло", и четыре греческие буквы, символизирующие имя иудейского бога Яхве.

Гелло была мифической фигурой в Греции, по легенде, она угрожала женщинам и детям, вызывала бесплодие и выкидыш. Ее имя также широко ассоциируется со сглазом.

На противоположной стороне амулета изображен глаз, пронизанный четырьмя стрелами, а также лев, змея, скорпион и птица. Здесь есть еще одна греческая надпись: "Один Бог".