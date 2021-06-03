В Израиле нашли древний амулет от сглаза

326
4
Израильские археологи обнаружили амулет возрастом 1500 лет, который был призван защищать женщин и детей от злого глаза. Амулет под названием "Соломонова печать" имеет форму треугольника с магическими рисунками на обеих сторонах.
Амулет возрастом 1500 лет, который когда-то был призван защищать женщин и детей от злого глаза, был идентифицирован археологами. Интересно, что открытие случилось только сейчас, хотя амулет был найден еще 40 лет назад. Ожерелье-подвеска, датируемое примерно V веком, было обнаружено 40 лет назад в деревне Арбель в Галилее одним из первых ее жителей по имени Това Хавив. Недавно, после его смерти, подвеска была передана Управлению древностей Израиля одним из членов семьи.
Известный как "печать Соломона", амулет имеет форму треугольника. На одной его стороне изображена фигура всадника на лошади, голова которого окружена нимбом. Видно, как всадник бросает сферу в женскую фигуру, символизирующую Гелло - мифическую ведьму-похитительницу детей. Вокруг идет надпись надпись на греческом языке, которая переводится как "Единый Бог, побеждающий зло", и четыре греческие буквы, символизирующие имя иудейского бога Яхве.
Гелло была мифической фигурой в Греции, по легенде, она угрожала женщинам и детям, вызывала бесплодие и выкидыш. Ее имя также широко ассоциируется со сглазом.
На противоположной стороне амулета изображен глаз, пронизанный четырьмя стрелами, а также лев, змея, скорпион и птица. Здесь есть еще одна греческая надпись: "Один Бог".
Известный как "печать Соломона", амулет имеет форму треугольника. На одной его стороне изображена фигура всадника на лошади, голова которого окружена нимбом. Видно, как всадник бросает сферу в женскую фигуру, символизирующую Гелло - мифическую ведьму-похитительницу детей. Вокруг идет надпись надпись на греческом языке, которая переводится как "Единый Бог, побеждающий зло", и четыре греческие буквы, символизирующие имя иудейского бога Яхве.
Гелло была мифической фигурой в Греции, по легенде, она угрожала женщинам и детям, вызывала бесплодие и выкидыш. Ее имя также широко ассоциируется со сглазом.
На противоположной стороне амулета изображен глаз, пронизанный четырьмя стрелами, а также лев, змея, скорпион и птица. Здесь есть еще одна греческая надпись: "Один Бог".
"Амулет является частью группы амулетов V-VI в.в. н.э. из Леванта, которые, вероятно, производились в Галилее и Ливане, - сообщил в своем сообщении доктор Эйтан Кляйн, заместитель директора в Управлении древностей Израиля. - Эту группу амулетов иногда называют "печатью Соломона". Изображенный на ней всадник изображен побеждающим злого духа - в данном случае женщину, отождествляемую с мифологическим персонажем Гелло, которая угрожает женщинам и детям и ассоциируется со сглазом. Глаз на реверсе идентифицируется как сглаз, который атакуют и побеждают различными способами. Следовательно, амулет, вероятно, использовался для защиты от сглаза, вероятно, для защиты женщин и детей".
Как заявил доктор Кляйн, точно неизвестно, кто именно носил амулет, потому что "подвески против демонов этого типа" носили евреи, христиане и гностики, мистическая группа, связанная с ранним христианством. Ученые особенно выделяют тот факт, что в византийский период Арбель был еврейским поселением, часто упоминаемым в Талмуде, и артефакт датируется именно этим периодом. Это говорит о том, что даже евреи в то время носили амулеты этого типа для защиты от сглаза и демонов.
"Благодарим дарителя амулета за проявленную гражданскую позицию! - пишет Управление древностей Израиля. - Такие предметы рассказывают об истории и наследии Израиля, и они принадлежат всем гражданам Израиля как с юридической точки зрения, так и с точки зрения их культурной ценности".
"Благодарим дарителя амулета за проявленную гражданскую позицию! - пишет Управление древностей Израиля. - Такие предметы рассказывают об истории и наследии Израиля, и они принадлежат всем гражданам Израиля как с юридической точки зрения, так и с точки зрения их культурной ценности".
Источник: — переведено специально для fishki.net
Еще крутые истории!
- Как индийцы римлян разорили
- Свингеры развели пришедшую к ним журналистку на секс в прямом эфире
- 30 самых сумасшедших и креативных предложений руки и сердца
- Британец обвиняет ядерные испытания в своей инвалидности
15
Понравилось15
Новости партнёров
Сферу не увидел, только пику.