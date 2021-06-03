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В Израиле нашли древний амулет от сглаза

В Израиле нашли древний амулет от сглаза (4 фото)

Автор:
03 июня 2021 08:30
Сообщество : Исторические факты
Метки: Израиль   амулет   археология   история   магия   находки   печать Соломона   познавательно   
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Израильские археологи обнаружили амулет возрастом 1500 лет, который был призван защищать женщин и детей от злого глаза. Амулет под названием "Соломонова печать" имеет форму треугольника с магическими рисунками на обеих сторонах.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Израиль   амулет   археология   история   магия   находки   печать Соломона   познавательно   
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Клёст Полчаса назад
,,...как всадник бросает сферу в женскую фигуру...,,
Сферу не увидел, только пику.
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