Туркмения ввела новый праздник - день алабая

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Туркменистан ввел новый национальный праздник, посвященный собакам породы алабай. Эта порода - выведенная туркменами разновидность среднеазиатской овчарки, местная гордость. Их обожает президент страны Гурбангулы Бердымухамедов, который в 2017 году подарил щенка алабая президенту России Владимиру Путину.
Порода собак алабай - местная гордость Туркмении. Это древняя выведенная в стране разновидность среднеазиатской овчарки, которую здесь очень почитают. Недавно туркмены ввели первый национальный праздник в честь алабаев - теперь он отмечается 25 апреля, вместе с праздником ахалтекинской породы лошадей, которая также считается национальным достоянием.
В воскресенье, 26 апреля, любящий этих собак президент страны Гурбангулы Бердымухамедов выделил награду лучшему представителю породы, победившему на выставке в столице Ашхабаде. Награду лично вручил сын президента, вице-премьер Сердар Бердымухамедов. Кроме того, в прошлом году в столице открыли огромную золотую статую алабая. В 2017 году президент страны подарил щенка алабая президенту России Владимиру Путину.
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Алабай - одна из древнейших пород собак, в которой течёт кровь древних собак Азии, пастушеских псов кочевых племён и боевых собак Месопотамии. Их вес достигает 80 кг. Ранее их использовали главным образом для охраны жилья и скота. В Туркмении их особо почитают - вывозить собак этой породы из страны запрещено без официального разрешения.
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Туркменский падишах от души стебётся - то дни недели переименует, то установит обязательный цвет машин, и обязательный цвет причёсок у чиновников. Круче, чем семейка Кимов.
У всех президентов - семьи как семьи.
И только один Путин, все с собаками....