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Туркмения ввела новый праздник - день алабая

Туркмения ввела новый праздник - день алабая (7 фото)

Автор:
27 апреля 2021 19:56
Сообщество : Животные
Метки: алабай   животные   новости   праздник   собака   собаки   туркменистан   фото   
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Туркменистан ввел новый национальный праздник, посвященный собакам породы алабай. Эта порода - выведенная туркменами разновидность среднеазиатской овчарки, местная гордость. Их обожает президент страны Гурбангулы Бердымухамедов, который в 2017 году подарил щенка алабая президенту России Владимиру Путину.

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Метки: алабай   животные   новости   праздник   собака   собаки   туркменистан   фото   
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10  комментариев
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8k
Kucher Час назад
Вывозить алабаев запрещено, блин!.. Да их уже сто лет как разводят в России. Они б ещё, как китаёсы с пандами сделали. У тех все панды в Мире принадлежат Китаю, а эти б так алабаев объявили.
Туркменский падишах от души стебётся - то дни недели переименует, то установит обязательный цвет машин, и обязательный цвет причёсок у чиновников. Круче, чем семейка Кимов.
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3k
Шура ОсЕчкин 2 минуты назад
Этой "новости" уже несколько недель. Один диктатор, подарил щенка другому диктатору.
У всех президентов - семьи как семьи.
И только один Путин, все с собаками....

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34
Vadim Balabanov 21 минуту назад
А что я думаю об этом? А все правильно. Каждой породе по своему дню! Я бы говорил Mачо: сегодня у "условной" клермонт-дюрсо именины, не порть праздник. А уж в свой день... Эка меня понесло...
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31k
Alex 44 минуты назад
Чем бы дитя не тешилось.
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6k
klop 54 минуты назад
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4k
RomaXz Час назад
Интересно, почему он ещё у власти. Даже Лукашенко не такой долбанутый, но его свергать периодически пытаются. А с этим не делают ничего. Или он настолько сильно запугал всех и очень тщательно фильтрует то, что узнает окружающий мир ?
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17k
Ego sum qui sum Час назад
да начнется новая движуха

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26k
Антон Час назад
А к чему так много новостей про Туркмению и ипанутого лидера с его закидонами? Вы нас к чему-то готовите?
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19k
Добрый Алабай Час назад
Отличный праздник.
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12k
Yasen_Perec Час назад
Чем дальше, тем дурее.
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