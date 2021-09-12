В Дубае построили огромный бассейн для дайвинга с "затонувшим городом"

702
6
1
Теперь в Дубае находится не только самое высокое в мире здание, но и самый глубокий в мире бассейн для дайвинга - Deep Dive Dubai. Он представляет собой апокалиптический "затонувший город", расположившийся на глубине 60 метров. Дайверам будет нескучно!
Объем воды в бассейне равен объему шести олимпийских плавательных бассейнов, и при своей глубине в 60 метров он в четыре раза больше, чем у ближайшего конкурента. Это место мирового класса, в котором найдутся подходящие варианты тренировки для всех - и для новичков, и для опытных ныряльщиков.
Deep Dive Dubai - самый глубокий бассейн в мире для дайвинга
Директор центра Deep Dive Dubai Джаррод Яблонски - мировой рекордсмен по пещерному дайвингу. "Для тех, кто ищет уникальных впечатлений, мы предоставляем безопасную и контролируемую среду с постепенным погружением в мир дайвинга, - говорит он. - Для профессионалов фридайвинга и аквалангистов у нас отличные локации и возможность получить новый опыт".
Дайверов ждет множество сюрпризов
Кроме того, Deep Dive Dubai можно использовать как подводную киностудию: для этой цели предусмотрена комната для редактирования мультимедиа, видеостена, 56 подводных камер и возможность создавать различную подсветку с помощью 164 источников света, расположенных по всему бассейну.
Посетители любого уровня могут выбирать между сноркелингом, фридайвингом и подводным плаванием с аквалангом
Ну и вишенка на торте - это внешний вид бассейна, который впечатляет не меньше, чем интерьер.
Здание, напоминающее гигантскую устрицу, - дань вековым традициям ОАЭ в области ловли жемчуга
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- 15 небылиц о Дубае, которые всем хотелось бы принимать за чистую монету
- Малайзиец сиганул в Книгу Гиннесса с одной ноги
- В Дубае открылся самый глубокий бассейн в мире
- 15 мрачных фактов о Дубае
- Появилось видео из Дубая, где сильный взрыв переполошил весь город
29
Понравилось29
Новости партнёров