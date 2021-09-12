FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 7435 постов • 1239 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира 
В Дубае построили огромный бассейн для дайвинга с "затонувшим городом"

В Дубае построили огромный бассейн для дайвинга с "затонувшим городом" (6 фото + 1 видео)

Автор:
12 сентября 2021 12:10
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   большой бассейн   дайвинг   дубай   дубай оаэ   оаэ   рекорд   самый глубокий   
702
6
1
Теперь в Дубае находится не только самое высокое в мире здание, но и самый глубокий в мире бассейн для дайвинга - Deep Dive Dubai. Он представляет собой апокалиптический "затонувший город", расположившийся на глубине 60 метров. Дайверам будет нескучно!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: ynews   большой бассейн   дайвинг   дубай   дубай оаэ   оаэ   рекорд   самый глубокий   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
5
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
71
Шурман 42 минуты назад
Первый был в Бельгии , и на данный момент есть , они углубили на несколько метров и накидали всякой херни . Ну да мы же арабы , есть маленькая проблема я больше бельгийцам буду доверять чем арабам , у них что случиться сразу ин шала , ма шала , а остальное типо воля бога :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
4k
livaneth 19 минут назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Frank Borman 2 часа назад
Кульный пул. Можно дайвануть и заняться фридайвингом, сноркелдайвингом, скубадайвингом и даже хренодайвингом.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
«Почему нет?» Волочкова призналась в интиме с богачами за деньги (2 фото) «Почему нет?» Волочкова призналась в интиме с богачами за деньги (2 фото) Малайзиец сиганул в Книгу Гиннесса с одной ноги Малайзиец сиганул в Книгу Гиннесса с одной ноги Появилось видео из Дубая, где сильный взрыв переполошил весь город Появилось видео из Дубая, где сильный взрыв переполошил весь город 15 небылиц о Дубае, которые всем хотелось бы принимать за чистую монету 15 небылиц о Дубае, которые всем хотелось бы принимать за чистую монету В ОАЭ научились вызывать осадки с помощью новой технологии В ОАЭ научились вызывать осадки с помощью новой технологии В Дубае открылся самый глубокий бассейн в мире В Дубае открылся самый глубокий бассейн в мире
Ева Тушенкина
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

561347



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Комменты отжигают: веселые пользовательские перлы
2
36
Комменты отжигают: веселые пользовательские перлы
Как рязанский лесник за 20 лет вырастил лес там, где это считалось невозможным
4
99
Как рязанский лесник за 20 лет вырастил лес там, где это считалось невозможным
Личный город для американского миллиардера (4 фото)
Личный город для американского миллиардера (4 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Первая женщина в жизни каждого советского мужчины
2
6

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#история#комментарии#кино#прикольные#СССР#закон#прошлое#смешно
#Юмор#люди#фотографии#новости#Россия#gif#ynews#интернет#роли#смешные
#факты#подборка#прикол#картинки#животные#город#полиция#порядок#сарказм#сша

На что жалуетесь?

Вернуться