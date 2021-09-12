В Дубае построили огромный бассейн для дайвинга с "затонувшим городом"

Объем воды в бассейне равен объему шести олимпийских плавательных бассейнов, и при своей глубине в 60 метров он в четыре раза больше, чем у ближайшего конкурента. Это место мирового класса, в котором найдутся подходящие варианты тренировки для всех - и для новичков, и для опытных ныряльщиков.