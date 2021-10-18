Женщина в Пермском крае обнаружила, что её мать похоронили дважды

В городе Лысьве Пермского края сотрудники ритуального агентства умудрились похоронить женщину два раза. Дочь усопшей Юлия Воронова рассказала подробности.

Мать Юлии умерла несколько дней назад. Юлия выбрала ритуальное агентство и место захоронения. Могила матери должна была находиться рядом с могилой дедушки, отцом усопшей. Но в день похорон ритуальщики указали ей другую могилу. Юлия подумала, что ошиблась, и согласилась.

На следующий день Юлия увидела, что гроб матери выкопали и перенесли на другое место. Сделано это было без согласия и ведома родственников. Обеспокоенная дочь уверена, что могилу раскопали ночью, чтобы никто не видел.