Женщина в Пермском крае обнаружила, что её мать похоронили дважды

Ошибки ритуальщиков - случай не редкий. Когда человек отходит в мир иной, ритуальщики уже тут как тут. Часто убитые горем родственники не выбирают, а просто обращаются к первым попавшимся. Порой это привод к неприятным последствиям.
В городе Лысьве Пермского края сотрудники ритуального агентства умудрились похоронить женщину два раза. Дочь усопшей Юлия Воронова рассказала подробности.
Мать Юлии умерла несколько дней назад. Юлия выбрала ритуальное агентство и место захоронения. Могила матери должна была находиться рядом с могилой дедушки, отцом усопшей. Но в день похорон ритуальщики указали ей другую могилу. Юлия подумала, что ошиблась, и согласилась.
На следующий день Юлия увидела, что гроб матери выкопали и перенесли на другое место. Сделано это было без согласия и ведома родственников. Обеспокоенная дочь уверена, что могилу раскопали ночью, чтобы никто не видел.
При этом директор ритуального агентства уверяет, что Юлия сама перепутала места захоронения. Она указала ритуальщикам не то место, а работники просто следовали её инструкциям. Ошибка вскрылась, когда начались похороны другого покойника, для которого была подготовлена могила. В итоге на глазах у собравшихся пришлось достать гроб с телом матери Юлии и перезахоронить, уточняет Life.
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