FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 4924 поста • 790 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
Женщина в Пермском крае обнаружила, что её мать похоронили дважды

Женщина в Пермском крае обнаружила, что её мать похоронили дважды (1 фото + 1 видео)

Автор:
18 октября 2021 13:50
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   захоронение   интересное   ошибка   пермь   ритуальные услуги   фото   
1100
1
1

Ошибки ритуальщиков - случай не редкий. Когда человек отходит в мир иной, ритуальщики уже тут как тут. Часто убитые горем родственники не выбирают, а просто обращаются к первым попавшимся. Порой это привод к неприятным последствиям.

В городе Лысьве Пермского края сотрудники ритуального агентства умудрились похоронить женщину два раза. Дочь усопшей Юлия Воронова рассказала подробности.

Мать Юлии умерла несколько дней назад. Юлия выбрала ритуальное агентство и место захоронения. Могила матери должна была находиться рядом с могилой дедушки, отцом усопшей. Но в день похорон ритуальщики указали ей другую могилу. Юлия подумала, что ошиблась, и согласилась.

На следующий день Юлия увидела, что гроб матери выкопали и перенесли на другое место. Сделано это было без согласия и ведома родственников. Обеспокоенная дочь уверена, что могилу раскопали ночью, чтобы никто не видел.

При этом директор ритуального агентства уверяет, что Юлия сама перепутала места захоронения. Она указала ритуальщикам не то место, а работники просто следовали её инструкциям. Ошибка вскрылась, когда начались похороны другого покойника, для которого была подготовлена могила. В итоге на глазах у собравшихся пришлось достать гроб с телом матери Юлии и перезахоронить, уточняет Life.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Россия   захоронение   интересное   ошибка   пермь   ритуальные услуги   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
1
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
45
@photoaQyn 6 минут назад
бывает. что тут непонятно на так это повод для статьи
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Учеба на удаленке: чем обернулась мечта всех подростков Учеба на удаленке: чем обернулась мечта всех подростков Дочь Мизулиной обвинила Моргенштерна в трагедии в Перми Дочь Мизулиной обвинила Моргенштерна в трагедии в Перми Женщина на Ставрополье нашла в лесу брошенный гроб с биркой из морга Женщина на Ставрополье нашла в лесу брошенный гроб с биркой из морга "Жаловалась на одиночество": В Москве женщина с двумя детьми вышла из окна "Жаловалась на одиночество": В Москве женщина с двумя детьми вышла из окна В Новосибирске устроили конкурс «Могильный беспредел», чтобы привлечь внимание молодёжи В Новосибирске устроили конкурс «Могильный беспредел», чтобы привлечь внимание молодёжи Ни воды, ни отопления, ни электричества: омичка вот уже 35 лет живёт в железной бочке Ни воды, ни отопления, ни электричества: омичка вот уже 35 лет живёт в железной бочке
WhiteRat

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

3265



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Охамевшая стая мигрантов в Самаре швыряла в старика овощами, но вступились прохожие
0
255
Охамевшая стая мигрантов в Самаре швыряла в старика овощами, но вступились прохожие
СК задержал трёх кавказцев, устроивших очередной конфликт в метро
1
203
СК задержал трёх кавказцев, устроивших очередной конфликт в метро
Набирающие популярность в сообществах
Спасение от осенней апатии и депрессии
1
5
Спасение от осенней апатии и депрессии
Зрелищно получилось! В Ленобласти КамАЗ завалился на бок
0
4
Зрелищно получилось! В Ленобласти КамАЗ завалился на бок
Oukitel WP17: смартфон со стильным дизайном и камерой ночного видения
Oukitel WP17: смартфон со стильным дизайном и камерой ночного видения
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Фотошоп! Во-первых: без ушанки, а во-вторых медведи не пьют пиво - только водку!
0
4

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#как приготовить#быстро и вкусно#грибная икра#Разное#СССР#блины#кино#мука#в мире
#фото#Рецепт#факты#грибы#прикол#Россия#животные#люди#панкейк#gif
#вкусно#интересно#икра#фотографии#подборка#страна#картинки#история#познавательно#аварии

На что жалуетесь?

Вернуться