Две подруги решили показать, как одни и те же наряды выглядят на девушках разных размеров

Она начала модельную карьеру в 13 лет — тогда девушка работала ассистенткой в фотостудии, где в выходные ей и её друзьям разрешали устраивать свои фотосессии для развлечения.



В 16 лет Дениз начала отправлять свои фото в модельные агенства, надеясь получить контракт как модель плюс-сайз. Однако она не подходила под их стандарты размера и роста, поэтому получала отказы.



Позже Дениз завела блог о моде для девушек размера плюс-сайз, который быстро набрал популярность. Благодаря сотрудничеству с брендами Дениз удалось пробиться в модельную индустрию, и сейчас она позирует для разных фирм.