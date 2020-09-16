Две подруги решили показать, как одни и те же наряды выглядят на девушках разных размеров

Правильно подобранные наряды хороши в любом размере. В этом уверены подруги Дениз и Мария. Они фотографируются в одинаковых платьях и других предметах гардероба, чтобы доказать, что одни и те же наряды могут хорошо смотреться в любом размере.
Не обязательно быть модельного размера, чтобы носить красивую одежду — правильно подобранные наряды отлично смотрятся на девушках с любыми формами. Это на своём примере показывают две подруги Дениз и Мария. Девушки вместе позируют в одинаковых платьях, блузках, купальниках и других предметах гардероба, чтобы продемонстрировать, что одни и те же наряды могут одинаково хорошо выглядеть в любом размере.
Дениз — модель родом из Доминиканской Республики, но выросла она в Нью-Джерси, США
Она начала модельную карьеру в 13 лет — тогда девушка работала ассистенткой в фотостудии, где в выходные ей и её друзьям разрешали устраивать свои фотосессии для развлечения.
В 16 лет Дениз начала отправлять свои фото в модельные агенства, надеясь получить контракт как модель плюс-сайз. Однако она не подходила под их стандарты размера и роста, поэтому получала отказы.
Позже Дениз завела блог о моде для девушек размера плюс-сайз, который быстро набрал популярность. Благодаря сотрудничеству с брендами Дениз удалось пробиться в модельную индустрию, и сейчас она позирует для разных фирм.
В 16 лет Дениз начала отправлять свои фото в модельные агенства, надеясь получить контракт как модель плюс-сайз. Однако она не подходила под их стандарты размера и роста, поэтому получала отказы.
Позже Дениз завела блог о моде для девушек размера плюс-сайз, который быстро набрал популярность. Благодаря сотрудничеству с брендами Дениз удалось пробиться в модельную индустрию, и сейчас она позирует для разных фирм.
Вместе со своей подругой Марией девушки начали кампанию #stylenotsize (Стиль, а не размер)
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