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Две подруги решили показать, как одни и те же наряды выглядят на девушках разных размеров

Две подруги решили показать, как одни и те же наряды выглядят на девушках разных размеров (15 фото)

Автор:
16 сентября 2020 08:35
Метки: Стиль   девушки   истории   мода   одежда   подруги   
1279
15
Правильно подобранные наряды хороши в любом размере. В этом уверены подруги Дениз и Мария. Они фотографируются в одинаковых платьях и других предметах гардероба, чтобы доказать, что одни и те же наряды могут хорошо смотреться в любом размере.

Источник:

Еще крутые истории!
Метки: Стиль   девушки   истории   мода   одежда   подруги   
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8  комментариев
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fin4all 36 минут назад
Красивое седло не сделает из коровы лошадь. Хотя, надо отдать должное, эта корова имеет неплохие пропорции. Но, всё равно, на любителя.
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Михаил Сметанкин 5 минут назад
А всех можно посмотреть? Или есть только эти две?
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519
Акроко 9 минут назад
Абдоминального ожирения нет значит относительно здоровая деваха.
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2k
Слава Кокаинум 36 минут назад
Две подруги решили показать, как одни и те же наряды выглядят на девушках разных размеров
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8k
Antique computer 44 минуты назад
Как найти подругу жирнее тебя и выглядеть при этом лучше нее.
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33k
Example 6.2.6 51 минуту назад
Не совсем понял, что конкретно они хотели сказать? Ну кроме самопиара и "оригинальной" идеи, что на разных фигурах одежда сидит по разному.
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46k
alertol Час назад
Знойная женщина, мечта поэта ©
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