У темнокожей активистки BLM нашли предка-рабовладельца

Black Lives Matter очень многогранное движение. Когда светлокожие извиняются за деяния своих предков, встают на колени и просят прощения за то, что, возможно, даже не делало конкретно их семейство, а просто потому что они белые, это правильно – так и надо, так и должно быть. А вот когда темнокожая мадам узнает, что ее предки были рабовладельцами, то она, конечно, не виновата, и не должна нести ответственность за их действия. Бред? А это реальный случай.
Темнокожая женщина по имени Алекс Скотт (активистка BLM) приняла участие в шоу от БиБиСи, где люди узнают о своей родословной. Вот и Алекс узнала, что ее предок Роберт Фрэнсис Кумбс, живший в 1820-х, владел более чем 20 рабами, все документы и доказательства предоставили. Женщина, конечно же расплакалась, мол, это противоречит всему, за что она выступает. Но ее почему-то не призвали извиняться наравне со светлокожими, а наоборот, поддержали. Убедили ее, что ней не надо винить себя за то, что делали ее предки и не надо нести ответственность за их действия.
Интересно, а это тогда не расизм по отношению к темнокожей женщине? Белым вон, позволяют извиняться за «грехи» предков, а ей что, и извиниться за них нельзя, наравне со светлокожими? Что-то логика хромает, не находите? Старое недоброе «все равны, но некоторые равнее».
Я думаю, никому инцидент напоминать не надо, когда белые американцы неоднократно вставали на колени и извинялись за своих белых предков перед темнокожими. С тем, что Black Lives Matter как бы никто и не спорит, но создается впечатление, что нам не договаривают концовку – than others, с которой, пожалуй, поспорят уже все.
Авторский пост
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И они как раз частенько были в рабстве у негров.
Собственно не только для Америки, это не есть что то особенное, в северной Африке - раб какой ни будь скажем условный однорукий Сервантес, а хозяин вполне себе сильно скажем загоревший мавр не было чем то таким уж особенным.
Как по вашему негры попадали в рабство? Их всех белые ловили по Африке и везли продавать в Европу и Америку? Да как бы не так! 90% негров покупали в Африке у других негров, которые взяли их в плен. И нередки были случаи когда продавали в рабство своих же соплеменников за стеклянные бусы!
Ну нафига было белым работорговцам тащить на своих кораблях в Африку солдат, чтобы те по саваннам и джунглям гонялись за неграми, вместо того что б просто их купить за бусы и зеркальца у других негров, получить товар уже упакованный и с доставкой на корабль???
Это тоже самое, что пытаться у России отвоевать Сибирь чтобы качать оттуда нефть и газ, вместо того чтобы просто за зелёные фантики (которые сами же и печатают) всё это купить с доставкой на дом!
Но почему то одни граждане США считают виноватым других граждан США именно за своих предков. Причём неважно были они рабовладельцами, их предки, или нет. А лишь по цвету кожи.
Расизм чистой воды.
Мне интересен этот их вариант развития в будущем.
Вспоминается "Свободное владение Фарнхема" Роберта Хайнлайна