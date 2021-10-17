У темнокожей активистки BLM нашли предка-рабовладельца

Темнокожая женщина по имени Алекс Скотт (активистка BLM) приняла участие в шоу от БиБиСи, где люди узнают о своей родословной. Вот и Алекс узнала, что ее предок Роберт Фрэнсис Кумбс, живший в 1820-х, владел более чем 20 рабами, все документы и доказательства предоставили. Женщина, конечно же расплакалась, мол, это противоречит всему, за что она выступает. Но ее почему-то не призвали извиняться наравне со светлокожими, а наоборот, поддержали. Убедили ее, что ней не надо винить себя за то, что делали ее предки и не надо нести ответственность за их действия.

Интересно, а это тогда не расизм по отношению к темнокожей женщине? Белым вон, позволяют извиняться за «грехи» предков, а ей что, и извиниться за них нельзя, наравне со светлокожими? Что-то логика хромает, не находите? Старое недоброе «все равны, но некоторые равнее».

Я думаю, никому инцидент напоминать не надо, когда белые американцы неоднократно вставали на колени и извинялись за своих белых предков перед темнокожими. С тем, что Black Lives Matter как бы никто и не спорит, но создается впечатление, что нам не договаривают концовку – than others, с которой, пожалуй, поспорят уже все.