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У темнокожей активистки BLM нашли предка-рабовладельца

У темнокожей активистки BLM нашли предка-рабовладельца (1 фото)

Автор:
17 октября 2021 20:30
Метки: Black Lives Matter   расизм   сша   
824
1

Black Lives Matter очень многогранное движение. Когда светлокожие извиняются за деяния своих предков, встают на колени и просят прощения за то, что, возможно, даже не делало конкретно их семейство, а просто потому что они белые, это правильно – так и надо, так и должно быть. А вот когда темнокожая мадам узнает, что ее предки были рабовладельцами, то она, конечно, не виновата, и не должна нести ответственность за их действия. Бред? А это реальный случай.

×

Темнокожая женщина по имени Алекс Скотт (активистка BLM) приняла участие в шоу от БиБиСи, где люди узнают о своей родословной. Вот и Алекс узнала, что ее предок Роберт Фрэнсис Кумбс, живший в 1820-х, владел более чем 20 рабами, все документы и доказательства предоставили. Женщина, конечно же расплакалась, мол, это противоречит всему, за что она выступает. Но ее почему-то не призвали извиняться наравне со светлокожими, а наоборот, поддержали. Убедили ее, что ней не надо винить себя за то, что делали ее предки и не надо нести ответственность за их действия.


Интересно, а это тогда не расизм по отношению к темнокожей женщине? Белым вон, позволяют извиняться за «грехи» предков, а ей что, и извиниться за них нельзя, наравне со светлокожими? Что-то логика хромает, не находите? Старое недоброе «все равны, но некоторые равнее».


Я думаю, никому инцидент напоминать не надо, когда белые американцы неоднократно вставали на колени и извинялись за своих белых предков перед темнокожими. С тем, что Black Lives Matter как бы никто и не спорит, но создается впечатление, что нам не договаривают концовку – than others, с которой, пожалуй, поспорят уже все.

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Метки: Black Lives Matter   расизм   сша   
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4k
tamin 3 часа назад
О как оказывается. Негры владели неграми....как честный человек, она должна сейчас все имущество отдать blm и каяться
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617
Олег 45 минут назад
раз там так все задокументировано, мож стоит потомкам тех самых 20 сообщить адрес потомка хозяина? (ну и поглядеть потом чья черная жёппа имеет больше значение :))
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25k
Батончик с маком 2 часа назад
Надо бы ещё списки Ку-клукс-клана проверить. По-любому там под белыми колпаками было полно черножопых
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33k
Опаньки 2 часа назад
а у нас за "Салтычиху" и иже с ними кто на колено вставать будет?
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46k
Хельги 2 часа назад
Ну как бы первыми массовыми рабами в США были все таки Ирландцы.
И они как раз частенько были в рабстве у негров.
Собственно не только для Америки, это не есть что то особенное, в северной Африке - раб какой ни будь скажем условный однорукий Сервантес, а хозяин вполне себе сильно скажем загоревший мавр не было чем то таким уж особенным.
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22k
Юрьевич 2 часа назад
Лютый бред всё это.
Как по вашему негры попадали в рабство? Их всех белые ловили по Африке и везли продавать в Европу и Америку? Да как бы не так! 90% негров покупали в Африке у других негров, которые взяли их в плен. И нередки были случаи когда продавали в рабство своих же соплеменников за стеклянные бусы!
Ну нафига было белым работорговцам тащить на своих кораблях в Африку солдат, чтобы те по саваннам и джунглям гонялись за неграми, вместо того что б просто их купить за бусы и зеркальца у других негров, получить товар уже упакованный и с доставкой на корабль???

Это тоже самое, что пытаться у России отвоевать Сибирь чтобы качать оттуда нефть и газ, вместо того чтобы просто за зелёные фантики (которые сами же и печатают) всё это купить с доставкой на дом!
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1k
Hallo FreeSpace 2 часа назад
ну и что ? она же не в ответе за своих предков...
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32k
Mamin Sibiriak 2 часа назад
Искать логику у всяких BLM, фемок и прочих пи.дарасов бессмысленно. Её там попросту нет.
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760
Alex 2 часа назад
Почему мне стыдно за этих ничтожеств на фото?!
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19k
Ego sum qui sum 2 часа назад
BLM это по сути новая религия и как и в любой религии, логике там не место

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1k
Mowgley 2 часа назад
Дом хи хи бл..
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15k
homerchik 3 часа назад
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1k
Дон Педра 3 часа назад
BLM - это какая-то жуткая и трагикомичная жесть.
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