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Принцессе Фантагиро из сказки «Пещера золотой розы» уже 58 лет, и она по-прежнему прекрасна

Принцессе Фантагиро из сказки «Пещера золотой розы» уже 58 лет, и она по-прежнему прекрасна (10 фото + 1 видео)

Автор:
17 октября 2021 14:13
Метки: Алессандра Мартинес   Пещера золотой розы   Фантагиро   кино   
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Волшебная итальянская сказка «Пещера золотой розы» демонстрировалась впервые на отечественных экранах в середине 90-ых.
В центре всего этого волшебного мира была весьма незаурядная девушка Фантагиро, младшая дочка грозного короля. Скучному бытию знатной девы, она предпочитала мальчишеские увлечения, такие как: конная езда, стрельба из лука и фехтование. В свободные от рыцарских забав время Фантагиро изучала труды ученых мудрецов. Неудержимое любопытство и отчаянная храбрость сочетались в этой героине с утонченной красотой и милой улыбкой.
На экране Фантагиро выглядит и ведет себя как совсем юная девочка, однако исполнившей эту роль актрисе Алессандре Мартинес на момент начала съемок уже исполнилось 27 лет.
Сказка имела успех и сделала актрису настоящей звездой. Популярность телефильма толкнула создателей на продолжение. Всего вышло пять сезонов, наполненных удивительными созданиями, а так же добрым и злым волшебством.
В перерыве между вторым и третьим сезонами Алессандра сыграла одну из главных ролей в комедии классика французского кино Клода Лелуша «Всё об этом». Несмотря на солидную разницу в возрасте, у Клода и Алессандры закрутился роман.
Не менее судьбоносным оказался для актрисы фильм «Королева и кардинал». Это костюмированная мелодрама о любовной связи французской королевы Анны Австрийская и кардинала Мазарини. Истории доподлинно неизвестно искала ли настоящая королева Анна утешения в объятиях хитроумного кардинала, но вот исполнившая ее актриса нашла на съемочной площадке свою позднюю любовь.
Избранником Алессандры стал французский актер Сириль Декур. Как и в первом браке, разница в возрасте между влюбленными около двадцати лет, только на этот раз муж младше своей роскошной супруги. Но Алессандре возраст нипочём, даже родив в 49 лет второго ребенка, она осталась неотразима.

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Метки: Алессандра Мартинес   Пещера золотой розы   Фантагиро   кино   
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Rubiroid_47 Час назад
Шикарная женщина!
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-(0)_(0)- 2 часа назад
Прямо неотразима? Ну-Ну...
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