Принцессе Фантагиро из сказки «Пещера золотой розы» уже 58 лет, и она по-прежнему прекрасна

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Волшебная итальянская сказка «Пещера золотой розы» демонстрировалась впервые на отечественных экранах в середине 90-ых.
В центре всего этого волшебного мира была весьма незаурядная девушка Фантагиро, младшая дочка грозного короля. Скучному бытию знатной девы, она предпочитала мальчишеские увлечения, такие как: конная езда, стрельба из лука и фехтование. В свободные от рыцарских забав время Фантагиро изучала труды ученых мудрецов. Неудержимое любопытство и отчаянная храбрость сочетались в этой героине с утонченной красотой и милой улыбкой.
На экране Фантагиро выглядит и ведет себя как совсем юная девочка, однако исполнившей эту роль актрисе Алессандре Мартинес на момент начала съемок уже исполнилось 27 лет.
У нее за плечами была учеба в Парижской консерватории музыки и танца и успешная балетная карьера. Она выступала в знаменитом Нью-Йоркском балете Джорджа Баланчина. Однако девушка сохранила юношеский задор с непосредственностью и смогла увлечь юного зрителя в сказочное приключение.
Сказка имела успех и сделала актрису настоящей звездой. Популярность телефильма толкнула создателей на продолжение. Всего вышло пять сезонов, наполненных удивительными созданиями, а так же добрым и злым волшебством.
В перерыве между вторым и третьим сезонами Алессандра сыграла одну из главных ролей в комедии классика французского кино Клода Лелуша «Всё об этом». Несмотря на солидную разницу в возрасте, у Клода и Алессандры закрутился роман.
В перерыве между вторым и третьим сезонами Алессандра сыграла одну из главных ролей в комедии классика французского кино Клода Лелуша «Всё об этом». Несмотря на солидную разницу в возрасте, у Клода и Алессандры закрутился роман.
На протяжении почти пятнадцати лет Алессандра была для творца музой и родила ему дочь. Их отношения начались с совместного творчества им и закончились.
Не менее судьбоносным оказался для актрисы фильм «Королева и кардинал». Это костюмированная мелодрама о любовной связи французской королевы Анны Австрийская и кардинала Мазарини. Истории доподлинно неизвестно искала ли настоящая королева Анна утешения в объятиях хитроумного кардинала, но вот исполнившая ее актриса нашла на съемочной площадке свою позднюю любовь.
Избранником Алессандры стал французский актер Сириль Декур. Как и в первом браке, разница в возрасте между влюбленными около двадцати лет, только на этот раз муж младше своей роскошной супруги. Но Алессандре возраст нипочём, даже родив в 49 лет второго ребенка, она осталась неотразима.
После рождения второго ребенка женщина полностью посвятила себя семье и ушла из актерской профессии. При этом она осталась публичным человеком, и общается с поклонниками в социальных сетях, радуя периодически новыми фотографиями.
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