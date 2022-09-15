ДОТ с башней от французского танка

Сзади располагался люк. К сожалению, доступ через него невозможен, так как внутреннее пространство башни было использовано в качестве фундамента.

Башня проделала долгий путь из Франции до малоизвестной бухты в труднодоступном районе современной Мурманской области. Необычное и интересное эхо войны.