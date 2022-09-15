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ДОТ с башней от французского танка

ДОТ с башней от французского танка

Автор:
15 сентября 2022 10:44
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: Дот   башня от танка   интересно   танк   уникально   факты   фото   
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На севере Мурманской области сохранилось много уникальных фортификационных сооружений, аналогов которым в нашей стране больше нет. Эта статья посвящена единственной в России огневой точке с башней от французского танка Hotchkiss H35.

Башня расположена в заливе Peuravuono (Долгая щель). Это достаточно труднодоступный район, для доступа в который необходимо иметь пропуск в приграничную территорию. От ближайшей дороги до башни идти несколько часов, причем примерно на середине маршрута тропинка неожиданно заканчивается. Дальше либо по сопкам, либо надеяться на отлив. Я выбрал первый вариант.

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Типичный рельеф на подходе к башне. От постоянных подъемов и палящего солнца хочется искупаться в каждом попавшемся на пути озере.

Примерно через четыре часа я наконец-то добрался до открытого моря. Слева видно вход в залив, а снизу сохранившуюся немецкую огневую точку. Вид из нее был очень красивый: альпийские луга, Баренцево море и Норвегия на горизонте.

После небольшого привала я подошел к башне. Вокруг нее также сохранились окопы, в годы войны в районе Долгой Щели располагались немецкие опорные пункты.

Башня. В середине 1990-х неподалеку погиб человек (скорее всего, утонул), в память о нем друзья прямо в башне установили крест. В таком отдаленном районе за крестом следить проблематично, так что он уже начинает разваливаться.

Кадр из личного архива Олега Яромия. Фото сделано в июле 1991 г.

Памятная табличка на кресте.

Башня от танка Hotchkiss H35 была установлена немцами в качестве неподвижной огневой точки. Эти танки достались немецкой армии в качестве трофеев после окончания французской кампании, однако боевое применение Hotchkiss H35 в условиях труднопроходимой местности Заполярья не оправдало себя из-за частых поломок этих танков, их низкой боевой эффективности и уязвимости.

Эта башня уникальна в том числе и тем, что в мире сохранилось не так много танков Hotchkiss. В России его можно увидеть только в знаменитом музее в Кубинке (танк захвачен в 1944 г).

Причем в Кубинке представлена более совершенная модификация H39, которая отличалась улучшенным вооружением и бронированием. Башня же в Долгой Щели была снята со старой модификации H35, где была установлена ещё короткоствольная 37-мм пушка SA18 L/21.


Вообще, до наших дней дожил только один танк Hotchkiss H35, который в 2008 году без башни и в очень плохом состоянии был найден во Франции.

Под башней находится небольшой «каземат», где располагался личный состав и ниши для боеприпасов.

Вид изнутри. На танке башня вращалась вручную и фактически управлялась одним членом экипажа.

Элементы и погон башни. Боекомплект танка Hotchkiss H35 составлял около 100 снарядов.

Осмотрим башню снаружи. С нее открывался отличный обзор на побережье.

Короткоствольная пушка танка Hotchkiss H35 была морально устаревшей, правда и Долгая Щель была не самым «десантноопасным» участком. Расположенный примерно в 15 км порт Лиинахамари был защищен намного серьезнее.

Тем не менее, в октябре 1944 г. в ходе Петсамо-Киркенесской операции советские войска вынудили немцев покинуть занятый ими район Петсамо (грубо говоря, район современной Печенги). С тех пор башня так и стоит у входа в залив.


Помимо 37-мм орудия в башне располагался и 7,5 мм пулемет Reibel

Смотровая щель, аналогичные располагались и по периметру башни. Также в башне сверху устанавливался куполообразный визир PPL RX 180 P (до наших дней не сохранился).

В начале 1970-х башня уже была снята с погона.


Сзади располагался люк. К сожалению, доступ через него невозможен, так как внутреннее пространство башни было использовано в качестве фундамента.

Башня проделала долгий путь из Франции до малоизвестной бухты в труднодоступном районе современной Мурманской области. Необычное и интересное эхо войны.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Дот   башня от танка   интересно   танк   уникально   факты   фото   
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1  комментарий
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сеньор Леонсио Полчаса назад
Видимо очень сильные руки были у крутящего.
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