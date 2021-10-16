Российские туристы погибли в Албании

Семья из четырёх человек погибла в сауне отеля Gloria, на западе Албании в деревне Керрет. Сразу после прибытия туристы решили отправиться в сауну. Когда сотрудник отеля позвонил, чтобы сообщить, что еда и напитки готовы, они не ответили. Заподозрив неладное, администратор решил проверить лично и вошел в сауну. К сожалению, отдыхающие на тот момент уже были мертвы.

«Я несколько раз звонил, чтобы сказать, что всё готово. Когда мне никто не ответил, я вошел в сауну и увидел их всех. Один лежал на шезлонге, двое на скамейке, а другой сидел, положив ноги в бассейн. Они задохнулись», — рассказал работник отеля.

Как выяснилось, погибшими были семья Буренковых. Супруги Наталья (58 лет) и Сергей (60 лет), также их дочь Екатерина (31 год) и её молодой человек Никита Белоусов (37 лет). По сообщениям родственников погибших, молодые собирались после отпуска с родителями пожениться.