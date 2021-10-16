Российские туристы погибли в Албании

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Четверо отдыхающих были найдены в отеле мёртвыми. Погибших обнаружил сотрудник отеля.
Семья из четырёх человек погибла в сауне отеля Gloria, на западе Албании в деревне Керрет. Сразу после прибытия туристы решили отправиться в сауну. Когда сотрудник отеля позвонил, чтобы сообщить, что еда и напитки готовы, они не ответили. Заподозрив неладное, администратор решил проверить лично и вошел в сауну. К сожалению, отдыхающие на тот момент уже были мертвы.
«Я несколько раз звонил, чтобы сказать, что всё готово. Когда мне никто не ответил, я вошел в сауну и увидел их всех. Один лежал на шезлонге, двое на скамейке, а другой сидел, положив ноги в бассейн. Они задохнулись», — рассказал работник отеля.
Как выяснилось, погибшими были семья Буренковых. Супруги Наталья (58 лет) и Сергей (60 лет), также их дочь Екатерина (31 год) и её молодой человек Никита Белоусов (37 лет). По сообщениям родственников погибших, молодые собирались после отпуска с родителями пожениться.
«Я несколько раз звонил, чтобы сказать, что всё готово. Когда мне никто не ответил, я вошел в сауну и увидел их всех. Один лежал на шезлонге, двое на скамейке, а другой сидел, положив ноги в бассейн. Они задохнулись», — рассказал работник отеля.
Как выяснилось, погибшими были семья Буренковых. Супруги Наталья (58 лет) и Сергей (60 лет), также их дочь Екатерина (31 год) и её молодой человек Никита Белоусов (37 лет). По сообщениям родственников погибших, молодые собирались после отпуска с родителями пожениться.
Никто из них не злоупотреблял алкоголем или наркотическими средствами. У Натальи Буренковой было онкологическое заболевание, поэтому в парилку она не заходила. Однако по предварительным данным, семья погибла от асфиксии, удушения после пребывания в сауне дольше положенного времени.
Российское посольство взяло ситуацию под свой контроль. Дипломаты выясняют обстоятельства случившегося. Отчего именно погибли туристы, будет известно по результатам вскрытия.
Российское посольство взяло ситуацию под свой контроль. Дипломаты выясняют обстоятельства случившегося. Отчего именно погибли туристы, будет известно по результатам вскрытия.
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