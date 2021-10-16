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Российские туристы погибли в Албании

Российские туристы погибли в Албании (2 фото)

Автор:
16 октября 2021 22:09
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Албания   отдыхающие   отель   сауна   трагедия   туристы   
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Четверо отдыхающих были найдены в отеле мёртвыми. Погибших обнаружил сотрудник отеля.
Семья из четырёх человек погибла в сауне отеля Gloria, на западе Албании в деревне Керрет. Сразу после прибытия туристы решили отправиться в сауну. Когда сотрудник отеля позвонил, чтобы сообщить, что еда и напитки готовы, они не ответили. Заподозрив неладное, администратор решил проверить лично и вошел в сауну. К сожалению, отдыхающие на тот момент уже были мертвы.
«Я несколько раз звонил, чтобы сказать, что всё готово. Когда мне никто не ответил, я вошел в сауну и увидел их всех. Один лежал на шезлонге, двое на скамейке, а другой сидел, положив ноги в бассейн. Они задохнулись», — рассказал работник отеля.
Как выяснилось, погибшими были семья Буренковых. Супруги Наталья (58 лет) и Сергей (60 лет), также их дочь Екатерина (31 год) и её молодой человек Никита Белоусов (37 лет). По сообщениям родственников погибших, молодые собирались после отпуска с родителями пожениться.
Никто из них не злоупотреблял алкоголем или наркотическими средствами. У Натальи Буренковой было онкологическое заболевание, поэтому в парилку она не заходила. Однако по предварительным данным, семья погибла от асфиксии, удушения после пребывания в сауне дольше положенного времени.
Российское посольство взяло ситуацию под свой контроль. Дипломаты выясняют обстоятельства случившегося. Отчего именно погибли туристы, будет известно по результатам вскрытия.

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Метки: Албания   отдыхающие   отель   сауна   трагедия   туристы   
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16  комментариев
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Alex 4 часа назад
Угарный газ скорее всего.
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Hairy. 43 минуты назад
Очень мутная история. Лучше не спешить с выводами.
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301
Мы Ул 57 минут назад
Они не знали олбанский, жывотныи!
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5k
Jekis 3 часа назад
Как так?
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13k
Алан 3 часа назад
В [мат] от албанских саун
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21k
ПаганецЪ 4 часа назад
А что они вообще забыли в этой сраной Албании?
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Nika
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