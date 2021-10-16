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"Мы ждем перемен", цикл фотографий

"Мы ждем перемен", цикл фотографий (21 фото)

Автор:
16 октября 2021 21:34
Метки: СССР   люди   страна   фотографии   
768
21
СССР в 1980-е: конец эпохи застоя и перестройка.
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Метки: СССР   люди   страна   фотографии   
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4k
masteral 2 часа назад
Скажем так - 88-96 годы.
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11k
поручик Ржевский 3 часа назад
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