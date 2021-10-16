"Мы ждем перемен", цикл фотографий

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СССР в 1980-е: конец эпохи застоя и перестройка.
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Без названия. (1982 - 1983). Автор: Семен Просяк.
Украинская ССР, Черниговская обл., пгт. Седнев
Украинская ССР, Черниговская обл., пгт. Седнев
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Метки: СССР люди страна фотографии
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