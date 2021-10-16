В ИК-1 Владикавказа бунтуют и крушат инвентарь заключённые

Сотрудники ФСИН уверяют, что происходящее началось из-за отказа заключённых подчиняться режиму: двое, находящихся "в отрицалове", инициировали беспорядки, а остальные подхватили: стали ломать двери и крушить камеры наблюдения.

Однако есть и другая версия случившегося: с журналистами канала "Mash" сумел связаться один из заключённых, находящихся в колонии № 1 Владикавказа.

Он осветил обратную сторону медали происшествия: сотрудники колонии избивали заключённых, содержащихся в ШИЗО, резиновыми дубинками. Чтобы положить конец издевательствам, арестанты порезали себе вены. Медицинскую помощь им оказывать не стали. В инциденте обвиняют начальника УФСИН в Северной Осетии Владимира Моравца и его заместителя Александра Орлова.