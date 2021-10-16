В ИК-1 Владикавказа бунтуют и крушат инвентарь заключённые

Правоохранители городского округа Владикавказ подняты по тревоге. К исправительно-трудовой колонии №1, где в настоящий момент идёт массовый бунт арестантов, стягиваются дополнительные силы.
По сообщению канала "112", заключённые перестали подчиняться администрации и занялись вандализмом в результате конфликта между собой.
Далее сообщается, что к участию в бунте примкнуло порядка двухсот постояльцев. Территорию исправительного учреждения оцепил спецназ, прилегающие улицы патрулируются усиленными нарядами полиции.
Во Владикавказской колонии №1 последние несколько дней было неспокойно, сотрудники УФСИН подозревали, что случиться что-то нехорошее. И события конца недели не оставили никаких сомнений: предчувствие их не обмануло. Беспорядки начались в пятницу, примерно в 15:30.
Родственники заключённых склонны считать, что неподчинение установленным порядкам спровоцировала сама администрация ИК:
Родным заключённых по-прежнему не сообщают о происходящем за стенами исправительного учреждения, какая-либо связь с арестантами отсутствует. За-то из колонии начали выезжать машины скорой помощи с включёнными мигалками. У въезда в охраняемую зону собрались близкие сидельцев, женщины плачут, мужчины нецензурно выражаются. На психику давят сирены. В гуще народа царят панические настроения:
По обновлённым данным от канала "Mash", уже шестьсот постояльцев бунтуют в исправительной колонии №1 во Владикавказе.
В настоящий момент на место событий прибыло руководство регионального УФСИН, сотрудники надзорных и правоохранительных органов, Уполномоченный по правам человека.
Помещения исправительного учреждения обесточены, администрация ведёт переговоры с лидерами заключённых.
Сотрудники ФСИН уверяют, что происходящее началось из-за отказа заключённых подчиняться режиму: двое, находящихся "в отрицалове", инициировали беспорядки, а остальные подхватили: стали ломать двери и крушить камеры наблюдения.
Однако есть и другая версия случившегося: с журналистами канала "Mash" сумел связаться один из заключённых, находящихся в колонии № 1 Владикавказа.
Он осветил обратную сторону медали происшествия: сотрудники колонии избивали заключённых, содержащихся в ШИЗО, резиновыми дубинками. Чтобы положить конец издевательствам, арестанты порезали себе вены. Медицинскую помощь им оказывать не стали. В инциденте обвиняют начальника УФСИН в Северной Осетии Владимира Моравца и его заместителя Александра Орлова.
Оставайтесь с нами. Следим за развитием событий.
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Блядь, может им ещё и паёк усиленный давать?
вот и сказке конец.
Кто думает, что там "случайных" людей, кто сидит за дтп и похожее, избивать будут дубинками - так нет, там чёрную блатоту борзую воспитывают. А их не надо уже воспитывать. Поздно. Только в компосте они приносят пользу людям.
По данным службы, их организовали двое заключенных ИК-1, которые содержались в штрафном изоляторе (ШИЗО). «В ходе проведения плановых обыскных мероприятий двое осужденных отрицательной направленности, содержащиеся в ШИЗО, отказались подчиниться законным требованиям сотрудников. Данные осужденные предприняли попытку дестабилизировать работу исправительного учреждения и призвали других осужденных устроить массовые беспорядки», говорится в сообщении ФСИН.
Другие заключенные поддались на «провокацию» и разгромили оборудование колонии, в том числе сломали ограждения в жилой зоне и вывели из строя видеокамеры, рассказали в пресс-службе ФСИН.
На место прибыли руководство регионального УФСИН, сотрудники надзорных и правоохранительных органов, а также уполномоченный по правам человека. Сейчас принимаются меры по стабилизации обстановки, ситуация находится на контроле ФСИН России, подчеркнули в региональном управлении.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/15/10/2021/6169da6e9a794719c1bd0cd5?from=from_main_3"https://www.rbc.ru/society/15/10/2021/6169da6e9a794719c1bd0cd5?from=from_main_3";
"В ИК-1 во Владикавказе отбывают наказание люди, которые ранее были неоднократно судимы за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, сообщали во ФСИН Северной Осетии.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/15/10/2021/6169da6e9a794719c1bd0cd5?from=from_main_3"https://www.rbc.ru/society/15/10/2021/6169da6e9a794719c1bd0cd5?from=from_main_3";
Но когда мне говорят НЕОДНОКРАТНО за совершение особо тяжких ... Нахер он нужен содержать его за мой счёт ... Причём думаю там и у родственников потерпевших тоже накоплено...
Я не гитлер, но однозначно расстрел
Девочка с автоматическим оружием у стены плача это и есть детский сад , по моему скромному мнению девчонок призывать на службу это край ...
Израильская тюрьма это круто ))
Всю жизнь мечтал там служить, не взяли ... Пейсами не вышел ))