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В ИК-1 Владикавказа бунтуют и крушат инвентарь заключённые

В ИК-1 Владикавказа бунтуют и крушат инвентарь заключённые (1 фото + 5 видео)

Автор:
16 октября 2021 00:49
Сообщество : Криминал
Метки: ИК-1   Россия   администрация   бунт   видео   владикавказ   заключённые   причины   
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Правоохранители городского округа Владикавказ подняты по тревоге. К исправительно-трудовой колонии №1, где в настоящий момент идёт массовый бунт арестантов, стягиваются дополнительные силы.

По сообщению канала "112", заключённые перестали подчиняться администрации и занялись вандализмом в результате конфликта между собой.

Далее сообщается, что к участию в бунте примкнуло порядка двухсот постояльцев. Территорию исправительного учреждения оцепил спецназ, прилегающие улицы патрулируются усиленными нарядами полиции.


Во Владикавказской колонии №1 последние несколько дней было неспокойно, сотрудники УФСИН подозревали, что случиться что-то нехорошее. И события конца недели не оставили никаких сомнений: предчувствие их не обмануло. Беспорядки начались в пятницу, примерно в 15:30.


Родственники заключённых склонны считать, что неподчинение установленным порядкам спровоцировала сама администрация ИК:

Родным заключённых по-прежнему не сообщают о происходящем за стенами исправительного учреждения, какая-либо связь с арестантами отсутствует. За-то из колонии начали выезжать машины скорой помощи с включёнными мигалками. У въезда в охраняемую зону собрались близкие сидельцев, женщины плачут, мужчины нецензурно выражаются. На психику давят сирены. В гуще народа царят панические настроения:


По обновлённым данным от канала "Mash", уже шестьсот постояльцев бунтуют в исправительной колонии №1 во Владикавказе.


В настоящий момент на место событий прибыло руководство регионального УФСИН, сотрудники надзорных и правоохранительных органов, Уполномоченный по правам человека.


Помещения исправительного учреждения обесточены, администрация ведёт переговоры с лидерами заключённых.



Сотрудники ФСИН уверяют, что происходящее началось из-за отказа заключённых подчиняться режиму: двое, находящихся "в отрицалове", инициировали беспорядки, а остальные подхватили: стали ломать двери и крушить камеры наблюдения.


Однако есть и другая версия случившегося: с журналистами канала "Mash" сумел связаться один из заключённых, находящихся в колонии № 1 Владикавказа.


Он осветил обратную сторону медали происшествия: сотрудники колонии избивали заключённых, содержащихся в ШИЗО, резиновыми дубинками. Чтобы положить конец издевательствам, арестанты порезали себе вены. Медицинскую помощь им оказывать не стали. В инциденте обвиняют начальника УФСИН в Северной Осетии Владимира Моравца и его заместителя Александра Орлова.

Оставайтесь с нами. Следим за развитием событий.

Источник:

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Метки: ИК-1   Россия   администрация   бунт   видео   владикавказ   заключённые   причины   
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18  комментариев
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698
Darki 2 часа назад
Ну побунтуют,проредят свои ряды и успокоится,почему надо переживать за тех кто нарушил закон.
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9k
Сергей 11 минут назад
Отрицалово ломали...
Блядь, может им ещё и паёк усиленный давать?

Ссылка www.youtube.com
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296
Сигизмунд Лазаревич Полчаса назад
цацкаются с этими чурками...
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47k
Albert GER 44 минуты назад
всех отпистят и растусуют по зонам. кому и накинут.
вот и сказке конец.
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12k
Михалыч 48 минут назад
Поставить пулемётчиков и "чтобы не распускать руки" всех блатных покрошить в капусту.
Кто думает, что там "случайных" людей, кто сидит за дтп и похожее, избивать будут дубинками - так нет, там чёрную блатоту борзую воспитывают. А их не надо уже воспитывать. Поздно. Только в компосте они приносят пользу людям.
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10k
Lynx Час назад
Жирик был прав: исламизация прет по всем фронтам
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229
Мы Ул 2 часа назад
Черножопые взбунтовались, что их по всей стране щемить начали? А в ИК жизнь внезапно ухудшилась?
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21k
Андрей Иванов 2 часа назад
"Массовые беспорядки в одной из колоний Владикавказа произошли во время проведения обысков у заключенных, сообщили РБК в региональном управлении ФСИН.

По данным службы, их организовали двое заключенных ИК-1, которые содержались в штрафном изоляторе (ШИЗО). «В ходе проведения плановых обыскных мероприятий двое осужденных отрицательной направленности, содержащиеся в ШИЗО, отказались подчиниться законным требованиям сотрудников. Данные осужденные предприняли попытку дестабилизировать работу исправительного учреждения и призвали других осужденных устроить массовые беспорядки», говорится в сообщении ФСИН.

Другие заключенные поддались на «провокацию» и разгромили оборудование колонии, в том числе сломали ограждения в жилой зоне и вывели из строя видеокамеры, рассказали в пресс-службе ФСИН.

На место прибыли руководство регионального УФСИН, сотрудники надзорных и правоохранительных органов, а также уполномоченный по правам человека. Сейчас принимаются меры по стабилизации обстановки, ситуация находится на контроле ФСИН России, подчеркнули в региональном управлении.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/15/10/2021/6169da6e9a794719c1bd0cd5?from=from_main_3"https://www.rbc.ru/society/15/10/2021/6169da6e9a794719c1bd0cd5?from=from_main_3";
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3k
Дмитрий 2 часа назад
Что то участились у нас "ЧП" в МЛС.
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65k
Пулемет самому нужен. 2 часа назад
Детский сад какой то.. Что это за тюрьма такая где полиция боится зайти?..
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