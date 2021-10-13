Вестник нищеброда: обновлённое издание 2021 года

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Каждый новый год преподносит что-то новенькое. 2021 год отметился повышением цен на... всё. А ведь роста заработных плат не наблюдается. Это значит, что вестник нищеброда будет пользоваться повышенным спросом.
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Рецепты для тех, у кого нет денег
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