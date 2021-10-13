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Вестник нищеброда: обновлённое издание 2021 года

Вестник нищеброда: обновлённое издание 2021 года (16 фото)

Автор:
13 октября 2021 12:24
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   вестник нищеброда   нищета   подборка   прикол   снижение дохода   
1708
16
Каждый новый год преподносит что-то новенькое. 2021 год отметился повышением цен на... всё. А ведь роста заработных плат не наблюдается. Это значит, что вестник нищеброда будет пользоваться повышенным спросом.
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Метки: Юмор   вестник нищеброда   нищета   подборка   прикол   снижение дохода   
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alertol Полчаса назад
Не совсем так. У них есть настоящие кинотеатры. А вот у бедных (но набравших кучу кредитов чтоб купить домашний кинотеатр, дорогую машину) есть только понты, но один платёж по кредиту просрочишь, и тебя в коробке от твоего телевизора и закопают. (А сам телевизор собственно заберёт банк)
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947
сеньор Леонсио Час назад
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