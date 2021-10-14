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Постановочные фото советских людей: многие не верят их улыбкам и показному счастью

Постановочные фото советских людей: многие не верят их улыбкам и показному счастью (10 фото)

Автор:
14 октября 2021 20:36
Метки: СССР   ретро   фото   
1584
10

Я до сих пор вспоминаю тщательную подготовку перед походом в фотосалон советских времен: нужно было гладко выбриться, надеть новый костюм, чтобы выглядеть эффектно, а потом ждать, когда же напечатают долгожданные снимки.

Но недавно моя дочь на полном серьезе заявила, что считает фотографии моих времен наигранными и постановочными.

Может быть в чем-то она права, но разве эти улыбчивые люди, чистящие картошку, играют в жизнь?

Мне кажется, что в них гораздо больше искренности, нежели в современных парах, устраивающих «показательные выступления» в условиях профессиональных студий.

×

Или взять обычных рабочих девчонок со светящимися глазами. Ни грамма косметики нет на их лицах, но какой свет и радость исходит от них!

Если бы современных тружениц застал врасплох фотограф, они бы точно хватались за сердце и просили не публиковать их снимки.

Даже в идеализированных фотокарточках с мест торговли есть какая-то искренность, которую не найти на огромных стендах современного города. Хотя, казалось бы, пропаганда – это всегда постановка, хоть в СССР, хоть в Америке, хоть в нынешней России.

Чем отличается эта колоритная советская продавщица рыбного отдела от сотрудников «Магнита» или «Пятерочки»? Где она «переигрывает»?

Лично я вижу красивую женщину в униформе, и в глазах ее нет никакого «позерства».

Но даже если рассматривать именно постановочные фотографии прошлого и настоящего, прослеживается контраст не в пользу 21 века. Почему?


Да, потому, что на снимках нет вызывающих полураздетых барышень, а есть простые русские женщины в обычной одежде с красивыми в своей простоте лицами.

Если взять семейные снимки, то постановка определенных сцен объясняется очень просто – фотографы пытались инсценировать какую-нибудь теплую семейную ситуацию.


Возможности делать сто дублей и триста снимков в день в СССР, напомню, не было. А уж как народ боялся, что фотографии засветятся или плохо получатся!

Что касается фотографий субботников, то они, безусловно, делались для отчета, но разве сейчас ситуация обстоит иначе? Для отчета перед властью точно также фотографируют сотрудников организаций.

Здесь нет «показухи», есть настоящая и честная жизнь, и меня не переубедить в моем мнении.

Со старых фотографий на нас смотрят по-настоящему открытые и светлые люди, которые верят в будущее своей страны и своей семьи.

Они куда-то спешат, увлеченно занимаются своими делами и проживают свою жизнь без всяких постановок.


А вы считаете советские фотоснимки наигранными или искренними?

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Метки: СССР   ретро   фото   
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5k
TirAn 2 часа назад
нормальные фотки хороших людей
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3k
Ув. Алексей Николаевич 8 минут назад
Нижнее фото - такую точку навевает... Мне бы сейчас на место кого-нибудь из тех деток! Такое доброе и теплое фото! Даже, будто, слышу детский смех)).
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1k
ЛунныйКотэ 24 минуты назад
раньше девушки фоткались показывая лицо, а сейчас жопу
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982
vasilykopkov Полчаса назад
При тех технологиях, получить качественное фото можно было, только тщательно поработав над композицией (и экспозицией), и ещё попросив людей помочь. Или просто должно сильно повезти.Но люди обычно помогали без вопросов и без денег.
Называть это "постановочными фото" я бы не стал...
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5k
Bartello Час назад
Спасибо, порадовали.
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54k
parallax Час назад
В реале улыбок было гораздо меньше. А уж улыбающихся людей орудующих лопатой, вообще никогда не видел.
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1k
Андрей Ы. Час назад
Традиция. Улыбаться на камеру это традиция.
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11k
Хью́берт Час назад
У меня первый фотоаппарат как и у большинства пацанов 80-х была Смена-8М, а бывало испортишь при проявке плёнку, дак обидно было до слёз.
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3k
a_komolow 2 часа назад
Нормальные жизненные фотки!

Кадров на плёнке было только 36, поэтому на всякую херню кадр не портили!
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1k
Mowgley 2 часа назад
Последнее фото точно не постановочное.
Сам в детсаде так ходил через дорогу.
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22k
Юрьевич 2 часа назад
Все фотографии так или иначе постановочные, если конечно не сделаны скрытой камерой. Любой человек когда увидит что вы его фотографируете не останется к этому безучастным, он примет какую-то позу или будет имитировать какое-либо действо.
В СССР особенно раннем фотография была редкостью, были люди которые вообще ни разу в жизни не фотографировались, например в сельской местности. И самое главное - фототехника была такая что в движении и в неподходящем освещении сделать разборчивый снимок не представлялось возможным. Вот людей и ставили под нужным углом к свету, сажали неподвижно имитировав какую-либо деятельность....
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10k
Джон Уик 2 часа назад
Если постановка то фартук ей выдали бы новый чистый.
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1k
-(0)_(0)- 2 часа назад
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1k
Sandmännchen (DDR) 2 часа назад
Спасибо за зеркальное отношение к прошлому.
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229
Вжик 2 часа назад
Что касается фотографий субботников, то они, безусловно, делались для отчета,
================
Для какого отчёта?
Бегом учить уроки, школота.
К моменту, когда фотки отпечатают, отчитывающегося расстреяют.
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229
Вжик Опиум для народа 2 часа назад
И чё на овощебазе фотографировали (для отчёта)?
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Вжик Опиум для народа 2 часа назад
Это другой вопрос. И если на субботнике кто-то фтографировал, то "для чтобы вспомнить", а не для отчёта.
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229
Вжик Опиум для народа 2 часа назад
Кстати субботники тогда были вполне себе "почти приятным", постепенно перерастающим в приятное времяпрепровожение. В отличии от сегодняшних барщин.
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1k
Колесо 2 часа назад
Вот ещё.
Но я не верю что это постановочные фотографии.
https://fishki-net.turbopages.org/fishki.net/s/3597291-postanovochnye-fotografii-iz-sssr.htmlhttps://fishki-net.turbopages.org/fishki.net/s/3597291-postanovochnye-fotografii-iz-sssr.html
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