Постановочные фото советских людей: многие не верят их улыбкам и показному счастью

Я до сих пор вспоминаю тщательную подготовку перед походом в фотосалон советских времен: нужно было гладко выбриться, надеть новый костюм, чтобы выглядеть эффектно, а потом ждать, когда же напечатают долгожданные снимки.
Но недавно моя дочь на полном серьезе заявила, что считает фотографии моих времен наигранными и постановочными.
Может быть в чем-то она права, но разве эти улыбчивые люди, чистящие картошку, играют в жизнь?
Мне кажется, что в них гораздо больше искренности, нежели в современных парах, устраивающих «показательные выступления» в условиях профессиональных студий.
Или взять обычных рабочих девчонок со светящимися глазами. Ни грамма косметики нет на их лицах, но какой свет и радость исходит от них!
Если бы современных тружениц застал врасплох фотограф, они бы точно хватались за сердце и просили не публиковать их снимки.
Даже в идеализированных фотокарточках с мест торговли есть какая-то искренность, которую не найти на огромных стендах современного города. Хотя, казалось бы, пропаганда – это всегда постановка, хоть в СССР, хоть в Америке, хоть в нынешней России.
Чем отличается эта колоритная советская продавщица рыбного отдела от сотрудников «Магнита» или «Пятерочки»? Где она «переигрывает»?
Лично я вижу красивую женщину в униформе, и в глазах ее нет никакого «позерства».
Но даже если рассматривать именно постановочные фотографии прошлого и настоящего, прослеживается контраст не в пользу 21 века. Почему?
Да, потому, что на снимках нет вызывающих полураздетых барышень, а есть простые русские женщины в обычной одежде с красивыми в своей простоте лицами.
Если взять семейные снимки, то постановка определенных сцен объясняется очень просто – фотографы пытались инсценировать какую-нибудь теплую семейную ситуацию.
Возможности делать сто дублей и триста снимков в день в СССР, напомню, не было. А уж как народ боялся, что фотографии засветятся или плохо получатся!
Что касается фотографий субботников, то они, безусловно, делались для отчета, но разве сейчас ситуация обстоит иначе? Для отчета перед властью точно также фотографируют сотрудников организаций.
Здесь нет «показухи», есть настоящая и честная жизнь, и меня не переубедить в моем мнении.
Со старых фотографий на нас смотрят по-настоящему открытые и светлые люди, которые верят в будущее своей страны и своей семьи.
Они куда-то спешат, увлеченно занимаются своими делами и проживают свою жизнь без всяких постановок.
А вы считаете советские фотоснимки наигранными или искренними?
Источник:
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Называть это "постановочными фото" я бы не стал...
Кадров на плёнке было только 36, поэтому на всякую херню кадр не портили!
Сам в детсаде так ходил через дорогу.
В СССР особенно раннем фотография была редкостью, были люди которые вообще ни разу в жизни не фотографировались, например в сельской местности. И самое главное - фототехника была такая что в движении и в неподходящем освещении сделать разборчивый снимок не представлялось возможным. Вот людей и ставили под нужным углом к свету, сажали неподвижно имитировав какую-либо деятельность....
А теперь вы фотографируете и фотографируетесь наверное по 100 раз на дню, да и фотография вообще ничего не стоит, не понравилась - движение пальцем и она стёрта.
А в Киришах Ленинградской области работал с девками-сварщицами-вышкарями - многих мужиков заткнут за пояс. Причем многие были очень симпотные.
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Для какого отчёта?
Бегом учить уроки, школота.
К моменту, когда фотки отпечатают, отчитывающегося расстреяют.
Но я не верю что это постановочные фотографии.
https://fishki-net.turbopages.org/fishki.net/s/3597291-postanovochnye-fotografii-iz-sssr.htmlhttps://fishki-net.turbopages.org/fishki.net/s/3597291-postanovochnye-fotografii-iz-sssr.html