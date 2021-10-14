Постановочные фото советских людей: многие не верят их улыбкам и показному счастью

Я до сих пор вспоминаю тщательную подготовку перед походом в фотосалон советских времен: нужно было гладко выбриться, надеть новый костюм, чтобы выглядеть эффектно, а потом ждать, когда же напечатают долгожданные снимки.

Но недавно моя дочь на полном серьезе заявила, что считает фотографии моих времен наигранными и постановочными.