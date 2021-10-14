МВД убирает из главного документа россиянина графу, нервировавшую многих

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Многие замечали в паспорте пустую линеечку, которая вызывала вопросы и опасения. Теперь не будет.
Сергей Манаенков, замначальника Главного управления по вопросам миграции МВД России, поприсутствовал сегодня на круглом столе в Совете Федерации. И доложил сенаторам, что решен вопрос по графе «Личный код» на первом развороте паспортов россиян.
Отныне во вновь напечатанных документах такой линейки не будет. Это обещание милицейского руководства приводит ТАСС, а вслед за ним и другие издания. Возможным этот «тектонический сдвиг» стал благодаря правительственному постановлению.
Россияне, минимум, дважды обращались в Верховный Суд РФ по поводу странной пустой графы в документе: в 2003 и 2011 году. А утверждена данная форма бланка еще в июле 1997-го.
Отныне во вновь напечатанных документах такой линейки не будет. Это обещание милицейского руководства приводит ТАСС, а вслед за ним и другие издания. Возможным этот «тектонический сдвиг» стал благодаря правительственному постановлению.
Россияне, минимум, дважды обращались в Верховный Суд РФ по поводу странной пустой графы в документе: в 2003 и 2011 году. А утверждена данная форма бланка еще в июле 1997-го.
Высшая судебная инстанция поясняла в ответ на обращения граждан (в 2011-м), что этот идентификационный номер присваивается гражданину в ходе проведения учета населения РФ. Но до сих пор полной и заслуживающей абсолютного доверия системы подобных данных нет.
Код, по версии Верховного Суда, должен бы был использоваться как дополнительный фактор идентификации личности, параллельно с ФИО и другими сведениями.
Но, как видим, от него решили отказаться. Тем более что на повестке дня уже выдача электронных паспортов. Уже идет предметное обсуждение требований к инфраструктуре их выдачи и алгоритму применения
Код, по версии Верховного Суда, должен бы был использоваться как дополнительный фактор идентификации личности, параллельно с ФИО и другими сведениями.
Но, как видим, от него решили отказаться. Тем более что на повестке дня уже выдача электронных паспортов. Уже идет предметное обсуждение требований к инфраструктуре их выдачи и алгоритму применения
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А документом является только паспорт и вот маразм, военник.
Там фота моя детская в 15 лет, на себя уже сам не похож, а гляди ка - ему больше верят чем правам, в которых фотка обновляется чаще чем в паспорте.
Дурдом ))
Как итог, на моем примере, начало будет таким - 3820307****
Или там РПЦ мутит. Типа, цифры дьявола?!
Я, вообще, о её существовании узнала только сейчас, хотя паспорт у меня 2007 года.
- 46J7D4H80008G5.
Ну норм же, и запомнить легко