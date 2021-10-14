МВД убирает из главного документа россиянина графу, нервировавшую многих

Высшая судебная инстанция поясняла в ответ на обращения граждан (в 2011-м), что этот идентификационный номер присваивается гражданину в ходе проведения учета населения РФ. Но до сих пор полной и заслуживающей абсолютного доверия системы подобных данных нет.

Код, по версии Верховного Суда, должен бы был использоваться как дополнительный фактор идентификации личности, параллельно с ФИО и другими сведениями.

Но, как видим, от него решили отказаться. Тем более что на повестке дня уже выдача электронных паспортов. Уже идет предметное обсуждение требований к инфраструктуре их выдачи и алгоритму применения