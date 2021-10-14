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МВД убирает из главного документа россиянина графу, нервировавшую многих

МВД убирает из главного документа россиянина графу, нервировавшую многих (2 фото)

Автор:
14 октября 2021 18:23
Сообщество : Жить в России
Метки: Совфед   верховный суд   документ   идентификация   код   мвд   паспорт   убрали   
8088
2
Многие замечали в паспорте пустую линеечку, которая вызывала вопросы и опасения. Теперь не будет.

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Метки: Совфед   верховный суд   документ   идентификация   код   мвд   паспорт   убрали   
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28  комментариев
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4k
Allmaster 2 часа назад
Паспорт, СНИЛС, ИНН, что там еще? И везде уникальный код))
А документом является только паспорт и вот маразм, военник.
Там фота моя детская в 15 лет, на себя уже сам не похож, а гляди ка - ему больше верят чем правам, в которых фотка обновляется чаще чем в паспорте.
Дурдом ))
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−132
Mana Aman 3 минуты назад
Страна дураков. При введении такой строки не возможны были бы случаи взыскания долгов с точных тесок. А такие случаи происходят. Да и мошеннических схем было-бы меньше. Просто и удобно при обращении в любые органы, включая частные, такие как банки. Почему-то во всем мире это работает. Но только не в великой стране...
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1k
Sergey 39 минут назад
В чем проблема в присвоении личного кода? В Эстонии сделано так: первая цифра- пол в зависимости от столетия рождения( у меня 3, т.е. мужской, в период с 1900-2000); далее дата рождения(год, последние две цифры), месяц, день. Далее не уверен, но слышал, что порядок при рождении в этот день( т.е. каким по счету был зарегистрирован в этот день при рождении).
Как итог, на моем примере, начало будет таким - 3820307****
Или там РПЦ мутит. Типа, цифры дьявола?!
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22k
Юрьевич 59 минут назад
А чем принципиально этот «Личный код» отличается от СНИЛС или ИНН? Или того же номера паспорта? Кто-то ради этого пёрся в Верховный Суд РФ... Других проблем что ли нет?
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1k
Antarez 2 часа назад
В паспорте скоро перестанут ставить штамп о браке и записи о детях. Только по желанию. Какая прелесть, жизнь то налаживается.
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4k
RRK 2 часа назад
Забудьте про графу. В ближайшем будущем все будут чипированы при рождении...
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560
Nik-kolla 2 часа назад
Смените уже форму на загранпаспорта. Весь мир с одним паспортом, а у нас два. Ещё и деньги за них платим.
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397
Евгений S 2 часа назад
"Тем более что на повестке дня уже выдача электронных паспортов. Уже идет предметное обсуждение требований к инфраструктуре их выдачи и алгоритму применения, "смешно до слёз, -где -то в глуши Северных регионов России , местный участковый обращается к туристам:"-ваши документы? -У нас паспорта электронные!-Как же я их проверю?, В этой глуши ни интернета, ни компьютера...занавес
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1k
Moon24 3 часа назад
И кого именно этот код нервировал ? Кто-то из психушки нервничал ?
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30k
Татьяна Юсова 3 часа назад
Покажите мне человека, которого нервировала эта графа?
Я, вообще, о её существовании узнала только сейчас, хотя паспорт у меня 2007 года.
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8k
DumDum 3 часа назад
Чем код принципиально отличается от серии/номера паспорта?
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1k
Mowgley 3 часа назад
- Представьтесь, пожалуйста.
- 46J7D4H80008G5.

Ну норм же, и запомнить легко
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203
Мы Ул Mowgley 3 часа назад
Ты зачем мой пароль тут выложил?
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