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30 примеров удачного перекрытия старых татуировок

30 примеров удачного перекрытия старых татуировок (31 фото)

Автор:
14 октября 2021 10:45
Сообщество : Искусство
Метки: до и после   искусство татуировки   перекрытие   сравнение   тату   тату перекрытия   татуировки   
385
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Есть множество талантливых тату-мастеров, способных исправить вашу ошибку юности и превратить ее в произведение искусства. Да, речь идет о старых "партаках", которые сейчас выглядят совсем уж убого, и их нужно или лазером удалять, или перекрывать. Вот отличные примеры тату-перекрытий.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: до и после   искусство татуировки   перекрытие   сравнение   тату   тату перекрытия   татуировки   
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4  комментария
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5k
Ruk 2 часа назад
изначально это не удачная идея. на наколоть ещё больше, вместо сведения, вообще бред
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5k
ГГалка 11 минут назад
качественно. а на 2 и 14 это точно перекрытие? было одно крылышко, приделали к нему целую композицию..... теперь для тех кто пишет "не надо было делать"... .что ж . это офигительно умный комментарий. не подскажете заодно где припаркована машина времени? всё, глупость там или нет - это уже сделано давно. и теперь только решать: оставить как есть, удалить, или перекрыть.
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980
vasilykopkov Полчаса назад
Ну, как бы не все примеры удачные, хотя и большинство.
Наличие очень тонких линий, слабо соединённых с основным рисунком - не лучшая идея. Они быстрее всего выцветают, рисунок теряет целостность...

PS нафига вообще делать постоянные татухи? Если уж жить без них не можете - делайте временные... А то девушка бросила - перекалываем её имя на новое, итак без конца...
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211k
Барон Мюнхгаузен. 2 часа назад
Любая тату, если это не косметика (перекрывание, допустим, шрама) - изначально маразм.
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