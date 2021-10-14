30 примеров удачного перекрытия старых татуировок

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Есть множество талантливых тату-мастеров, способных исправить вашу ошибку юности и превратить ее в произведение искусства. Да, речь идет о старых "партаках", которые сейчас выглядят совсем уж убого, и их нужно или лазером удалять, или перекрывать. Вот отличные примеры тату-перекрытий.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Наличие очень тонких линий, слабо соединённых с основным рисунком - не лучшая идея. Они быстрее всего выцветают, рисунок теряет целостность...
PS нафига вообще делать постоянные татухи? Если уж жить без них не можете - делайте временные... А то девушка бросила - перекалываем её имя на новое, итак без конца...