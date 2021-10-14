Беспощадная борьба каймана с крупной анакондой

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Большая анаконда в жестокой борьбе за выживание обвила своим могучим телом смертоносного каймана — но кто в этой схватке в итоге смог победить?
Ким Салливан (Kim Sullivan) из Индианы, США, на берегу реки Куяба в Бразилии стала свидетельницей 40-минутной борьбы между крокодилом и змеёй.
Фотограф сделала эти впечатляющие снимки в сентябре, занимаясь поисками ягуаров, совершая сплав на лодке вдоль реки.
Ким говорит, что подобное можно наблюдать раз в жизни, и хотя схватки для хищников являются обычным делом, она никогда ранее не видела противостояний между кайманами и анакондами.
Ким говорит, что подобное можно наблюдать раз в жизни, и хотя схватки для хищников являются обычным делом, она никогда ранее не видела противостояний между кайманами и анакондами.
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«Мне было интересно, как кайман попал в такое затруднительное положение, ведь анаконде, должно быть, потребовалось время, чтобы осуществить такой захват», — сказала она.
«Это очень редкая штука.»
«Наблюдение за борьбой между ними было эмоциональным и волнительным.»
«Это очень редкая штука.»
«Наблюдение за борьбой между ними было эмоциональным и волнительным.»
«Когда кайману на протяжении 40-минутной схватки удавалось высвобождаться, возникали периодические стычки.»
«Кайман хватал ртом воздух, а анаконда сжимала всё сильнее и сильнее.»
«Кайман хватал ртом воздух, а анаконда сжимала всё сильнее и сильнее.»
«Шансы были 50/50, но затем, по мере увеличения продолжительности борьбы, преимущество перешло к анаконде.»
«Наконец, очень тихо и без происшествий кайман ушёл под воду.»
«Я видела, как кончик носа анаконды изо всех сил пытался вдохнуть воздух.»
«Наконец, очень тихо и без происшествий кайман ушёл под воду.»
«Я видела, как кончик носа анаконды изо всех сил пытался вдохнуть воздух.»
«Всё ещё обвитый змеёй кайман выплыл, а потом снова надолго погрузился.»
«На этот раз он вернулся один, и змеи мы не увидели.»
«На этот раз он вернулся один, и змеи мы не увидели.»
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