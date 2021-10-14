Беспощадная борьба каймана с крупной анакондой

«Мне было интересно, как кайман попал в такое затруднительное положение, ведь анаконде, должно быть, потребовалось время, чтобы осуществить такой захват», — сказала она.



«Это очень редкая штука.»



«Наблюдение за борьбой между ними было эмоциональным и волнительным.»