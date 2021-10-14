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Беспощадная борьба каймана с крупной анакондой

Беспощадная борьба каймана с крупной анакондой (7 фото)

Автор:
14 октября 2021 08:22
Сообщество : Животные
Метки: анаконда   в мире   животные   кайман   природа   схватка   фото   
743
7
Большая анаконда в жестокой борьбе за выживание обвила своим могучим телом смертоносного каймана — но кто в этой схватке в итоге смог победить?
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Метки: анаконда   в мире   животные   кайман   природа   схватка   фото   
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64k
Viktor Час назад
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976
vasilykopkov 14 минут назад
Интересно, если бы змея победила, она смогла бы его заглотить?
Что-то мне подсказывает, что роговые гребни каймана стали бы большой проблемой, вплоть до разрыва тканей ...
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4k
sibull 20 минут назад
Анаконда вышла? Может, выползла?
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