«Приятного полета!»

FISHKINET
Небольшая инструкция, которая может спасти жизнь вашему ребенку Небольшая инструкция, которая может спасти жизнь вашему ребенку "Никакой пробки!": опубликованное видео пролило свет на ДТП с участием Собчак "Никакой пробки!": опубликованное видео пролило свет на ДТП с... Пьяная бунтарка пожалела, что облила полицейского Пьяная бунтарка пожалела, что облила полицейского Львята окружили медоедов и решили напасть. Зря! Львята окружили медоедов и решили напасть. Зря! Пассажиры метро выгнали из вагона пристававших к девушке кавказцев Пассажиры метро выгнали из вагона пристававших к девушке кавказцев Безобидная шутка над тренирующимся мужем Безобидная шутка над тренирующимся мужем Неподдельная реакция Дэнни ДеВито на подарок Арнольда Шварценеггера Неподдельная реакция Дэнни ДеВито на подарок Арнольда Шварценеггера 22 примера жгучей рекламы, которая покажет как надо думать мозгом 22 примера жгучей рекламы, которая покажет как надо думать мозгом 5 неприличных фактов об Андрее Макаревиче, которые не принято афишировать 5 неприличных фактов об Андрее Макаревиче, которые не принято... Вестник нищеброда: обновлённое издание 2021 года Вестник нищеброда: обновлённое издание 2021 года "Терминатор" - каким первоначально должен был быть фильм? "Терминатор" - каким первоначально должен был быть фильм? Отправили в ссылку: Поклонская поедет послом на остров Отправили в ссылку: Поклонская поедет послом на остров 30 фотографий до и после уборки с помощью аппаратов высокого давления 30 фотографий до и после уборки с помощью аппаратов высокого давления «БепиКоломбо» сделал первые фотографии Меркурия «БепиКоломбо» сделал первые фотографии Меркурия Спецназ КНДР показал Ким Чен Ыну умение головой с разбега ломать бетонные плиты Спецназ КНДР показал Ким Чен Ыну умение головой с разбега ломать... Так себе картинки к ужину Так себе картинки к ужину Думаете «Царь-колокол» – самый большой в мире? «Дхаммазеди» даже корабль на дно утянул! Думаете «Царь-колокол» – самый большой в мире? «Дхаммазеди» даже... Люди, которые с ужасом вспоминают свои подростковые заскоки Люди, которые с ужасом вспоминают свои подростковые заскоки Алфёрова и Мартынов — самая красивая пара, история любви Алфёрова и Мартынов — самая красивая пара, история любви
«Приятного полета!»

«Приятного полета!» (23 фото)

Автор:
13 октября 2021 21:10
Метки: СССР   люди   страна   фотографии   
554
23
Гражданская авиация СССР.
×

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: СССР   люди   страна   фотографии   
Любите повспоминать, как всё было раньше?
Присоединяйтесь, поностальгируем вместе:
0
3
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
13k
Андрей Ватрушкин 3 часа назад
Местные воздушные линии - первая ступенька в карьере летчика Гражданской авиации.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
-(0)_(0)- 3 часа назад
Комментарий к фото
Похоже на аэропорт Пржевальска, часто бывал там...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Небольшая инструкция, которая может спасти жизнь вашему ребенку Небольшая инструкция, которая может спасти жизнь вашему ребенку 30 нелепых фото, которые вызывают много вопросов и кучу догадок 30 нелепых фото, которые вызывают много вопросов и кучу догадок С длинными волосами боролись не только в СССР С длинными волосами боролись не только в СССР 20 добрых фото, которые доказывают, что в мире есть место для позитива 20 добрых фото, которые доказывают, что в мире есть место для позитива 17 фото, за каждым из которых скрывается целая история 17 фото, за каждым из которых скрывается целая история 33 любопытных и редких находки, которыми люди поделились в сети 33 любопытных и редких находки, которыми люди поделились в сети
Юганск

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

650814



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Городские мифы и легенды из СССР
1
150
Городские мифы и легенды из СССР
Интересные фотографии времен СССР
0
6
Интересные фотографии времен СССР
Небольшая инструкция, которая может спасти жизнь вашему ребенку
Небольшая инструкция, которая может спасти жизнь вашему ребенку
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Популярные теги
#вкусно#интересно#как приготовить#Юмор#кино#еда#Просто#суп#манная каша#интересное
#Рецепт#факты#дтп#прикол#Ynews#кухня#рассольник#рецепты#фунчоза#фильм
#фото#Россия#кулинария#животные#завтрак#аварии#Кулинарный рецепт#кулинарные рецепты#история#рис

На что жалуетесь?

Вернуться