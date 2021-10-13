«Приятного полета!»

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Гражданская авиация СССР.
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Необычные пассажиры вертолета летят с геологами на высокогорную «точку»
1972 год. Тарасевич Всеволод Сергеевич. Таджикская ССР.
1972 год. Тарасевич Всеволод Сергеевич. Таджикская ССР.
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Метки: СССР люди страна фотографии
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