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Позитивные новости о России 13.10.2021

Позитивные новости о России 13.10.2021 (28 фото + 3 видео)

Автор:
13 октября 2021 06:36
Метки: Россия   новости   факты   
270
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3
Некоторые новости о России за последние дни.

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Метки: Россия   новости   факты   
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8k
MihailoSerbiya Час назад
Автор Ви не те новости тут запостили. Наверно Ви не поняли ещё . Тут надо постит сплошной негатив про Россию и особено Путина .Или Ви ето намерено сделали чтоб у Ваших 3,14доралов инсулт случилса ? Кроме того Между етими Вашими новостями нет ни одной новости и фотографии герба России сделаного из какогото навоза , нет флагштока с самим болшим флагом РФ в мире , галактике , космосе . Запостили тут какието заводи , технические новшества и новие рабочие места .Ето не политкоректно. Где фотки заводов которие Путин лично закрил ? Где фото етого 3,14дорала которий сидит и умирает в тюрме пока его жену ...Где фотки светлих красивих лиц России будущего ? Какой то не правилнии Ви автор ...

Для особено тупих ето бил сарказм .
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54k
Алекс Юстасов 9 минут назад
А ничего, что каждый день увеличиваются цены, люди становятся каждый день все беднее. Ничего, что люди мрут как мухи, потому, что их не лечат?
"В Калининградской области приостановят оказание плановой медпомощи" https://ria.ru/20211012/medpomosch-1754285455.htmlhttps://ria.ru/20211012/medpomosch-1754285455.html
Ничего, что пенсионный фонд засекретил информацию о количестве пенсионеров?
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Колесо 38 минут назад
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Колесо 42 минуты назад
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4k
Денис Колосов Час назад
Эх, жду не дождусь трассы на Казань, а то очень нравится то направление, но дорога до Нижнего Новгорода (из Москвы) - просто ужас, пробки, светофоры и населенные пункты..
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