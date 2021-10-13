Позитивные новости о России 13.10.2021

На юге региона созданы четыре заготовительных пункта. Их строительство обошлось в 135 млн рублей, в том числе 120 млн рублей — средства господдержки. В Ермаковском, Шушенском и Каратузском районах предприятия уже работают, в Идринском пункт введут в эксплуатацию до конца 2021 года.



Здесь же созданы торговые точки под единым брендом «Земляки» для сбыта лесной и сельхозпродукции по доступным ценам.В этом году заготовительные пункты принимали у жителей грибы — лисички, белые, грузди, опята, а также ягоды — чернику, облепиху, бруснику, клюкву. Предполагаемый общий объем заготовки и переработки дикорастущих плодов и ягод, лекарственных растений на юге края составит порядка 300 тонн в год.