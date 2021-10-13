Позитивные новости о России 13.10.2021

Технодинамика завершила обновление уфимского авиастроительного предприятия «Гидравлика»
Проект стартовал в 2018 году. Такая потребность возникла в том числе в рамках курса на импортозамещение. Необходимо было проводить испытания новых двигателей — АИ-9, АИ-9В — и запасных частей к ним российского производства. За три года было приобретено 105 единиц оборудования и приборов, произведена модернизация и капитальный ремонт 21 единицы оборудования.
Впервые на предприятии внедрили стенды с автоматизированной информационно-измерительной системой и применением автоматической системы управления технологическим процессом.
В Красноярском крае построили заготовительные пункты для сельскохозяйственной и лесной продукции
Здесь же созданы торговые точки под единым брендом «Земляки» для сбыта лесной и сельхозпродукции по доступным ценам.В этом году заготовительные пункты принимали у жителей грибы — лисички, белые, грузди, опята, а также ягоды — чернику, облепиху, бруснику, клюкву. Предполагаемый общий объем заготовки и переработки дикорастущих плодов и ягод, лекарственных растений на юге края составит порядка 300 тонн в год.
«Восточная верфь» сдала плавучий причал для ТОФ
12 октября началась буксировка полутяжелого металлического причала проекта ПМ-61М1 в пункт базирования на Камчатке. Завершить операцию планируется через 10 дней.
«Росэлектроника» увеличивает объем выпуска акустического оборудования
Новая конвейерная линия открылась на дочернем предприятии Концерна «Созвездие» — АО «РРЗ-РУСАудио» в г. Рязань. Линия ориентирована на сборку ранее выпускаемых головок громкоговорителей диаметром 100 и 130 мм, а также потоковому производству новых изделий диаметром 80 и 160 мм. Динамики используются на транспорте, в составе банкоматов и торговых терминалов, системах диспетчеризации лифтов, а также в рамках реализации проектов «Умный город» и «Безопасный город».
Крупнейший в России конноспортивный комплекс открыли в Грозном
Нижегородская компания «Окапол» запустила линию для выпуска плёнок и листов для термоформования
В марте этого года специалисты в рамках выставки Cabex 2021 презентовали собственную технологию модификации полимеров, которая позволяет улучшить характеристики безгалогенных компаундов и оптимизировать рецептуру, а также увеличить производительность.
В Дагестане открыли новую обувную фабрику
Общая площадь новых производственных помещений составляет 4 тыс. м2. На них размещено 100 единиц оборудования.
Сейчас фабрика может производить до 300 тысяч пар кожаной обуви в год. Полная загрузка мощностей фабрики позволит трудоустроить около 100 человек и производить до 500-600 тыс. пар обуви в год.
Объём инвестиций составил 200 млн рублей.
«Вертолеты России» передали санитарный Ансат для Костромской области
Первый Ансат был поставлен в Костромскую область в конце 2017 года — также в рамках контракта между «Вертолетами России» и ГТЛК. По данным регионального департамента здравоохранения по итогам работы санитарной авиации вертолетом Ансат в больницы доставлены 122 пациента.
ОСК передала в состав ВМФ России подводную лодку «Магадан»
Подводная лодка «Магадан» была заложена 1 ноября 2019 года и стала третьей в серии из шести субмарин для Тихоокеанского флота. Её спуск на воду состоялся 26 марта 2021 года.
Генеральный директор Адмиралтейских верфей Александр Бузаков назвал досрочную передачу подводного корабля прекрасным трудовым подарком ко Дню рождения завода.
— Подводная лодка «Магадан» была заложена в ноябре 2019 года. Не прошло и двух лет, как мы поднимаем на ней флаг. Это хороший темп, который адмиралтейцы сохранят при строительстве всей серии для Тихоокеанского флота, — подчеркнул глава предприятия.
Обзор строительства 4-го участка трассы М12 Москва — Казань
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Инновационная российская техника помогает пресекать каналы наркотрафика в Юго-Восточной Азии
Месторождение Майское — добыча золота на Чукотке
Месторождение разрабатывает компания «Полиметалл», которая занимает второе место по добыче золота в России. Майское входит в пятёрку крупнейших золотых месторождений России — разведанных запасов здесь хватит до 2032 года.
В России построили «супертраулер» — один из самых современных кораблей в мире
Спорткомплекс «Тула-Арена» открыли в Тульской области
В основном помещении спорткомплекса расположена площадка, на которой могут проводиться соревнования в таких командных видах спорта, как волейбол, мини-футбол и гандбол. Помимо этого на ней можно проводить массовые мероприятия.
В здании «Тула-Арены» также находится шесть залов, предназначенных для тренировок местных спортсменов, занимающихся разными видами единоборств. Они оборудованы по всем современным требованиям и предназначены для занятий боксом, греко-римской и вольной борьбой, самбо, дзюдо и рукопашным боем.
В России построили «супертраулер» — один из самых современных кораблей в мире
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Российская компания признана лучшим в мире стартапом в сфере искусственного интеллекта
Конкурс прошел в два этапа. На первом самые перспективные стартапы номинировались каждой из стран G20. На втором этапе 100 стартапов, которые прошли в финал, оценивались международными венчурными инвесторами и технологическими корпорациями по финансовым результатам, уникальности продукта, компетенциям команды, соответствию предлагаемых решений вызовам современности и другим критериям.
В элитном районе столицы Чили создали «умный город» с помощью российских устройств
В одном из лучших районов Сантьяго — коммуне Лас-Кондес — оборудовали инфраструктуру «умного города». В столице Чили установили 110 «умных точек», на каждой из которых находится управляемая камера видеонаблюдения, маршрутизатор Wi-Fi, тревожная кнопка и мегафон. Управляется инфраструктура «умного города» из контрольного центра. А обеспечивают беспроводную связь каждой точки — российские устройства компании «Инфинет», которые разработаны и созданы на Урале.
Компания «Инфинет» базируется в Екатеринбурге и выпускает системы беспроводного широкополосного доступа.
Завершена сборка газогенератора нового двигателя для крупных отечественных авиалайнеров
Следующим этапом тестирования газогенератора станет испытание в Центральном институте авиационного машиностроения им. Баранова, где смоделируют его работу в составе авиамотора.
Новая победа России. Удмуртский городок стал циркониевой столицей Земли
Вологодская компания выпустила новые модели автоцистерн для перевозки пищевых жидкостей
В начале июня 2021 года компанией была изготовлена новая модель четырехсекционной четырехосной полуприцеп-цистерны на подкатной тележке самонесущей конструкции объемом 27000 литров.
Обзор: в июле 2021 года в России открылось 13 новых производств
В июле 2021 года в России согласно информации сайта «Сделано у нас» открылось 13 новых производств, из них 4 крупных с инвестициями более 1 млрд рублей каждое.
Общий объём инвестиций в запущенные в июле предприятия можно оценить в 20 млрд рублей (ещё по 5 производствам объём инвестиций неизвестен).
Российские студенты выиграли чемпионат мира по программированию
Первое место взяли студенты Нижегородского госуниверситета им. Н. И. Лобачевского: Алексей Данилюк, Валерия Рябчикова и Николай Калинин. Тренерами команды выступили Алексей Шмелев и Владислав Епифанов. Руководитель команды — Николай Борисов.
В КБР вводятся в эксплуатацию мелиорируемые земли
Всего в 2021 году в Кабардино-Балкарии запланировано ввести в эксплуатацию 4,72 тыс. га мелиорируемых земель.
Челябинское предприятие выпустило новые модели вакуумных илососных машин
Комплекс по производству 500 тыс. тонн метанола в год открыли в Тульской области
С выходом на полную мощность комплекса «Щекиноазот» объём выпуска метанола на данной установке достигнет 500 тыс. тонн в год. Новая установка позволит предприятию выйти в лидеры по объёмам выпуска метанола в России и Европе.
Создано 120 новых рабочих мест.
Инвестиции в проект составили более 21 млрд рублей.
Компания «Ферропласт Медикал» запустила оборудование для нового производства рециркуляторов воздуха
На производственной площадке предприятия «Ферропласт Медикал» состоялся промышленный запуск нового раскройного оборудования для производства инновационной модели рециркуляторов для обеззараживания воздуха. Новое оборудование для производства рециркуляторов приобретено на средства гранта, полученного от ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере».
В Подмосковье открыта вторая очередь административно-производственного комплекса ГК «ССТ»
На предприятиях ГК «ССТ» локализовано производство ключевых компонентов промышленных систем электрообогрева. Группа входит в первую тройку мировых производителей нагревательных кабелей и систем электрообогрева и в пятерку мировых производителей гофрированных труб из нержавеющей стали.
Более 70 процентов сотрудников предприятия — жители городского округа Мытищи. С введением второй очереди производства открываются ещё 565 новых рабочих мест.
Крупное производство по выпуску серверов заработало в Новосибирске
«Общий объем наших инвестиций составил 500 млн рублей. Мы уверены, что на рынке по достоинству оценят новый отечественный продукт, который будет содействовать реализации проектов цифровой трансформации страны», — прокомментировал президент SITRONICS Group Николай Пожидаев.
Выпуск серверов начала компания Sitronics Group на новосибирском заводе «Лампирис». На заводе организована работа конструкторов и весь процесс разработки, что позволило эффективно и оперативно реализовывать задачу запуска производства.
ООО «Курганхиммаш» отгрузил крупную партию теплообменных аппаратов.
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Вооруженные силы России получили новую машину сопровождения и управления «Напарник» МСИУ 4386
На Ставрополье заложили 1-й камень на месте строительства нового газоперерабатывающего комплекса
Совокупные инвестиции в комплексное развитие нефтегазохимической цепочки на Каспии могут составить порядка 300 млрд рублей.
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Для особено тупих ето бил сарказм .
"В Калининградской области приостановят оказание плановой медпомощи" https://ria.ru/20211012/medpomosch-1754285455.htmlhttps://ria.ru/20211012/medpomosch-1754285455.html
Ничего, что пенсионный фонд засекретил информацию о количестве пенсионеров?